هل تسهم الصوب الزراعية في الاكتفاء الذاتي من الغذاء؟

تعد «الصوب الزراعية» إحدى الوسائل الآمنة لإنتاج المحاصيل الزراعية الطبيعية الخالية من الملوثات، وتسهم في ترشيد استخدام المياه إلى جانب أهميتها في زيادة معدلات الإنتاج

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

تلتفت النظار حاليا إلى مجال الزراعة عبر تكنولوجيا الصوب الزراعية التي تعد أحد الأساليب الموفرة للمياه، فضلا عن زيادة إنتاجيتها، وتعول الحكومة عليها كثيرا خلال الفترة الأخيرة لتكون قاطرة التنمية. وكشفت دراسات وإحصائيات أن القيراط الواحد من الصوب الزراعية يعادل إنتاج فدان كامل من الأراضي المكشوفة، كما أن الصوبة الزراعية توفر 40% من المياه وتتيح أحيانا إنتاج أربعة أو خمسة أضعاف نظيرتها من الزراعات المكشوفة، ما يجعلنا نسلط الضوء على هذه الزراعة، ونوعية المزروعات داخل الصوب، وطرق تكثيفها لزيادة معدلات الإنتاج.

قال الدكتور عبد الباسط العقيلي، أستاذ خصوبة الأراضي واستشاري تغذية النباتات، إن سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح صوب زراعية يأتي رغبة منه في توفير الأمن والأمان الغذائي. وأكد أن الصوب تحسن كفاءة استعمال المياه "في الصوب نوفر من 40 لـ80% من المياه، مع الوضع في الاعتبار جودة الصوبة الزراعية وتقنياتها

قال الدكتور عبد الباسط العقيلي، أستاذ خصوبة الأراضي واستشاري تغذية النباتات، إن سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح صوب زراعية يأتي رغبة منه في توفير الأمن والأمان الغذائي.



وأكد أن الصوب تحسن كفاءة استعمال المياه "في الصوب نوفر من 40 لـ80% من المياه، مع الوضع في الاعتبار جودة الصوبة الزراعية وتقنياتها الحديثة"، مشيرا إلى أن خضراوات الصوب تكون جودتها أعلى، لكونها الأقل استخداما للأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية.

وقال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عن شمس، إن مشروعات الصوب الزراعية ستوجد مجتمعات عمرانية جديدة، مضيفًا أنه يتم الآن إعداد أرض في محافظتي بني سويف والمنيا لإنشاء صوب زراعية جديدة ما سيؤدي إلى تنمية الصعيد بشكل حقيقي وشامل.

وأضاف أن تنمية الصعيد ستزيد انتماء المواطن هناك للدولة المصرية، وذلك بسبب توفير فرص العمل مباشرة وغير مباشرة وتوفير منتج غذائي آمن رخيص الثمن.

وتابع: مشروعات الصوب الزراعية تكفي استهلاك نحو 20% من سكان مصر، بما يوازي 20 مليون مواطن.

وأردف أن مشروعات الصوب توفر للدولة آلية ضبط الأسعار، حيث تستطيع الحفاظ على الثبات في أسعار الخضراوات.

وألمح "جلال" إلى أن مصر في طريقها إلى إنتاج تقاوي البطاطس بعدما كانت تستوردها من الخارج: "السوق المصرية قادرة على المنافسة عالميًا وهو ما سيوفر العملة الصعبة".

وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن الصوب الزراعية هي عبارة عن بيوت للنباتات تستهدف حمايتها من الظروف الجوية غير المناسبة، لزيادة إنتاجيتها في غير موسمها، مؤكدا أن هذه الصوب تتمتع بظروف مناخية معينة تسمح للنباتات بالنمو بشكل صحي وسريع، حيث يتم التحكم في جميع العوامل البيئية وتعديلها بما يتلاءم مع النمو النباتي للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المحصول.

وأضاف «صيام» أن أبرز الزراعات التي تزرع داخل الصوب في مصر على مساحات واسعة، هي الخضراوات والفواكه، مثل الخيار والخس والكرنب والطماطم والفول والكوسة والفاصوليا والبقدونس، وكذلك من الفواكه، مثل الفراولة، لافتًا إلى أن هذه الصوب تستهدف حماية المزروعات وجميع الأصناف من الآفات الحشرية المنتشرة خارج الصوب، كما تعد من الوسائل الآمنة لإنتاج غذاء خال من التلوث، متابعا: ويتم خلال الفترة الحالية التوسع الرأسي في إنتاج الخضر من خلال الاستفادة بالهجن الزراعية.

وأوضح أن الصوب مطلوبة لأنها توفر المياه، موضحًا أن المساحة المنزرعة في مصر تعادل 9 ملايين فدان، مستطردًا: الحل الوحيد بدلا من التوسع الأفقي وزراعة الصحراء، هو زراعة الصوب الزراعية، فالصوبة التي على تكون على مساحة فدان، توازي 5 أو 6 فدادين من الأراضي المكشوفة، كما توفر المياه بشكل رشيد، بواقع 60% من مياه الفدان المكشوف، وهذا يتوقف على نوعية المحاصيل التي تزرع في الصوبة، مثل الخضراوات، والمنتجات العضوية مثل الطماطم العضوية، فقيمتها 15 مرة من العادية.

وأشاد أستاذ الاقتصاد الزراعي بمشروع الـ100 ألف صوبة، لافتا إلى أنه مشروع مهم جدا، وستنافس منتجاته جميع الزراعات، متابعًا: لو اتجهنا للزراعات العضوية في الصوب سنحقق ثورة في الزراعة، ومن المهم أيضًا زراعة زهور القطف، فهي زراعة ناجحة جدا يمكن المنافسة بها، وهي زراعات جيدة وتصدر وتباع بأسعار عالية جدا.

وتابع: يجب أن تخصص منتجات الصوب للتصدير، فهي منجم لا ينضب من العملات الصعبة، ومستقبل مبشر لكن لا بد من الإدارة بشكل حكيم حتى تكون مجدية اقتصاديا، كما من المهم أن يواكب مشروع الصوب، مصانع للخضراوات لتصديرها مُصنعة، لمضاعفة القيمة مرات ومرات، حتى تنعش الاقتصاد المصري ككل.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع، ومجمع لإنتاج البذور بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، كما يعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، ويعتمد على ترشيد استخدام المياه بما يتراوح بين 15 و20%، كما يسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتدريب عدد كبير من الشباب والعاملين بالمشروع على أساليب التكنولوجيا الحديثة.

وافتتحت المرحلة الأولى من المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية في الشرق الأوسط، فبراير الماضي، والتي تضم 100 ألف فدان من الصوب الزراعية والتي يعادل إنتاجها نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.

وتعد «الصوب الزراعية» إحدى الوسائل الآمنة لإنتاج المحاصيل الزراعية الطبيعية الخالية من الملوثات، وتسهم في ترشيد استخدام المياه إلى جانب أهميتها في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي، كما تسهم في خفض احتياجاتنا من الغذاء وزيادة الصادرات.