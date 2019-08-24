تأجيل محاكمة عمر البشير إلى السبت المقبل

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

عمر البشير

انتهت الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم السبت، في التهم المتعلقة بالفساد، وسط إجراءات أمنية مشددة. وتقرر تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل، لسماع باقي الشهود في التهم الموجهة إليه. ووصل البشير إلى المحكمة في الخرطوم، حيث يواجه تهما بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن تهم بغسيل الأموال، إذ ينتظر سماع شهود الاتهام في الجلسة الثانية، بعد أن عقدت الأولى السبت الماضي، ووجهت للبشير، في مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكشف المحقق في قضية اتهام الرئيس السوداني السابق، عن أنه أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله، إذ أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات، إذ يواجه البشير اتهامات تتعلق بحيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية.وتلا المحقق العميد شرطة أحمد علي، خلال