مشاهير هاجموا ريهام سعيد: بتتريق على الغلابة

جدل كبير مثار على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات ريهام سعيد التى تنتقد فيها أصحاب الوزن الزائد، ولم تكتف الإعلامية بما قالته بل خرجت لتهاجم منتقديها

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

بعد التصريحات المثيرة للجدل للإعلامية ريهام سعيد خلال حلقة من برنامجها "صبايا" عن الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وانتقادها لهم بشدة، ووصفها لهم بأنهم "عبء على الدولة"، أصبح الأمر حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وفرحت ريهام بتلك الضجة وخرجت وقالت على موقع "إنستجرام"، إنها سعيدة للغاية بالضجة التي حدثت حول تصريحاتها، لأنها تدل على أنها "غايظة ناس كتير"، مما دفع عددا من الفنانين للهجوم عليها وانتقادها بشدة، ولكن لم يكن من ريهام إلا أنها كانت تخرج وترد وتهاجم كل من انتقدوها، ومن خلال هذا التقرير نوضح أبرز المشاهير الذين انتقدوها.

إنجي وجدان الفنانة إنجي وجدان ردت على تصريحات على ريهام سعيد بشأن تصريحاتها بفيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت: "أنا عادة مابحبش أتكلم على حدة أو أعمل مشاكل مع حد، لكن أنا لسه متفرجة على فيديو للإعلامية ريهام سعيد بتقول فيه إن التخان ميتين، وإنهم عبء على الدولة، وإن شكلهم وحش،

إنجي وجدان

الفنانة إنجي وجدان ردت على تصريحات على ريهام سعيد بشأن تصريحاتها بفيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت: "أنا عادة مابحبش أتكلم على حدة أو أعمل مشاكل مع حد، لكن أنا لسه متفرجة على فيديو للإعلامية ريهام سعيد بتقول فيه إن التخان ميتين، وإنهم عبء على الدولة، وإن شكلهم وحش، وبيكونوا عرقانين عشان عندهم سموم، وحابة أرد على حاجة.. أولا أستاذة ريهام حضرتك كنتى عيانة، أو عيانة، وفى جميع الحالات مش فى صالحك إنك تتكلمى مع الناس بالطريقة دى».

وأضافت: «أنا واحدة تخينة وماعنديش كل المشاكل اللى انتى بتقوليها دى، وغيرى كتير، وكنت متعاطفة معاكى جدا لما قلتى إنك عيانة وعندك مرض نادر، وكنت بدعيلك زى ناس كتير كانت بتدعيلك، وناس كتير كانت ضد اللى انتى بتعمليه، لكن لما قلتى إنك تعبانة كانوا بيدعولك، فماعتقدش إنه فى صالحك إنك تضايقى الناس وتغلطى فيهم».

وتابعت: «أنا كنت رياضية طول عمرى وتخنت، عادى بتحصل، والحمد لله ماحصليش مشاكل، وباعمل كل اللى أنا عايزاه، واتجوزت وجوزى رفيع مش تخين، يعنى مابصش عليا إنى تخينة والجو دا، وأنا أعرف ناس رفيعة اتجوزوا ناس تخينة جدا، الموضوع مش بالشكل ولا بالوزن، تانى حاجة فيه ناس تخنهم مش باختيارهم، فيه ناس مرضى، فحضرتك مش من حقك تقولى على التخان إنهم ميتين، أنا الحمد لله عايشة وبمثل وبدى أمل للناس مش باجيبلهم اكتئاب».

زينة

علقت الفنانة زينة على فيديو الفنانة "إنجي وجدان"، وقالت فيه: "والله ما في عبء على الدولة غيرها بتقل دمها وكذبها مدعية المرض، مريضة عمليات التجميل، بتتريق على الغلابة اللي بيلبسوا عبايات وإسدال، أنا مش فاهمة ليه تبقى موجودة واحدة زي دي أساسًا، منتهى عدم الاحترافية والتنمر فاضل تعمل إيه تاني علشان تمشي تشتم الناس بالأم والأب؟".

تامر حبيب

سخر السيناريست تامر حبيب من تصريحات "سعيد"، وكتب عبر صفحته بـ"فيسبوك" قائلًا: "طيب التخين ممكن يخس، إنما الريهام ده يا حرام يعمل إيه"، وخرجت ريهام وردت قائلة: "غير إن عيب حد مثقف زيك ياخد جملة من وسط حلقة زي الناس العادية"، عيب أوي إنك تتكلم بالطريقة دي وأنت نفسك مابتقدرش ترقص وتبقي بوبي الحبوب غير لما عملت عملية وخسيت، نزلت من نظري أوي".

صلاح عبد الله

خرج الفنان صلاح عبد الله وعلّق بخصوص الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد (السمنة)، وكتب "عبد الله"، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "أنا تخين وكرشي متر قدامي، ومش ههري ولا هقلش على ريهامي".

أحمد حسن

نشر الكابتن أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق صورة له برفقة والدته عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام"، ورد على تصريحات ريهام سعيد وكتب لها قائلًا: "بصي يا ريهام هكلمك عملي وبدون تنظير.. شايفة الست القمر السمينة دي! تبقى أمي وفي زيها ملايين من أمهاتنا وأخواتنا العظيمات اللي جابوا رؤساء وعلماء ومبدعين ورياضيين وفنانين وإعلاميين للأسف إنتي واحدة منهم وناجحين في كل المجالات في البلد".

وأضاف: "الناس دي تعبوا وشقيوا وعرقوا واشتغلوا وقعدوا على ولادهم وعلموهم حاجات كتيرة فى مشوار الحياة، الأمهات دول بركة حياتنا وكفاية دعوة واحدة بس منهم تريح القلب وتفتح الأبواب المقفولة الناس دي اللي إنتي ماتعرفيش عنهم وعن ظروفهم حاجة، إنتي اتكلمتي عنهم بسوء لأنك باختصار ماعرفتيش قيمتهم ولا هتعرفيها لأن الناس اللي وصفتيهم بالميتة دول مابيموتوش حتى ولو رحلوا عن الدنيا لأننا بنعيش بكل حاجة حلوة علموها لينا وسابوهالنا وبيسبوهالنا.

واختتم أحمد حسن رسالته قائلًا: "يا ألف خسارة على الإعلام اللي بدل ما يعلم وينصح ويقدم رسالة محترمة بقى يسخر وينظر على الطيبين اللي فاضلين في حياتنا، نصيحة لوجه الله على الملأ زي كلامك ما كان على الملأ.. راجعي نفسك وحاولي تعتذري لكل الناس اللي زعلتيهم جايز يسامحوكي".

وردت ريهام سعيد على أحمد حسن في فيديو نشرته عبر صفحتها على إنستجرام وقالت: "الكابتن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، لم يسمع الفيديو ولكنه «زاط في الزيطة» مع الباقيين".