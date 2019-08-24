دمج لجنة عمومية الجبلاية المفوضة مع المجلس المؤقت

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

اتحاد الكرة

كشف محمد الطويلة، رئيس اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية بالاتحاد المصري لكرة القدم، لجميع أعضاء الجمعية العمومية، عن استجابة الدولة لدمج العمل المشترك من خلال لجنة واحدة تضم أعضاء من اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية واللجنة المشكلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك للعمل على تخطيط وتطوير كرة القدم في مصر. وقال الطويلة إن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد له خلال مكالمة هاتفية احترام الدولة لأهمية وشرعية الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم وأهمية دورها الطليعي في التخطيط والتطوير لكرة القدم بالمرحلة القادمة.

محمد الطويلة صرح مساء الخميس الماضي، بأن اللجنة المفوضة قد أرسلت خطابا إلى الاتحاد الدولي أبدى من خلاله اندهاش الجمعية العمومية مما قام به فيفا متخطيا كل اللوائح في تعيين لجنة مشكلة من قِبله لم توافق عليها الجمعية العمومية أو تعلم عنها شيئا. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم

محمد الطويلة صرح مساء الخميس الماضي، بأن اللجنة المفوضة قد أرسلت خطابا إلى الاتحاد الدولي أبدى من خلاله اندهاش الجمعية العمومية مما قام به فيفا متخطيا كل اللوائح في تعيين لجنة مشكلة من قِبله لم توافق عليها الجمعية العمومية أو تعلم عنها شيئا.



وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية.



واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل، ويتكون المجلس الجديد من عمرو الجنايني في منصب رئيس مجلس الإدارة، وجمال محمد علي في منصب نائب الرئيس، و3 أعضاء هم محمد فضل زهران وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله راضي.

