جريمة

زوجة تقيم دعوى خلع بسبب حب زوجها لـ«الطعمية»

أم أربعة شباب: «إذا مرضت كان يدعو عليّ قائلا: أنت علطول عيانة إلهي ما تقومي منها، خدنا إيه منك علشان تقرفينا ربنا ياخدك، ما أنت لو مراعية بيتك كان ربنا نفخ فى صورتك»
تحرير:سماح عوض الله ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
خلافات أسرية- تعبيرية
خلافات أسرية- تعبيرية
كل عاداته اليومية ثابتة، يريد أن يتناول نفس الإفطار يوميا "فول وطعمية"، ومعتاد السباب إذا نقصه شيء أو تأخر عليه شيء ولو كوب الشاي كل ساعة، خاصة بعد الأكل، بذيء لا يطلب شيئا إلا بسلاطة لسان وسوقية: "اعمليلي كوباية زفت، بدل ما أنت قاعدة كده قومي اعملي كوباية هباب أشربها، الظهر أذن وأنت لسه نايمة على ودانك ومطبختيش الغدا"، حتى فى عز لحظات مرض زوجته لا ينكف يصرخ ويذم فيها بعبارات تدفعها إلى الانهيار النفسي والبدني معًا، ورغم مشارفتها على نهاية العقد الخامس من العمر، فإنها قررت إنهاء زيجتها بالخلع.
صاحبة دعوى الخلع بمحكمة إمبابة بالجيزة هى أم لأربعة أبناء، جميعهم أتموا تعليمهم بين الجامعة والتعليم الفني، وفى سبيل الوصول لتلك النتيجة اعتادت الأم تحمل حياتها الزوجية البائسة، مع زوج متسلط بذيء اللسان، باطش اليدين، بخيل فى المال والمعاملة على حد سواء، لا يراعى مرض أحد، سواء زوجته أو أبناؤه، ولا ينفق
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تحرش (1)

إحالة عاطل للجنايات.. هتك عرض ربة منزل بالطريق العام

قررت نيابة باب شرقي الإسكندرية إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، لاتهامه بهتك عرض ربة منزل بأن تحسس أماكن العفة في جسدها حال سيرها في الطريق العام. تعود الواقعة في القضية رقم 16749 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي والمقيدة كلي برقم 1208 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي بالقبض على عاطل هتك عرض ربة منزل في أحد شوارع دائرة القسم.
حبس-كلابشات

انتحل صفة كشاف لتحصيل غرامات.. قصة نصاب ميت غمر

احترف السرقة ومنها إلى تجارة المخدرات بأنواعها، كان يطرق باب الجريمة بشكل يومي، مأكله ومشربه من الحرام، وفي نهاية المطاف قرر احتراف النصب على المواطنين حتى سقط في قبضة المباحث بالدقهلية، التي كانت له بالمرصاد، حيث ألقى القبض عليه حال انتحاله صفة «كشاف عدادات»، وحصوله على مبالغ نظير عدم الإبلاغ عن المخالفات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر وسماع شهادات المجني عليهم وباشرت النيابة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة التحري عن نشاط المتهم وتفاصيل الواقعة، قبل أن تقرر حبسه على ذمة التحقيقات.
جثة

فشل فى الهرب.. تفحم جثة مسن في حريق صيدلية بالبحيرة

عاين فريق من النيابة العامة بقسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، موقع حريق صيدلية أسفر عن مصرع والد مالك الصيدلية في أثناء قيامه بعمل تركيبة لأحد الزبائن داخل معمل الصيدلية، إذ لم يتمكن من الخروج بعد اشتعال النيران، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وتم استخراج تصريح دفن الجثة. تلقى اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن.
محكمة-ارشفية

إحالة مسؤولة بالتعليم و16 طالبة للجنايات للتزوير

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، و16 طالبة، وموظف بشركة خاصة وآخر عاطل إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوى لطالبات القسم الأمريكى بمدرسة خاصة مقابل مبالغ مالية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة الأولى وهى من أرباب الوظائف العمومية، اشتركت بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية، عبارة عن (نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوي).
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سوق-الماشية (6)

زوجة للقاضي: «خريجة سياسة واقتصاد وعايزني أربي عجول»

خريجة كلية اقتصاد وعلوم سياسية، جمعتها بزميل لها فى الجامعة قصة حب وكفاح تكلل بالزواج، جعلها تترك أسرتها التى تقيم فى القاهرة، من أجل الإقامة مع زوجها فى منزل أسرته بإحدى قرى محافظة الشرقية، ومرت أيام الزواج الأولى هانئة سريعة، بينما كانت دموع أمها لا تنقطع خلال زيارتها وتلوم نفسها لأنها سمحت بزواج ابنتها بعيدًا عنها، وأخذت الأم توصي عريس ابنتها وأهله على فلذة كبدها، وأخبرت حماتها: «ربيت بنتي عمر بحاله علشان تاخدوها مني فيا ريت تصونوها وتاخدوا بالكم منها»، لكن للأسف حدث العكس الذى دفع العروس لطلب الخلع سريعًا.
خلافات-زوجية-طلاق

زوجة تخلع زوجها لأنه «يزعج نومها صباحًا»

يأتى من عمله ويريد تفرغا كاملا لخدمته، أطعمة ومشروبات، يستمتع بوجبته الدسمة ويحتسي الشاي ويطلب كل ما يخطر على باله، حتى كوب المياه لا يتحرك من مكانه أو يمد يده لرفعه، فقط يأمر بأن يوضع بين يديه، لا يقضى شيئا لبيته مطلقا ولا يتحمل طفلته الوحيدة ولو دقائق معدودة، وحجته دائما جاهزة، أنه يعمل ويكد طوال النهار، وهى لا تجادله وتدعه ينام فى فراشه المهيأ، بينما تسهر هى بالصغيرة، حتى يمر من ساعات الصباح الأولى ما يسلب كل ذرة قوة فيها، وما تكاد عيناها تغفل حتى يفيق زوجها معلنًا قائمة طلباته، وهو ما لم تحتمله مرة بعد الأخرى فطلبت الخلع.
طلاق

خيرها بين حياتها معه وزيارة أمها فقررت «خلعه»

تعتبر نفسها مطلقة منه، ولم لا وهو إنسان شديد الغضب، كثير القسم عليها بيمين الطلاق، حتى أن طاعتها له وبرها لقسمه جعله يتمادي فى الأمر إلى درجة أوصلتها للرعب وكراهية حياتها الزوجية، وكراهية هذا الزوج الذى لم تعد تشعر بالأمان معه، وتدهورت حالتها الصحية بما جعلها تفكر فى اقتحام ما يقلقها، وإيقاع يمين طلاقه بما يجعل الأمر منتهيا بينهما، وإقرار طلقة بائنة يتعلم منها أن يملك لسانه ولا يجعل يمين الطلاق كلمة سهلة يرسلها فى أتفه الأمور، لكنه جادلها وأنكر قصده تطليقها بما دفعها لإقامة دعوى خلع ضده.
ندم

زوجة فى دعوى خلع: «طليقته بتسلط عليا عياله»

عريس منفصل عن زوجته، ولديه طفلتان كبراهما 13 سنة، رسم لها قصرًا من الأحلام عن توفير كل مستلزمات المعيشة لها، ومعاملتها بالمعروف والإحسان، ولم يطلب منها سوى رعاية طفلتيه ومنزله، واستجابت أملًا فى حياة كريمة، خاصة أنها تزوجت سابقًا وتم تطليقها لعدم الإنجاب، ولكن الطلب الأول لزوجها ألا وهو رعاية بنتيه كان هو المعول الرئيسي لهدم تلك الزيجة، حتى بعدما أكرمها الله بالحمل وأنجبت طفلًا تمنت أن ينشأ فى رعاية والده، لكن غيرة مطلقة زوجها وتحريضها الطفلتين ضدها جعل حياتها جحيمًا، إلى الدرجة التى دفعتها للتنازل عن كل مستحقاتها وطلب الخلع.
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