أسامة ربيع: تطوير الأسطول البحري على رأس أولوياتنا

تحرير:شيماء رشاد ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس الجديد، إن تحديث وتطوير قدرات الأسطول البحري للهيئة من القاطرات والوحدات البحرية المختلفة يأتي على رأس أولويات استراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي وأضاف الفريق أسامة، خلال كلمته على هامش قيامه بلحام "قرينتي" قاطرتين بحريتين هما "مصاحب 7، ومصاحب 8"، بترسانة محافظة بورسعيد البحرية ولحام "قرينة" كوبري "برنيس" العائم الذي سيتم إنشاؤه أيضا بترسانة بورسعيد، تمهيدا لوضعه علي خليج رأس بناس على ساحل البحر الأحمر جنوب مصر، وتدشين قاطرة "عبد الحميد يوسف".

وتابع ربيع: التحديث يتم وفقاً لجدول زمني محدد وبالإمكانات الذاتية للترسانة وسواعد رجالها، وهو ما يتماشى مع جهود تحسين الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة ورفع التصنيف الملاحي لقناة السويس. وأكد رئيس الهيئة أن ترسانة بورسعيد البحرية تعد من الصروح الوطنية الرائدة في مجال إصلاح وبناء السفن بما تمتلكه



وتابع ربيع: التحديث يتم وفقاً لجدول زمني محدد وبالإمكانات الذاتية للترسانة وسواعد رجالها، وهو ما يتماشى مع جهود تحسين الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة ورفع التصنيف الملاحي لقناة السويس.



وأكد رئيس الهيئة أن ترسانة بورسعيد البحرية تعد من الصروح الوطنية الرائدة في مجال إصلاح وبناء السفن بما تمتلكه من مقومات كموقعها المتميز بالمدخل الشمالي لقناة السويس، وما تزخر به من إمكانات عديدة أهمها التكنولوجيا المتطورة والكوادر البشرية عالية التدريب.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بدلا من الفريق مهاب مميش، الذي تم تعيينه مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والمواني البحرية.





