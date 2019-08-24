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قائد الحرس الثوري: طهران اختبرت صاروخا جديدا

تحرير:وكالات ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
أرشيفية
أرشيفية
زعم قائد بالحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، السبت، أن طهران اختبرت صاروخا جديدا، لكنه لم يذكر أي معلومات إضافية عن الصاروخ. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء، السبت، عن قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران اختبرت صاروخا جديدا. وقال سلامي: "بلدنا دائمة ساحة لاختبار العديد من الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية، وهذه تحركات دائبة صوب تطوير قوتنا الرادعة... وكان يوم أمس هو أحد أيام نجاح هذه الأمة". وتشكل الصواريخ الإيرانية تهديدا أمنيا لجيرانها، كما تدعم بها الميليشيات المتطرفة الموالية لها في المنطقة.
وبدأت طهران تطوير برنامجها الصاروخي بين أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي، بإنتاج صواريخ قصيرة المدى تضمنت صواريخ "فجر" من 1 إلى 5، يصل مداها إلى نحو 80 كيلومترا. وعقب ذلك طورت إيران صواريخ "زلزال" من 1 إلى 3، بمدى يتراوح ما بين 150 و250 كيلومترا، ثم أنتجت صواريخ "فاتح 110"، التي
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ناقلة النفط الإيرانية تغير اتجاهها إلى تركيا

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«المفاعل العائم» يثير انتقادات نووية جديدة ضد روسيا

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استعدادات صاروخية لإيران تثير القلق في أمريكا

لم يكن التعامل الأمريكي مع التهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا بمضيق هرمز منحصرة على التركيز في الملفات السياسية المتعلقة بأنشطة إيران المختلفة، ولكنها امتدت لتشمل مجموعة من الإجراءات الرقابية العسكرية المتخصصة. الولايات المتحدة بدت حريصة على متابعة كافة الأنشطة العسكرية الإيرانية عن كثب، لا سيما وأنها يمكن أن تكون بمثابة إشارات واضحة إلى ما يمكن اعتباره نهجًا سياسيًا لطهران في المستقبل القريب، كما أنها تحدد الطريقة التي ستسير عليها الأمور بالمنطقة بشكل رئيسي.
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