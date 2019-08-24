فشل فى الهرب.. تفحم جثة مسن في حريق صيدلية بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

جثة

عاين فريق من النيابة العامة بقسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، موقع حريق صيدلية أسفر عن مصرع والد مالك الصيدلية في أثناء قيامه بعمل تركيبة لأحد الزبائن داخل معمل الصيدلية، إذ لم يتمكن من الخروج بعد اشتعال النيران، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وتم استخراج تصريح دفن الجثة. تلقى اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن.

وذلك بتلقيه بلاغا من الرائد أحمد حمدي رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، بحريق داخل صيدلية. بالفحص والانتقال تبين نشوب الحريق داخل صيدلية ملك " تامر السيد"، ما أسفر عن مصرع والد صاحب الصيدلية، 64 سنة، وتم نقله لمشرحة مستشفى الشاملة بكفر الدوار. وأشارت التحريات الأولية إلى أن النيران اشتعلت فجأة في المكان