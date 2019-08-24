جريمة

إحالة مسؤولة بالتعليم و16 طالبة للجنايات للتزوير

تحرير:التحرير ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م
محكمة
محكمة
قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، و16 طالبة، وموظف بشركة خاصة وآخر عاطل إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوى لطالبات القسم الأمريكى بمدرسة خاصة مقابل مبالغ مالية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة الأولى وهى من أرباب الوظائف العمومية، اشتركت بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية، عبارة عن (نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوي).
وأضافت التحقيقات أن المتهمة الأولى اتفقت معهم وأمدتهم بالبيانات اللازم توافرها بالمحررات وعلى ذلك أثبت المتهمون أسماء مغايرة لأسمائهم بكراسات الإجابة، وقد تمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأفاد مدير عام مدرسة خاصة للغات أنه قد صدر قرار وزارة التربية والتعليم بغلق القسم الأمريكى
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تحرش (1)

إحالة عاطل للجنايات.. هتك عرض ربة منزل بالطريق العام

قررت نيابة باب شرقي الإسكندرية إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، لاتهامه بهتك عرض ربة منزل بأن تحسس أماكن العفة في جسدها حال سيرها في الطريق العام. تعود الواقعة في القضية رقم 16749 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي والمقيدة كلي برقم 1208 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي بالقبض على عاطل هتك عرض ربة منزل في أحد شوارع دائرة القسم.
حبس-كلابشات

انتحل صفة كشاف لتحصيل غرامات.. قصة نصاب ميت غمر

احترف السرقة ومنها إلى تجارة المخدرات بأنواعها، كان يطرق باب الجريمة بشكل يومي، مأكله ومشربه من الحرام، وفي نهاية المطاف قرر احتراف النصب على المواطنين حتى سقط في قبضة المباحث بالدقهلية، التي كانت له بالمرصاد، حيث ألقى القبض عليه حال انتحاله صفة «كشاف عدادات»، وحصوله على مبالغ نظير عدم الإبلاغ عن المخالفات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر وسماع شهادات المجني عليهم وباشرت النيابة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة التحري عن نشاط المتهم وتفاصيل الواقعة، قبل أن تقرر حبسه على ذمة التحقيقات.
جثة

فشل فى الهرب.. تفحم جثة مسن في حريق صيدلية بالبحيرة

عاين فريق من النيابة العامة بقسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، موقع حريق صيدلية أسفر عن مصرع والد مالك الصيدلية في أثناء قيامه بعمل تركيبة لأحد الزبائن داخل معمل الصيدلية، إذ لم يتمكن من الخروج بعد اشتعال النيران، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وتم استخراج تصريح دفن الجثة. تلقى اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن.
خلافات-زوجية-طلاق

زوجة تقيم دعوى خلع بسبب حب زوجها لـ«الطعمية»

كل عاداته اليومية ثابتة، يريد أن يتناول نفس الإفطار يوميا "فول وطعمية"، ومعتاد السباب إذا نقصه شيء أو تأخر عليه شيء ولو كوب الشاي كل ساعة، خاصة بعد الأكل، بذيء لا يطلب شيئا إلا بسلاطة لسان وسوقية: "اعمليلي كوباية زفت، بدل ما أنت قاعدة كده قومي اعملي كوباية هباب أشربها، الظهر أذن وأنت لسه نايمة على ودانك ومطبختيش الغدا"، حتى فى عز لحظات مرض زوجته لا ينكف يصرخ ويذم فيها بعبارات تدفعها إلى الانهيار النفسي والبدني معًا، ورغم مشارفتها على نهاية العقد الخامس من العمر، فإنها قررت إنهاء زيجتها بالخلع.
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ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (2)

مقتل 3 مسجلي خطر في مداهمة بؤرة «السحر والجمال»

كشفت مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم السبت، عن مقتل 3 من العناصر الإجرامية الخطرة من مروجي المخدرات، خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وإصابة سيدة نُقلت للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وعثر بحوزة العناصر الإجرامية على كمية كبيرة من الأسلحة النارية ومخدر الهيروين. ويأتي ذلك في إطار جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في توجيه حملة أمنية لمداهمة تلك البؤرة، إذ بادرت العناصر الخطرة بإطلاق النيران تجاه رجال الأمن، الذين بادلوهم إطلاق النيران.
الإتجار بالبشر

باعوا «سما» عبر فيسبوك| حكاية عصابة الاتجار في البشر

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، بينهم ممرض، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأطفال عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي أظهرت أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في البشر، وذلك بأن عرضوا المجني عليها "سما. ح" للبيع، استغلالا لضعفها ووهن جسدها، ونفاذا لرغبة والدتها في بيع رضيعتها البالغة من العمر بضعة أيام نظير مبلغ مالي تسد به حاجتها، فساعدها المتهم الثاني وعرض المجني عليها على العاقرات الراغبات في الشراء، بمساعدة المتهمين الثالث والرابع.
مصر-للطيران (2)

سرقوا نصف مليون.. إحالة 3 موظفين بمصر للطيران للمحاكمة

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة 3 موظفين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي وآخر إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من مهام عملهم، بالمخالفة للقانون، وتبين أن المتهمين ارتكبوا جرائم التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما زوروا في محررين لإحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها ببنك المصرف المتحد، ومن المقرر إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (15)

دكتور نازل بحالة متبنجة.. شهادات الرعب من معهد الأورام

?أهالي المنيل كلهم في الشارع، لا صوت يعلو فوق صوت الحادث المروع الذي وقع مع اللحظات الأولى من صباح اليوم الإثنين، سكان المنطقة كلهم في الشارع، الكل يجري ويتسابق لإنقاذ طفل او طفلة، مريض أو غير مريض، كبير أو صغير، الجميع يتسائل: ياساتر يارب.. إيه اللى جرى؟، إيه صوت الانفجار ده؟، يتسائل الأهالي والمارة ولسان حالهم يحدثهم «يا رب عديها على خير.. ربنا يسترها علينا يا رب.. هات العواقب سليمة يا رب». مازال الحادث المروع الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام بمنطقة المنيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، يلقي بظلاله حتى كتابة هذه السطور،
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