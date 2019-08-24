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الفريق أسامة ربيع يشهد تدشين قاطرة بترسانة بورسعيد

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
دشن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، القاطرة عبد الحميد يوسف بقوة شد 70 طنا، وعددا من الأعمال البحرية الجديدة منها تشغيل ماكينة التقطيع الأوتوماتيكية CNC بقسم بناء السفن، ولحام قرينة كل من كوبري برنيس العائم وقاطرتين من طراز "مصاحب" وهما "مصاحب 7" و"مصاحب 8". وقال الفريق أسامة ربيع في كلمته خلال احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية بالذكرى 150 لافتتاح قناة السويس أمام الملاحة الدولية، إن الترسانة تعد صرحا من الصروح الوطنية الرائدة في مجال إصلاح وبناء السفن.
موضحا أن الترسانة تمتلك مقومات كموقعها المتميز بالمدخل الشمالي لقناة السويس، وما تزخر به من إمكانات عديدة أهمها التكنولوجيا المتطورة والكوادر البشرية عالية التدريب. وأكد رئيس الهيئة أن تحديث وتطوير قدرات الأسطول البحري للهيئة من القاطرات والوحدات البحرية المختلفة يأتي على رأس أولويات استراتيجية العمل
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تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق القبول، من خلال فتح موقع التنسيق الالكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019 ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وتستمر حتى الأربعاء 28 أغسطس الجارى. ويبلغ العدد المقدر لهذه المرحلة 63 ألفا و318 طالبا وطالبة للشعبة العلمية و21 ألفا و554 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية بإجمالي 84 ألفا و872 طالبا وطالبة، حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على 205 درجات بحد أدنى 50?.
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الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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السيسي يصل إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون". وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عدداً من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في إفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.
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السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر السبت، مطار القاهرة الدولى، متوجها إلى مدينة بياريتز الفرنسية، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التى تترأسها فرنسا، والتى تستمر على مدار 3 أيام. وتُعقد القمة بمشاركة 24 وفدًا من بينهم، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، ورئيس وزراء اليابان، ورئيس وزراء كندا، والرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، ورؤساء حكومات دول جنوب إفريقيا، والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو، وإسبانيا والهند وأستراليا، وشيلى.
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يحيى زكى رئيسا للهيئة العامة لمنطقة قناة السويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتعيين المهندس يحيى زكى رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارا لرئيس الجمهورية للمواني والمنافذ البحرية. وكان السيسي قد أصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس، خلفا للفريق مهاب مميش.
الفريق-اسامة-ربيع

الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس خلفا لمميش

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيسًا لهيئة قناة السويس خلفًا للفريق مهاب مميش. يذكر أن الفريق أسامة ربيع كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس.
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