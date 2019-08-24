الفريق أسامة ربيع يشهد تدشين قاطرة بترسانة بورسعيد

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص

الفريق أسامة ربيع

دشن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، القاطرة عبد الحميد يوسف بقوة شد 70 طنا، وعددا من الأعمال البحرية الجديدة منها تشغيل ماكينة التقطيع الأوتوماتيكية CNC بقسم بناء السفن، ولحام قرينة كل من كوبري برنيس العائم وقاطرتين من طراز "مصاحب" وهما "مصاحب 7" و"مصاحب 8". وقال الفريق أسامة ربيع في كلمته خلال احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية بالذكرى 150 لافتتاح قناة السويس أمام الملاحة الدولية، إن الترسانة تعد صرحا من الصروح الوطنية الرائدة في مجال إصلاح وبناء السفن.

موضحا أن الترسانة تمتلك مقومات كموقعها المتميز بالمدخل الشمالي لقناة السويس، وما تزخر به من إمكانات عديدة أهمها التكنولوجيا المتطورة والكوادر البشرية عالية التدريب. وأكد رئيس الهيئة أن تحديث وتطوير قدرات الأسطول البحري للهيئة من القاطرات والوحدات البحرية المختلفة يأتي على رأس أولويات استراتيجية العمل