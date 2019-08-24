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انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة
بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق القبول، من خلال فتح موقع التنسيق الالكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019 ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وتستمر حتى الأربعاء 28 أغسطس الجارى. ويبلغ العدد المقدر لهذه المرحلة 63 ألفا و318 طالبا وطالبة للشعبة العلمية و21 ألفا و554 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية بإجمالي 84 ألفا و872 طالبا وطالبة، حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على 205 درجات بحد أدنى 50?.
ومن المقرر إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019 ، حيث سيتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت الخميس الماضى عن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب
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طقس-حار (7)

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يصل إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون". وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عدداً من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في إفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.
الرئيس-السيسي (3)

السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر السبت، مطار القاهرة الدولى، متوجها إلى مدينة بياريتز الفرنسية، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التى تترأسها فرنسا، والتى تستمر على مدار 3 أيام. وتُعقد القمة بمشاركة 24 وفدًا من بينهم، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، ورئيس وزراء اليابان، ورئيس وزراء كندا، والرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، ورؤساء حكومات دول جنوب إفريقيا، والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو، وإسبانيا والهند وأستراليا، وشيلى.
توفيق عكاشة

عكاشة: اختشوا على دمكم وبطلوا شكوى من غلاء الأسعار

قال الإعلامى توفيق عكاشة إن مصر بها أسرار الأرض، ويُقال إن كنوز سليمان وقارون فى مصر. وأضاف عكاشة، خلال حلقة الجمعة من برنامج «مصر اليوم»، الذى يقدمه عبر فضائية «الحياة»: «أنا من وجهة نظرى الشخصية بناء على تحليل وقراءة، أرى أن كنوز سليمان علم مدفون فى مصر، توجد به أسرار ترتبط بسر الخالق، نظرا لأن معجزات سليمان كان يتحدث مع الطير والجن ومع كل المخلوقات، وكنوز قارون أرى أيضا أنها أسرار من خلالها مكن تُفك شفرات كثيرة، ومن الممكن أن تكون كنوزا من الذهب».
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جامعة-الاسكندرية

تعرف على مواعيد الكشف الطبى بكليات جامعة الإسكندرية

تبدأ الوحدات العلاجية بكليات جامعة الإسكندرية فى استقبال الطلاب المستجدين للعام الجامعى 2019 /2020 لإجراء الكشف الطبى عليهم اعتبارا من منتصف سبتمبر القادم حتى 10 أكتوبر. وأوضح الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية أنه سيتم إعداد ملف صحى شامل لكل طالب ويتم من خلاله متابعة حالته الصحية طوال فترة دراسته بالجامعة، وذلك من خلال جميع الوحدات الطبية ومعامل التحاليل بكليات الجامعة، ويبدأ فى كلية الطب فى الفترة من 15 إلـى 19 سبتمبر، وعلى طلاب طب الأسنان من يـوم 22 سبتمبر إلـى 26 سبتمبر، طلاب كلية الهندسة والفنون الجميلة والصيدلة من 14 حتى 19 سبتمبر.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

بحد أدنى 50%.. انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق 2019

تنطلق، بعد غد السبت، المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2019، بحد أدنى 205 درجات بواقع 50%. وأعلنت وزارة التعليم العالي في بيان لها، اليوم الخميس، أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة من التنسيق يبلغ 84 ألفا و872 طالبا موزعين بمعدل 63 ألفا و318 طالبا بالشعبة العلمية و21 ألفا و554 طالبا بالشعبة الأدبية، مؤكدة أنه سيتم إرجاء الإعلان عن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة، حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019 ، وبعدها سيتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.
تقديم-فى مكتب-التنسيق (1)

اعرف كليتك.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019.. وتقرر في هذه المرحلة أن يكون الحد الأدنى لقبول طلاب الشعبة العلمية الحاصلين 320 درجة فأكثر بنسبة 05ر78? لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى وبلغ عدد الطلاب 175 ألفًا و673 طالبًا وطالبة، وبالنسبة للحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للحاصلين على 279 درجة فأكثر أي بنسبة 05ر 68? ويبلغ عدد الطلاب 54 ألفًا و305 طلاب وطالبات.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

تنسيق الثانوية.. أماكن شاغرة بهندسة وألسن لطلاب علمي

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019، صباح اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة، الحد الأدنى للقبول بكلية الطب هو 403.5 بنسبة 98.4%، طب الأسنان 403 درجات بنسبة 98.29%، الصيدلة 401 درجة بنسبة 97.8%، العلاج الطبيعي 400.5 درجة بنسبة 97.68%، الطب البيطري 398 درجة بنسبة 97.07%، متابعا أن الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 395 درجة بنسبة 96.34%.
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