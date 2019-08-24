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تأجيل محاكمة عمر البشير إلى السبت المقبل

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
عمر البشير
عمر البشير
انتهت الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم السبت، في التهم المتعلقة بالفساد، وسط إجراءات أمنية مشددة. وتقرر تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل، لسماع باقي الشهود في التهم الموجهة إليه. ووصل البشير إلى المحكمة في الخرطوم، حيث يواجه تهما بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن تهم بغسيل الأموال، إذ ينتظر سماع شهود الاتهام في الجلسة الثانية، بعد أن عقدت الأولى السبت الماضي، ووجهت للبشير، في مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشف المحقق في قضية اتهام الرئيس السوداني السابق، عن أنه أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله، إذ أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات، إذ يواجه البشير اتهامات تتعلق بحيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية.وتلا المحقق العميد شرطة أحمد علي، خلال
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طقس-حار-مياه

غدا.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
علم الاردن

مجهولون يطلقون النار على حافلة في البتراء بالأردن

ذكرت مصادر أردنية، السبت، أن إطلاق النار على حافلة في البتراء جنوبي البلاد، أسفر غن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية. وأكد مصدر أمني لسكاي نيوز عربية أن "مجهولين أطلقوا النار على سيارة تابعة لإقليم البتراء التنموي"، مؤكدا عدم وجود إصابات. ولم تتضح حتى الآن هوية "المجهولين" وما إذا كان الأمن تمكن من إلقاء القبض عليهم.
صحف سعودية

صحف سعودية: مصير إدلب يعمق الخلاف بين بوتين وأردوغان

تصدرت تطورات الأوضاع في سوريا عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت الأوضاع في اليمن بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. تحت عنوان "دمشق تستبق قمة آستانة بمزيد من التقدم جنوبا"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن قوات النظام السوري تمكنت الجمعة، من محاصرة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك الواقعة جنوب محافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة على حساب الفصائل المسلحة. تأتي هذه التطورات الميدانية قبل أسابيع من قمة مرتقبة في أنقرة، تبحث ملف سوريا، خصوصا إدلب.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: بريطانيا تحقق مع «الريان» القطري

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت الصراعات في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف. نبدأ من سوريا، حيث ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الجيش السوري تمكن أمس، من محاصرة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك، الواقعة جنوب محافظة إدلب، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة، على حساب الفصائل المسلحة، بينما اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على تفعيل الجهود من أجل القضاء على التهديدات الإرهابية التي تنطلق من منطقة خفض التصعيد بإدلب.
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اعضاء-المجلس-السيادى-السودانى-يؤدون-اليمين-الدستورية (2)

غاب العاشر.. 9 أعضاء بالمجلس السيادي السوداني يؤدون اليمين

أدى 9 أعضاء من المجلس السيادي السوداني، اليمين الدستورية أمام الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، وعباس علي بابكر رئيس القضاء المكلف، وتعذر على العضو العاشر محمد حسن التعايشي القسم لتواجده خارج البلاد، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، يأتي ذلك بعدما أدى البرهان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لرئاسة المجلس أمام مجلس القضاء برئاسة يحيى أبو شورة، في أعقاب إعلان الفريق شمس الدين كباشي المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، صدور مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي.
السودان

السودان الجديد يعيد الأقباط والمرأة للساحة السياسية

حمل المجلس السيادي السوداني الذي سيقود هذا البلد لفترة انتقالية لمدة 39 شهرا العديد من المفارقات التي ربما تغير المشهد في السودان خلال الفترة الانتقالية المقبلة، حيث سيكون لهذا المجلس السلطة الأعلى على الإطلاق في البلاد. وفتح السودان صفحة جديدة السبت الماضي، عقب التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية، التي تمثل بداية جديدة في تاريخ البلاد الحديث، حيث توج التوقيع التاريخي 8 أشهر من الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير. ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوا، 6 من المدنيين و5 من العسكريين.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: إعلان «السيادي» السوداني.. وإدلب تشتعل

تصدر الإعلان عن التشكيل النهائي للمجلس السيادي في السودان، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء، واستعرضت أيضا تطورات الأوضاع في سوريا إضافة إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. وتحت عنوان "العسكري السوداني يتسلم ترشيحات "التغيير" لـ"السيادي""، أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني الفريق ركن شمس الدين الكباشي، أمس، أن وفد قوى إعلان الحرية والتغيير سلّم قائمة بمرشحيه للمجلس السيادي، بينما أدت نعمات عبد الله خير القسم أمام رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيساً للقضاء بعد توافق المجلس وقوى التغيير عليها.
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (5)

تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل

أعلن موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له، أنه تقرر تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى السبت المقبل في تهم تتعلق بالفساد، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وعقدت أولى جلسات محاكمة البشير، اليوم الإثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الخرطوم حيث يواجه تهما بالفساد. وبينما أعلن سابقا عن أن جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة، منع المصورون من الدخول إلى قاعة المحكمة، وسمح للصحفيين فقط بالدخول مع التحفظ على أجهزة الهاتف خارج القاعة.
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