إحالة مسؤولة بالتعليم و16 طالبة للجنايات للتزوير

تحرير:التحرير ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

محكمة

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، و16 طالبة، وموظف بشركة خاصة وآخر عاطل إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوى لطالبات القسم الأمريكى بمدرسة خاصة مقابل مبالغ مالية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة الأولى وهى من أرباب الوظائف العمومية، اشتركت بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية، عبارة عن (نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوي).

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الأولى اتفقت معهم وأمدتهم بالبيانات اللازم توافرها بالمحررات وعلى ذلك أثبت المتهمون أسماء مغايرة لأسمائهم بكراسات الإجابة، وقد تمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأفاد مدير عام مدرسة خاصة للغات أنه قد صدر قرار وزارة التربية والتعليم بغلق القسم الأمريكى