الفريق أسامة ربيع يشهد تدشين قاطرة بترسانة بورسعيد

دشن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، القاطرة عبد الحميد يوسف بقوة شد 70 طنا، وعددا من الأعمال البحرية الجديدة منها تشغيل ماكينة التقطيع الأوتوماتيكية CNC بقسم بناء السفن، ولحام قرينة كل من كوبري برنيس العائم وقاطرتين من طراز "مصاحب" وهما "مصاحب 7" و"مصاحب 8".
وقال الفريق أسامة ربيع في كلمته خلال احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية بالذكرى 150 لافتتاح قناة السويس أمام الملاحة الدولية، إن الترسانة تعد صرحا من الصروح الوطنية الرائدة في مجال إصلاح وبناء السفن.
موضحا أن الترسانة تمتلك مقومات كموقعها المتميز بالمدخل الشمالي لقناة السويس، وما تزخر به من إمكانات عديدة أهمها التكنولوجيا المتطورة والكوادر البشرية عالية التدريب.
وأكد رئيس الهيئة أن تحديث وتطوير قدرات الأسطول البحري للهيئة من القاطرات والوحدات البحرية المختلفة يأتي على رأس أولويات استراتيجية العمل
موضحا أن الترسانة تمتلك مقومات كموقعها المتميز بالمدخل الشمالي لقناة السويس، وما تزخر به من إمكانات عديدة أهمها التكنولوجيا المتطورة والكوادر البشرية عالية التدريب.
وأكد رئيس الهيئة أن تحديث وتطوير قدرات الأسطول البحري للهيئة من القاطرات والوحدات البحرية المختلفة يأتي على رأس أولويات استراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم وفقا لجدول زمني محدد وبالإمكانات الذاتية للترسانة وسواعد رجالها وهو ما يتماشى مع جهود تحسين الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة ورفع التصنيف الملاحي لقناة السويس.
من جانبه، قال المهندس عادل فريد مدير إدارة الترسانات بالهيئة إن العمل بترسانات هيئة قناة السويس يجري على قدم وساق في اتجاهات عدة بما يتوافق مع استراتيجية العمل بهيئة قناة السويس ويتماشى مع احتياجات الموانى والمشروعات التنموية بمنطقة القناة، مشيرا إلى تنوع مجالات العمل في إصلاح وبناء السفن والوحدات البحرية المختلفة من جهة، علاوة على بناء المعديات والكباري العائمة وغيرها من الأعمال البحرية التي تتم وفقا لمعايير الجودة العالمية ومتطلبات السلامة المهنية.
وشهد الفريق أسامة ربيع، لحام قرينة قاطرتين من طراز مصاحب وهما القاطرتان "مصاحب 7" و"مصاحب 8"، بالإضافة إلى لحام قرينة كوبري برنيس العائم الذي يقع على خليج رأس بناس على ساحل البحر الأحمر جنوب مصر، كما قام بتدشين القاطرة عبد الحميد يوسف بقوة شد 70 طنا، التي يبلغ طولها 35.8 متر وعرضها 12.5 متر، وغاطسها 3.35 متر.
يذكر أن الراحل الدكتور مهندس عبد الحميد يوسف هو المستشار السابق لرئيس هيئة قناة السويس وإحدى القامات الهندسية المرموقة في تاريخ الهيئة وتدرج في المناصب وضرب مثالا يحتذى في الوطنية والعلم والتواضع طوال مسيرته العملية التي استمرت 59 عاما، وفي لمسة وفاء وعرفان دعا الفريق أسامة ربيع أسرة الدكتور عبد الحميد يوسف لحضور الاحتفال بالترسانة.