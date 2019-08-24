رياضة

محمد صلاح: بحب الكشري وصورة «مكة» خلفية هاتفي

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
كشف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عن معلومات لم يعرف محبوه إجاباتها سابقا، وذلك خلال مقابلته الحصرية مع شبكة CNN، وأجاب صلاح عن بعض الأسئلة السريعة، كشف خلالها عمن هم قدوته في كرة القدم والمسلسلات التي يفضّل مشاهدتها، والقوة الخارقة التي يريد الحصول عليها. واختار صلاح عند سؤاله عن قدوته خلال نشأته، ثلاثة لاعبين هم: رونالدو الظاهرة، زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد وفرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الإيطالي، وبسؤاله عن زميله الأكثر فكاهة في فريقه ليفربول، اختار صلاح ديان لوفرين مدافع الريدز.
وفيما يخص مسلسله المفضل اختار محمد صلاح، مسلسل صراع العروش "Game Of Thrones" ولا كاسا دي بابل "la casa de papel"، كما اختار الفرعون المصري، الكندي دريك مطربَه المفضل. وكشف محمد صلاح أنه يضع صورة ابنته "مكة" كخلفية لهاتفه المحمول، وأن الكشري هو أكلته المفضلة، كما يريد نجم ليفربول أن يستطيع الطيران إذا
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اتحاد-الكرة

دمج لجنة عمومية الجبلاية المفوضة مع المجلس المؤقت

كشف محمد الطويلة، رئيس اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية بالاتحاد المصري لكرة القدم، لجميع أعضاء الجمعية العمومية، عن استجابة الدولة لدمج العمل المشترك من خلال لجنة واحدة تضم أعضاء من اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية واللجنة المشكلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك للعمل على تخطيط وتطوير كرة القدم في مصر. وقال الطويلة إن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد له خلال مكالمة هاتفية احترام الدولة لأهمية وشرعية الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم وأهمية دورها الطليعي في التخطيط والتطوير لكرة القدم بالمرحلة القادمة.
اشرف-صبحى

اجتماع بين لجنة الجبلاية ووزير الرياضة.. وفضل يتخلف

علمت «التحرير»، اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة المكلفة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإدارة شؤون الكرة فى مصر، وصلوا إلى مقر وزارة الشباب والرياضة للاجتماع مع وزير الرياضة أشرف صبحي. وحضر الاجتماع عمرو الجناينى، رئيس اللجنة، ونائبه جمال محمد على، والعضوان أحمد عبد الله وسحر عبد الحق، بينما تخلف محمد فضل عن الحضور بسبب سفره للخارج. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية.
نيمار ‎ (4)

هل يشارك نيمار مع سان جيرمان قبل 2 سبتمبر؟

تحوم الشكوك لدى باريس سان جيرمان بشأن إمكانية مشاركة نيمار في أي مباراة قبل نهاية الميركاتو الجاري، وذلك لسببين، الأول هو تعافيه في الوقت الحالي من الإصابة، والثاني هو اهتمام كل من ريال مدريد وبرشلونة بضمه، ويواجه سان جيرمان فريق تولوز غدًا الأحد في الدوري الفرنسي، وفي حال إذا لم يشارك في المواجهة، ستكون الفرصة التالية يوم 30 من شهر أغسطس الجاري أمام ميتز، أي قبل 3 أيام فقط من نهاية الميركاتو، وحتى الآن يقتنع مدرب الفريق توماس توخيل بأن غياب نيمار يأتي بسبب الإصابة فقط.
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محمد صلاح (1.) (1)

محمد صلاح: لا أشعر بالإرهاق.. وهذه رسالة كلوب لنا

يرفض محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الراحة والابتعاد عن المشاركة في المباريات مع ناديه رغم أنه لعب نحو 11 شهرا متواصلا ولم يخض فترة الإعداد كاملة مع الريدز، حيث شارك في أمم إفريقيا 2019 بعد نهاية متأخرة للموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري الأبطال، كما لحق الأيام الأخيرة في فترة إعداد الريدز. وقال صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن: "أعتقد أن ما يجعل كرة القدم مثيرة للغاية هو حب الناس لها، والشغف بها، ولا أشعر بالإرهاق وأنا سعيد بلعب كل مباراة ولا أريد حتى الراحة لمباراة واحدة، لذلك أنا سعيد للعب لفترة طويلة".
محمد-صلاح-يتسلم-جائزة-بوشكاش

تعرف على موعد الإعلان عن المرشحين لجائزة بوشكاش

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه سيعلن عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش عن أفضل هدف خلال عام 2019 يوم الإثنين المقبل، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يوم الإثنين الموافق 19 من شهر أغسطس الجاري سنكشف لكم عن مرشحين لجائزة بوشكاش 2019". وتابع الاتحاد الدولي: "يمنح FIFA هذه الجائزة المرموقة لأفضل هدف في العام تكريماً لذكرى الراحل فيرينك بوشكاش أسطورة المجر الذي حفر اسمه بأحرف من ذهب في كتاب تاريخ كرة القدم".
محمد-صلاح

إطلالة جديدة لـ«صلاح» في ثاني أيام عيد الأضحى (صورة)

نشر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، والمنتخب الوطني، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فى إطلالة جديدة بعيد الأضحى المبارك. ويوافق اليوم (12-8)، ذكرى تسجيل محمد صلاح أول أهدافه مع ليفربول فى موسم (2017-2018)، الذي تمكن فيه من تسجيل أول أهدافه بقميص الريدز فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". وتعادل ليفربول مع واتفورد بنتيجة 3 – 3 فى المباراة التى جمعتهما بملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الجولة الأولى، حيث تمكن من تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 57 من عمر المباراة.
محمد-صلاح‎

بعد تعرضه لنزيف بسبب صلاح.. فاولر: «الأمر كان يستحق»

يرى الفتى الصغير لويس فاولر أن الأمر كان يستحق العناء بعدما التقط صورة مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول، بعدما تعرض لنزيف في الأنف. فاولر ركض رفقة شقيقه إسحاق تجاه سيارة محمد صلاح، قبل أن يصطدم بعمود إضاءة ويسقط مصابا، ولاحظ صلاح ذلك الموقف وعاد للتأكد من سلامة الفتى الصغير. وتداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي صورة الطفل رفقة محمد صلاح خارج مقر تدريبات ليفربول، وقال الطفل الصغير في أثناء لقاء تليفزيوني: "أعتقد أن صلاح لاعبي المفضل، لقد كان دائما لاعبي المفضل، بل ازداد الأمر الآن.. أعتقد أن الأمر كان يستحق لمقابلة محمد صلاح".
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