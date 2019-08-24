انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

تنسيق الثانوية العامة

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق القبول، من خلال فتح موقع التنسيق الالكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019 ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وتستمر حتى الأربعاء 28 أغسطس الجارى. ويبلغ العدد المقدر لهذه المرحلة 63 ألفا و318 طالبا وطالبة للشعبة العلمية و21 ألفا و554 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية بإجمالي 84 ألفا و872 طالبا وطالبة، حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على 205 درجات بحد أدنى 50?.

ومن المقرر إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019 ، حيث سيتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت الخميس الماضى عن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب

ومن المقرر إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019 ، حيث سيتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.



وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت الخميس الماضى عن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية الثانوية العامة عام 2019.



واستقبل موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس 8 أغسطس الجارى ولمدة ثلاثة عشر يوماً رغبات الطلاب ، حيث تقدم 86 ألفا و681 طالبا وطالبة برغباتهم لتقليل الاغتراب .



وبلغ عدد الطلاب الذين تم تلبية رغباتهم في هذه المرحلة في ضوء الشروط والقواعد المنظمة والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات 75 ألفا و169 طالبا وطالبة أي بنسبة 86.72 %.







