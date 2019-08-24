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أزمات ريهام سعيد مستمرة.. آخرها انتقاد مريضات السمنة

أزمات ريهام سعيد مستمرة، وأحدثها انتقادها مريضات السمنة ووصفها لهن بـ"الأموات"، وهو ما أعقبه قرار بإيقافها، وهذا ليس الإيقاف الأول للإعلامية المشهورة
تحرير:التحرير ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
أزمات عديدة طالما أثارتها الإعلامية ريهام سعيد خلال سنوات عملها الإعلامي الأخيرة، من خلال برنامجها الشهير "صبايا الخير"، الذي يعرض حاليًا على قناة "الحياة"، وكان آخر هذه الأزمات ما أثير حول حلقة تحدثت فيها عن مرضى السمنة وأصحاب الأوزان الزائدة. وقالت ريهام سعيد عنهن: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر، ومنظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك"، ثم خرجت من خلال مقطع فيديو لها عبر "إنستجرام" لتكرر: "هما عبء فعلا على الدولة، وبيبقى شكلهم وحش ويدل على عدم التحضر".
تصريحات ريهام سعيد تلك أثارت استياء الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المشاهير الذين هاجموها أيضًا (للمزيد من هنا| مشاهير هاجموا ريهام سعيد بعد تصريحات السمنة) وترتب على هذا التصريح إيقاف البرنامج، حيث أعلنت شبكة قنوات "الحياة" أن مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بوقف برنامج "صبايا" ومقدمة البرنامج
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ريهام سعيد

مشاهير هاجموا ريهام سعيد: بتتريق على الغلابة

بعد التصريحات المثيرة للجدل للإعلامية ريهام سعيد خلال حلقة من برنامجها "صبايا" عن الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وانتقادها لهم بشدة، ووصفها لهم بأنهم "عبء على الدولة"، أصبح الأمر حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وفرحت ريهام بتلك الضجة وخرجت وقالت على موقع "إنستجرام"، إنها سعيدة للغاية بالضجة التي حدثت حول تصريحاتها، لأنها تدل على أنها "غايظة ناس كتير"، مما دفع عددا من الفنانين للهجوم عليها وانتقادها بشدة، ولكن لم يكن من ريهام إلا أنها كانت تخرج وترد وتهاجم كل من انتقدوها، ومن خلال هذا التقرير نوضح أبرز المشاهير الذين انتقدوها.
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ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والتمثيل (فيديو)

أعلنت ريهام سعيد اعتزالها العمل الإعلامى والتمثيل، والتفرغ لرعاية أطفالها والاهتمام بأسرتها. ونشرت ريهام مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»، قالت فيه: «بما إن الحملة الممنهجة اللى معمولة من الصبح، وكل 3 دقايق المواقع تنزل حاجة تقوم بيها الناس مش حقيقية، ومجرد إن حد يقرأ إنى أهنت الناس البدينة ومرضى السمنة، وإحنا بنكسل نقرأ فبنصدق إنها أهانت ومش مهم الست دى ولا مستقبلها ولا ولادها ولا حياتها». وأضافت: «أى حد ساهم فى وقفى من صحفيين أو مواقع أو ناس بتكذب لأنى مقلتش حاجة، وواضح من تعليقات الناس إنهم سامعين مفيش حد شاف الحلقة».
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ريهام سعيد

مشاهير هاجموا ريهام سعيد: بتتريق على الغلابة

بعد التصريحات المثيرة للجدل للإعلامية ريهام سعيد خلال حلقة من برنامجها "صبايا" عن الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وانتقادها لهم بشدة، ووصفها لهم بأنهم "عبء على الدولة"، أصبح الأمر حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وفرحت ريهام بتلك الضجة وخرجت وقالت على موقع "إنستجرام"، إنها سعيدة للغاية بالضجة التي حدثت حول تصريحاتها، لأنها تدل على أنها "غايظة ناس كتير"، مما دفع عددا من الفنانين للهجوم عليها وانتقادها بشدة، ولكن لم يكن من ريهام إلا أنها كانت تخرج وترد وتهاجم كل من انتقدوها، ومن خلال هذا التقرير نوضح أبرز المشاهير الذين انتقدوها.
ريهام سعيد 1

ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والتمثيل (فيديو)

أعلنت ريهام سعيد اعتزالها العمل الإعلامى والتمثيل، والتفرغ لرعاية أطفالها والاهتمام بأسرتها. ونشرت ريهام مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»، قالت فيه: «بما إن الحملة الممنهجة اللى معمولة من الصبح، وكل 3 دقايق المواقع تنزل حاجة تقوم بيها الناس مش حقيقية، ومجرد إن حد يقرأ إنى أهنت الناس البدينة ومرضى السمنة، وإحنا بنكسل نقرأ فبنصدق إنها أهانت ومش مهم الست دى ولا مستقبلها ولا ولادها ولا حياتها». وأضافت: «أى حد ساهم فى وقفى من صحفيين أو مواقع أو ناس بتكذب لأنى مقلتش حاجة، وواضح من تعليقات الناس إنهم سامعين مفيش حد شاف الحلقة».
ريهام-سعيد (1)

بعد قرار وقفها.. ريهام سعيد: حسبي الله ونعم الوكيل

لم تمر دقائق على إعلان وقف برنامج "صبايا" ومنع ريهام سعيد من ممارسة العمل الإعلامي وتقديم بلاغ ضدها، إلا وسارعت بنشر صورة لها عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها: "حسبي الله ونعم الوكيل، توكلت عليك يا رب يا أعظم وأكبر وأقوي من أي حد، أنك السميع العليم".. وقرر مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، الجمعة، منع ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين، بالإضافة إلى التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ريهام سعيد عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016.
ريهام-سعيد

«الإعلاميين» توقف ريهام سعيد وتتقدم ببلاغ ضدها

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة، من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين. كما قرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ريهام سعيد عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016. وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بعد ما ورد بتقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة قناة الحياة.
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