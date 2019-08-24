11 نوعًا من الطعام لا تضعها مهما حصل في الثلاجة

يمكنك تخزين الخبز في درجة حرارة الغرفة أو في صندوق الخبز، فالبرودة تمنعه من ليونته وتجعله ناشفًا صعب المضغ، لذا ينصح بعدم الاحتفاظ به في الثلاجة حفاظًا عليه
هل يجب عليك تخزين الخبز في الثلاجة أم يجب عليك تخزين الطماطم فيها؟ تراود تلك الأسئلة الذهن دائمًا عندما تخطط لوضع الأطعمة في الثلاجة.
على الرغم أنه من المنطقي جدًا أن يفكر الأشخاص في حفظ الأطعمة بالثلاجة لحمايتها من التلف، فإن هناك بعض الأطعمة حذر العديد من الأطباء وخبراء التغذية من وضعها في الثلاجة للحفاظ عليها وعلى المكونات الغذائية بها، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية.
الثلاجة عبارة عن مكان مناسب لتخزين الأطعمة والحفاظ على جودة الطعام، ولكن، هل تعلم أن الثلاجة يمكن أن تقلل من عدد المواد المضادة للأكسدة من الأطعمة؟
يمكن لتبريد بعض الأطعمة أن يغير نكهة الأطعمة بالفعل، والتي قد لا تكون مفيدة لصحة الإنسان، حيث يمكن أن تقلل من قيمتها الغذائية أو تعمل على عملية تسريع التلف.
هناك بعض الأطعمة لا يجب أبدا أن توضع في الثلاجة؛ ومنها:
الخبز
يؤدي حفظ الخبز في الثلاجة إلى جفافه بشكل أسرع، لينتهي بك الأمر بتناول الخبز الجاف.
يمكن لتبريد بعض الأطعمة أن يغير نكهة الأطعمة بالفعل، والتي قد لا تكون مفيدة لصحة الإنسان، حيث يمكن أن تقلل من قيمتها الغذائية أو تعمل على عملية تسريع التلف.
هناك بعض الأطعمة لا يجب أبدا أن توضع في الثلاجة؛ ومنها:
الخبز
يؤدي حفظ الخبز في الثلاجة إلى جفافه بشكل أسرع، لينتهي بك الأمر بتناول الخبز الجاف.
بدلاً من ذلك، يمكنك تخزين الخبز في درجة حرارة الغرفة أو في صندوق الخبز، فالبرودة تمنعه من ليونته وتجعله ناشفًا صعب المضغ، لذا ينصح بعدم الاحتفاظ به في الثلاجة حفاظًا عليه.
الريحان
إذا تم تخزين الريحان في درجة حرارة أقل من 40 درجة فهرنهايت، فإنه يتحول إلى اللون الأسود بسرعة.
في أثناء طهي الأطباق الخاصة بك، سيفقد نكهته وقد يصبح سامًا.
بدلاً من ذلك، احتفظ به في درجة حرارة مناسبة أو ضعه داخل حقيبة بلاستيكية.
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الفواكه
يجب عدم تخزين الفواكه مثل الأفوكادو والتفاح والموز والحمضيات والتوت والخوخ والمشمش في الثلاجة، حيث يؤدي الاحتفاظ بها في الثلاجة إلى فقدان النكهات وقوامها.
مع ذلك، إذا كنت تريد الفاكهة باردة، يمكنك الاحتفاظ بالفاكهة لمدة 30 دقيقة قبل تناولها.
البصل
أفضل طريقة لتخزين البصل؛ في كيس، في مكان مظلم، لذا، إذا احتفظت بالبصل في الثلاجة، فقد يؤدي إلى تعفنه وتلفه.
البطاطس
عندما تحفظ البطاطاس في درجات حرارة باردة، تتحول نشا البطاطس إلى سكر، ما قد يكون ضارًا بالصحة.
الطماطم
تفقد الطماطم نكهتها وتكون طرية عندما يتم تخزينها داخل الثلاجة، لتصبح جودة الطماطم سيئة وتفقد قيمتها الغذائية.
يمكنك الاحتفاظ بالطماطم خارج الثلاجة في الهواء الطبيعي، لتكون ناشفة.
الزيوت
زيوت الطهي آمنة تمامًا لتخزينها في درجة حرارة الغرفة، إذا كان الزيت يمتلك محتوى منخفضا من الدهون المشبعة، مثل عباد الشمس، فيجب أن يبقى بالخارج في مكان مظلم.
الزيوت الوحيدة التي يجب عليك تبريدها هي زيوت الجوز.
المخللات
المخللات غنية بالمواد الحافظة وإذا تم وضعها في الثلاجة، فقد تتلف بسهولة ويمكن أن تسبب أمراضا خطيرة في الجسم.
من الأفضل تخزين المخللات خارج الثلاجة والاحتفاظ بها في مكان مفتوح، وجيد التهوية.
البطيخ
يجب إبقاء البطيخ خارج الثلاجة لأنه إذا قمت بتبريده، سيكون مليئا بالمياه ويفقد نكهته، كما أكدت أبحاث وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، أنه يفقد أيضًا محتواه من البيتا كاروتين؛ المسؤول عن لونه ونضارته والذي يتحول في الجسم إلى فيتامين أ، لذا ينصح بالاحتفاظ به خارج الثلاجة إذا كان كاملًا وحفظه بالثلاجة عند تقطيعه مع ضرورة تغطيته.
الثوم
إذا كنت تخزن الثوم في الثلاجة، فأنت ترتكب خطأ، التبريد يقلل من نكهة الثوم ويتلفه بسرعة، قد تؤدي رطوبة الثلاجة بالفعل إلى تطور العفن، الأمر الذي قد لا يكون مفيدًا لصحتك.
القهوة
إذا احتفظت بالقهوة في الثلاجة، فستفقد مذاقها وتلتقط بعض الروائح من الثلاجة، ما قد لا يكون جيدًا للصحة.
بدلاً من ذلك، قم بتخزين القهوة في مكان بارد ومظلم للحفاظ على نكهتها ونضارتها.
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