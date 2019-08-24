زوجة تقيم دعوى خلع بسبب حب زوجها لـ«الطعمية»

أم أربعة شباب: «إذا مرضت كان يدعو عليّ قائلا: أنت علطول عيانة إلهي ما تقومي منها، خدنا إيه منك علشان تقرفينا ربنا ياخدك، ما أنت لو مراعية بيتك كان ربنا نفخ فى صورتك»

تحرير:سماح عوض الله ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

خلافات أسرية- تعبيرية

كل عاداته اليومية ثابتة، يريد أن يتناول نفس الإفطار يوميا "فول وطعمية"، ومعتاد السباب إذا نقصه شيء أو تأخر عليه شيء ولو كوب الشاي كل ساعة، خاصة بعد الأكل، بذيء لا يطلب شيئا إلا بسلاطة لسان وسوقية: "اعمليلي كوباية زفت، بدل ما أنت قاعدة كده قومي اعملي كوباية هباب أشربها، الظهر أذن وأنت لسه نايمة على ودانك ومطبختيش الغدا"، حتى فى عز لحظات مرض زوجته لا ينكف يصرخ ويذم فيها بعبارات تدفعها إلى الانهيار النفسي والبدني معًا، ورغم مشارفتها على نهاية العقد الخامس من العمر، فإنها قررت إنهاء زيجتها بالخلع.

صاحبة دعوى الخلع بمحكمة إمبابة بالجيزة هى أم لأربعة أبناء، جميعهم أتموا تعليمهم بين الجامعة والتعليم الفني، وفى سبيل الوصول لتلك النتيجة اعتادت الأم تحمل حياتها الزوجية البائسة، مع زوج متسلط بذيء اللسان، باطش اليدين، بخيل فى المال والمعاملة على حد سواء، لا يراعى مرض أحد، سواء زوجته أو أبناؤه، ولا ينفق

صاحبة دعوى الخلع بمحكمة إمبابة بالجيزة هى أم لأربعة أبناء، جميعهم أتموا تعليمهم بين الجامعة والتعليم الفني، وفى سبيل الوصول لتلك النتيجة اعتادت الأم تحمل حياتها الزوجية البائسة، مع زوج متسلط بذيء اللسان، باطش اليدين، بخيل فى المال والمعاملة على حد سواء، لا يراعى مرض أحد، سواء زوجته أو أبناؤه، ولا ينفق عليهم إلا حد الكفاف وبعد عناء وإلحاح عليه فى الطلب.



تقول الأم التى على مشارف الخمسين من عمرها: "وافقت عليه على أساس أنه موظف وإنسان محترم، وعلى عاداتنا استحملته بعد الزواج خاصة بعدما ظهر فى تعاملاته داخل المنزل عديم الأخلاق سوقيا فى المعاملة بذيء اللسان والطباع"، وتتابع الزوجة: "لو شوية ملح زيادة فى الأكل، كان يضربني ويسبني ويفرج عليا الشارع كله، ويجرني من إيدي لبيت أبويا ويقول له ربي بنتك الفاشلة اللى مش عارفة تطبخ لقمة، لو انشغلت بالعيال وتأخرت فى تنظيف الشقة يبدأ موجة مماثلة يفضحني ويسبني بأقذع الألفاظ، لو عاد من العمل فى الحادية عشرة صباحًا مثلما لو عاد فى الثالثة عصرًا يطلب الغداء ويفضحني أمام الجيران لو لم يكن الطعام جاهزًا".



وتتابع صاحبة الدعوى: "أنا بنت ناس، وأهلي ميسورين، ورغم هذا تفكيرهم مثل تفكير الجميع (استحملي وعيشي، أنت اللى غلطانة بتقصري فى حق بيتك ليه، معلش علشان العيال) إلى آخر تلك العبارات التى سرقت عمرى، وحسرت قلبي مع هذا الطاغوت الذى كأنه اشتراني بعقد الزواج، اشتراني جارية كل طلباته مجابة وأنا ليس لي أى حقوق عنده، فكثيرًا ما يراني مريضة ولا يكلف نفسه منحي ثمن الكشف والدواء، ولو اشتد عليّ المرض وترجته إحدى بناتي منحها أموالا للكشف عليّ بالكاد يخرج لنا جنيهات معدودة، وسط موجة من السباب لى والدعاء عليّ بقوله: أنت علطول عيانة، إلهي ما تقومي منها، خدنا إيه منك علشان تقرفينا ربنا ياخدك، ما أنت لو مراعية بيتك كان ربنا نفخ فى صورتك".



فى بعض نوبات المرض كان الأطباء يوجهون ابنتي أو شقيقتي التى تتكفل باحتياجاتي وعلاجي أحيانًا إلى إبعاد الحزن والآلام النفسية عني، كانت دموعى تجرى حارقة وأنا أرى نظرات الشفقة فى أعين جيراني وهم يدعون لي: "الله يكون فى عونك، إحنا عارفين أنت مستحملة وصابرة إزاي"، حتى وأنا أغالب نفسي للطهي والقيام بأعمال المنزل بينما جسدي مليء بالكدمات من تعديه عليّ بالضرب أو حتى بسبب حالتى النفسية السيئة".



تروي صاحبة الدعوى أن أولادها باتوا يتشاجرون مع والدهم بسببها، فبات ينكل بهم بدوره، ويستكثر عليهم تناولهم الطعام، ويسمم بدنهم خلال تناولهم الطعام بعبارات حسد وغل من قبيل: "ارحم، إيه هتاكلنا، اعلف يا بغل، مربي عجول"، ما جعل الأولاد يبحثون عن عمل وسكن فى أى مكان بعيد عن المنزل، حتى حينما تزوجت ابنتي، بالكاد جهز منقولاتها وسط موجات معتادة من السباب والتنكيل بجميع من فى المنزل، حتى خلا من الأبناء، فالبنتان تزوجتا والشابان كل منهما يعمل فى محافظة خارج الجيزة".



وجاءت القشة التى قصمت ظهر البعير، حينما اشتدت آلام المفاصل على الزوجة، فلم تستطع النزول من المنزل لشراء فول وطعمية لإفطار زوجها، وأعدت له نظير ذلك بيضا وبطاطس وباذنجانا وجبنا، لكنه جن جنونه حين رأى الإفطار دون "طعمية" فتهجم عليها وسبها وضربها وطالبها بالنزول لشراء الطعمية، فأخبرته بأن قدميها تؤلمانها وطالبته هو بالنزول لشرائها، فكال لها مزيدًا من الضرب المبرح، فنزلت من المنزل لكنها قررت مغادرته للأبد، إذ لجأت إلى المحكمة وأقامت ضده دعوى خلع، على أن تحصل بعدها على معاش والدها وتقيم فى شقة الأسرة القديمة بطابق أرضي بأحد عقارات إمبابة.



