11 نوعًا من الطعام لا تضعها مهما حصل في الثلاجة

يمكنك تخزين الخبز في درجة حرارة الغرفة أو في صندوق الخبز، فالبرودة تمنعه من ليونته وتجعله ناشفًا صعب المضغ، لذا ينصح بعدم الاحتفاظ به في الثلاجة حفاظًا عليه

تحرير:مي فؤاد ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

الثلاجة

هل يجب عليك تخزين الخبز في الثلاجة أم يجب عليك تخزين الطماطم فيها؟ تراود تلك الأسئلة الذهن دائمًا عندما تخطط لوضع الأطعمة في الثلاجة. على الرغم أنه من المنطقي جدًا أن يفكر الأشخاص في حفظ الأطعمة بالثلاجة لحمايتها من التلف، فإن هناك بعض الأطعمة حذر العديد من الأطباء وخبراء التغذية من وضعها في الثلاجة للحفاظ عليها وعلى المكونات الغذائية بها، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية. الثلاجة عبارة عن مكان مناسب لتخزين الأطعمة والحفاظ على جودة الطعام، ولكن، هل تعلم أن الثلاجة يمكن أن تقلل من عدد المواد المضادة للأكسدة من الأطعمة؟

يمكن لتبريد بعض الأطعمة أن يغير نكهة الأطعمة بالفعل، والتي قد لا تكون مفيدة لصحة الإنسان، حيث يمكن أن تقلل من قيمتها الغذائية أو تعمل على عملية تسريع التلف. هناك بعض الأطعمة لا يجب أبدا أن توضع في الثلاجة؛ ومنها: الخبز يؤدي حفظ الخبز في الثلاجة إلى جفافه بشكل أسرع، لينتهي بك الأمر بتناول الخبز الجاف.