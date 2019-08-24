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مجهولون يطلقون النار على حافلة في البتراء بالأردن

تحرير:وكالات ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
الأردن
الأردن
ذكرت مصادر أردنية، السبت، أن إطلاق النار على حافلة في البتراء جنوبي البلاد، أسفر غن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية. وأكد مصدر أمني لسكاي نيوز عربية أن "مجهولين أطلقوا النار على سيارة تابعة لإقليم البتراء التنموي"، مؤكدا عدم وجود إصابات. ولم تتضح حتى الآن هوية "المجهولين" وما إذا كان الأمن تمكن من إلقاء القبض عليهم.

وتتمتع البتراء بشهرة سياحية كبيرة بسبب أنقاض الصخور المنحوتة التي تركها الأنباط، وهي حضارة عربية قديمة ازدهرت قبل قرون من ظهور المسيح، وعاشت حتى انصهرت في الإمبراطورية الرومانية.


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