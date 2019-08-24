انتحل صفة كشاف لتحصيل غرامات.. قصة نصاب ميت غمر

تحرير:التحرير ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

حبس

احترف السرقة ومنها إلى تجارة المخدرات بأنواعها، كان يطرق باب الجريمة بشكل يومي، مأكله ومشربه من الحرام، وفي نهاية المطاف قرر احتراف النصب على المواطنين حتى سقط في قبضة المباحث بالدقهلية، التي كانت له بالمرصاد، حيث ألقى القبض عليه حال انتحاله صفة «كشاف عدادات»، وحصوله على مبالغ نظير عدم الإبلاغ عن المخالفات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر وسماع شهادات المجني عليهم وباشرت النيابة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة التحري عن نشاط المتهم وتفاصيل الواقعة، قبل أن تقرر حبسه على ذمة التحقيقات.

تلقى مركز شرطة ميت غمر بلاغا من الأهالى يفيد ضبط أحد الأشخاص، 35 سنة، سبق اتهامه فى 5 قضايا (سرقات، ومخدرات، آخرها قضية سرقة مسكن)، حال تردده على قرية دماص بدائرة المركز، مدعيا عمله كشافا بوزارة الكهرباء، وتحصله على مبلغ مالى بزعم كونه غرامة مخالفة شروط تركيب عداد كهرباء من موظف ومزارع، مقيمين بذات

تلقى مركز شرطة ميت غمر بلاغا من الأهالى يفيد ضبط أحد الأشخاص، 35 سنة، سبق اتهامه فى 5 قضايا (سرقات، ومخدرات، آخرها قضية سرقة مسكن)، حال تردده على قرية دماص بدائرة المركز، مدعيا عمله كشافا بوزارة الكهرباء، وتحصله على مبلغ مالى بزعم كونه غرامة مخالفة شروط تركيب عداد كهرباء من موظف ومزارع، مقيمين بذات القرية.



بالانتقال والفحص تبين قيام الثانى بكشف حقيقة المتهم، فقام بالاشتراك مع الأول، بتقييده في أحد أعمدة الإنارة وتعديا عليه بالضرب دون إصابات، وتبين سابقة انتحاله للصفة للحصول على المال من أصحاب المنازل حتى لا يوقع غرامات عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.







