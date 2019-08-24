أزمات ريهام سعيد مستمرة.. آخرها انتقاد مريضات السمنة

أزمات ريهام سعيد مستمرة، وأحدثها انتقادها مريضات السمنة ووصفها لهن بـ"الأموات"، وهو ما أعقبه قرار بإيقافها، وهذا ليس الإيقاف الأول للإعلامية المشهورة

تحرير:التحرير ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

أزمات عديدة طالما أثارتها الإعلامية ريهام سعيد خلال سنوات عملها الإعلامي الأخيرة، من خلال برنامجها الشهير "صبايا الخير"، الذي يعرض حاليًا على قناة "الحياة"، وكان آخر هذه الأزمات ما أثير حول حلقة تحدثت فيها عن مرضى السمنة وأصحاب الأوزان الزائدة. وقالت ريهام سعيد عنهن: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر، ومنظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك"، ثم خرجت من خلال مقطع فيديو لها عبر "إنستجرام" لتكرر: "هما عبء فعلا على الدولة، وبيبقى شكلهم وحش ويدل على عدم التحضر".

تصريحات ريهام سعيد تلك أثارت استياء الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المشاهير الذين هاجموها أيضًا (للمزيد من هنا| مشاهير هاجموا ريهام سعيد بعد تصريحات السمنة) وترتب على هذا التصريح إيقاف البرنامج، حيث أعلنت شبكة قنوات "الحياة" أن مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بوقف برنامج "صبايا" ومقدمة البرنامج

تصريحات ريهام سعيد تلك أثارت استياء الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المشاهير الذين هاجموها أيضًا (للمزيد من هنا| مشاهير هاجموا ريهام سعيد بعد تصريحات السمنة)

وترتب على هذا التصريح إيقاف البرنامج، حيث أعلنت شبكة قنوات "الحياة" أن مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بوقف برنامج "صبايا" ومقدمة البرنامج ريهام سعيد، وذلك على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا، هذا ويستمر الإيقاف إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للأعلام معها، ويتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر، كما أكدت شبكة قنوات "الحياة" أنها تحترم كل مشاهديها وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها، وفقا للبيان.

وعليه، قرر مجلس نقابة الإعلاميين منع ريهام سعيد من ممارسة أي نشاط إعلامي لحين توفيق أوضاعها القانونية مع النقابة، على خلفية التحقيق في حلقة برنامج "صبايا" التي تقدمه على قناة "الحياة، والتي تناولت خلالها موضوع السمنة وأثارت استياء سيدات مصر.

فيما جاء ردها، بإعلان اعتزالها العمل الإعلامي والفني، وقالت في فيديو عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام: "بما إن الحملة الممنهجة اللى معمولة من الصبح، وكل 3 دقايق المواقع تنزل حاجة تقوم بيها الناس مش حقيقية، ومجرد إن حد يقرأ إنى أهنت الناس البدينة ومرضى السمنة، وإحنا بنكسل نقرأ فبنصدق إنها أهانت ومش مهم الست دى ولا مستقبلها ولا ولادها ولا حياتها، أنا باعتذر لكل الناس اللي زعلت مني من غير حق لأني والله ما قلت حاجة، وقررت إني عمري ما هاشتغل في العمل الإعلامي تاني، وعمري ما هاشتغل ممثلة تاني، لأن أخطر من السرطان والسمنة ومن كل حاجة الضغط، وأنا بقالى 16 سنة مضغوطة، وجه الوقت اللي أعيش فيه حياتي، وأخلى بالي من ولادي، وأتقرب من ربنا، وأقعد مع جوزي، وأبقى زيكم كدا إنسانة طبيعية".

أزمات سابقة

ولم يكن هذا الإيقاف هو الأول الذي تعرضت له الإعلامية ريهام سعيد، حيث توقف برنامجها في فبراير 2018، بقرار من قناة "النهار"، بعد قرار المحامي العام الأول للنيابات بحبس ريهام سعيد والمنتج الفني ورئيس تحرير برنامجها "صبايا الخير"، المُذاع على القناة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهام عدد من مساعديها بالتحريض على خطف طفلين لتصوير حلقة تليفزيونية. وانتهى الأمر بحل الخلافات بين ريهام سعيد وقناة "النهار"، وإنهاء التعاقد بين الطرفين، شريطة عدم الظهور إعلاميًا على قناة "النهار" مرة أخرى.

واتخذت نقابة الإعلاميين قرارا بوقف برنامج "صبايا الخير"، في عام 2017، بسبب تجاوز وقع بحلقة استضافت خلالها ريهام سعيد سيدة متزوجة وعشيقها، وعرضا قصة خيانتها لزوجها مع هذا الرجل، واعتبرت النقابة هذا استغلالا لحالة شاذة في المجتمع المصري بما يتنافى مع المعايير المهنية والأخلاقية، لذا قررت النقابة وقفها لمدة 3 أشهر.

وفي عام 2015، أثارت "فتاة المول" ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تهديد ريهام سعيد في برنامجها لسمية طارق الفتاة المعروفة إعلامياً بـ"فتاة المول" ونشر صور سرقتها من هاتف الأخيرة، وتسبب الهجوم على "ريهام"، في مقاطعة الشركات الراعية للبرنامج، كما وصلت الواقعة إلى القضاء المصري، وأعلنت قناة "النهار" وقتها وقفها عن العمل، قبل أن تعود لتقدم نفس البرنامج على نفس القناة بعد فترة.

وسبق أن اتهمت الفنانة زينة رضا، ريهام سعيد بسبها ومحاولة تشويه سمعتها، في حلقة عُرضت ضمن حلقات برنامج "صبايا الخير" على قناة "النهار"، وقضت محكمة جنح أول أكتوبر بحبس ريهام 6 أشهر بالإضافة لغرامة مالية وكفالة 10 آلاف جنيه، واستأنفت ريهام، ليصدر قرار من محكمة جنح مستأنف الهرم، ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.

وكذلك هجوم ريهام على الاهتمام المكثف بمستشفى 57357، الذي اعتبرته تقصيرا تجاه الاهتمام بجهات أخرى في حاجة لجمع تبرعات في مصر، تسبب في انتقاد مالك قناة "النهار" علاء الكحكي لها، وأجرى مداخلة هاتفية على الهواء، لتضطر ريهام سعيد للانسحاب من البرنامج، اعتراضًا منها على هجوم الكحكي.

كما تسببت حلقة قدمتها ريهام سعيد، خُصصت لتوزيع مساعدات على لاجئين سوريين في مخيمات، في اتهامها بالإساءة للشعب السوري، واعتبر البعض أن طريقتها في الحديث عن سوريا وأزمتها، أمر مسيء، وهو ما نفته ريهام.

وغيرها من الأزمات التي طالما دارت حول ريهام سعيد المثيرة للجدل دائما.