محمد صلاح: بحب الكشري وصورة «مكة» خلفية هاتفي

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

محمد صلاح

كشف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عن معلومات لم يعرف محبوه إجاباتها سابقا، وذلك خلال مقابلته الحصرية مع شبكة CNN، وأجاب صلاح عن بعض الأسئلة السريعة، كشف خلالها عمن هم قدوته في كرة القدم والمسلسلات التي يفضّل مشاهدتها، والقوة الخارقة التي يريد الحصول عليها. واختار صلاح عند سؤاله عن قدوته خلال نشأته، ثلاثة لاعبين هم: رونالدو الظاهرة، زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد وفرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الإيطالي، وبسؤاله عن زميله الأكثر فكاهة في فريقه ليفربول، اختار صلاح ديان لوفرين مدافع الريدز.

وفيما يخص مسلسله المفضل اختار محمد صلاح، مسلسل صراع العروش "Game Of Thrones" ولا كاسا دي بابل "la casa de papel"، كما اختار الفرعون المصري، الكندي دريك مطربَه المفضل. وكشف محمد صلاح أنه يضع صورة ابنته "مكة" كخلفية لهاتفه المحمول، وأن الكشري هو أكلته المفضلة، كما يريد نجم ليفربول أن يستطيع الطيران إذا

وفيما يخص مسلسله المفضل اختار محمد صلاح، مسلسل صراع العروش "Game Of Thrones" ولا كاسا دي بابل "la casa de papel"، كما اختار الفرعون المصري، الكندي دريك مطربَه المفضل.



وكشف محمد صلاح أنه يضع صورة ابنته "مكة" كخلفية لهاتفه المحمول، وأن الكشري هو أكلته المفضلة، كما يريد نجم ليفربول أن يستطيع الطيران إذا كانت له قوة خارقة.



وبسؤاله عما إذا كان يفضل أن يسجل هدفا أم يمرر تمريرة حاسمة، اختار محمد صلاح أن يقدم تمريرة حاسمة، وعن أنه متأكد بشأن اختياره بتقديم تمريرة حاسمة، اختتم نجم ليفربول لقاءه ضاحكا بالنفي.



ويبحث محمد صلاح عن مواصلة تفوقه التهديفي أمام أرسنال، حين يصطدمان اليوم السبت في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، حيث إن نجم المنتخب الوطني سجل 4 أهداف وصنع 3 أخرى أمام أرسنال من قبل.

