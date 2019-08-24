«لا للديكتاتور المجرم».. ظريف غير مرغوب فيه بأوروبا

ظريف يسعى لتعزيز الضغوط على الجانب الأوروبي، إذ ربط عدول طهران عن القرارات التي اتخذتها حول تخليها عن عدد من بنود الاتفاق بمباشرة الأوروبيين بتنفيذ التزاماتهم
"لا للديكتاتور خامنئي" و"لا لنظام ولاية الفقيه" و"ظريف مجرم.. يمثل نظاما يقمع الشعب الإيراني"، لافتات رفعها الإيرانيون في العاصمة الفرنسية للتعبير عن غضبهم ورفضهم الزيارة التي يقوم بها وزير الخاريجية الإيراني محمد جواد ظريف.
ففي الوقت الذي تحاول فيه فرنسا لعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي قبل قمة مجموعة السبع، تظاهر مئات الإيرانيين في باريس ضد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى فرنسا، ولم يكتفوا برفض الزيارة فقط إلا أنهم طالبوا بقطع العلاقات مع طهران ودعم احتجاجات الشعب الإيراني المطالبة بإسقاط النظام.
واحتشد مئات المتظاهرين، كثير منهم من المعارضة الإيرانية في المنفى، الجمعة في باريس للاعتراض على اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وكان كثير منهم يرفعون اللافتات ويلوحون بالأعلام الإيرانية وهم يهتفون "ارحل يا ظريف"، منددين بزيارة وزير خارجية الملالي جواد ظريف.
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واحتشد مئات المتظاهرين، كثير منهم من المعارضة الإيرانية في المنفى، الجمعة في باريس للاعتراض على اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وكان كثير منهم يرفعون اللافتات ويلوحون بالأعلام الإيرانية وهم يهتفون "ارحل يا ظريف"، منددين بزيارة وزير خارجية الملالي جواد ظريف.
واعتبرت لجنة دعم حقوق الإنسان في إيران (CSDHI) أن "وضع السجادة الحمراء لظريف يعد إهانة لحقوق الإنسان والديمقراطية وكل القيم التي تمثلها فرنسا"، وفقا لـ"العربية".
وتقود فرنسا الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في 2015، الجهود الأوروبية لإنقاذه في أعقاب انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018، وفرضها بعد ذلك عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.
ورغم التظاهرات الرافضة لزيارة ظريف فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل ظريف أمس قبل أن يجري محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع في نهاية الأسبوع.
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كان ماكرون قد أوضح أن لقاء الجمعة مع ظريف، سيسمح "باقتراح أمور" من أجل محاولة إعادة طهران إلى احترام الاتفاق الذي أضعف بانسحاب الولايات المتحدة. وكان الرئيس الفرنسي قد تطرق إلى هذه المسألة في اتصال هاتفي مع ترامب خلال الأسبوع الجاري.
وسيطرح هذا الملف الذي يهدد بإشعال الشرق الأوسط على طاولة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماعهم الذي يبدأ السبت في مدينة بياريتس بجنوب غرب فرنسا.
وفي إشارة إلى سياسة الضغوط القصوى التي يمارسها الرئيس الأمريكي على طهران، صرح ماكرون "يجب أن نجري مناقشة خلال القمة حول كيفية معالجة الملف الإيراني"، مشيرا إلى وجود "خلافات حقيقية داخل مجموعة السبع".
ظريف صرح لـ"فرانس 24" بأن مقترحات ماكرون لمحاولة إحراز تقدم في الأزمة المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني تسير "في الاتجاه الصحيح".
ويسعى ظريف مجدداً لتعزيز الضغوط على الجانب الأوروبي، إذ ربط عدول طهران عن القرارات التي اتخذتها حول تخليها عن عدد من بنود الاتفاق، مثل درجة التخصيب، والكميات المخزونة من اليورانيوم، بمباشرة الأوروبيين بتنفيذ التزاماتهم، في إشارة إلى الوعود الأوروبية بتمكين إيران من تعويض خسائرها التي تتسبب فيها العقوبات الأمريكية ومساعدتها على الالتفاف عليها.
وهددت إيران سابقا بالتخلي عن التزامات أخرى في حال لم تنجح باقي الأطراف في إعانتها على الالتفاف على العقوبات الأمريكية، خصوصا بما يتعلق ببيع النفط والغاز.
كان وزير الخارجية الإيراني قد وصل إلى باريس، في ختام جولته الأوروبية التي زار خلالها الدول الإسكندنافية الثلاث فنلندا والسويد والنرويج، وقوبل خلالها بمظاهرات حاشدة ضده وضد النظام الإيراني.
وكانت الجالية الإيرانية في النرويج قد نظمت، الخميس، مظاهرة بوسط العاصمة أوسلو ضد زيارة ظريف للبلاد.
وفي العاصمتين الفنلندية هلسنكي والسويدية استوكهولم تظاهر آلاف الإيرانيين، الأربعاء، ضد زيارة ظريف، وهتف المتظاهرون ضد النظام الإيراني.
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وندد المتظاهرون بما وصفوه بسياسة "المسايرة" التي تنتهجها السويد مع النظام الإيراني الذي يقتل المتظاهرين ويضطهد النساء والأقليات والنشطاء.
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أصدر بيانا أكد فيه أن "ظريف هدد المتظاهرين الإيرانيين في استوكهولم بالقتل، متفاخراً بأن عناصر وعملاء النظام لن يسمحوا لهم بالعيش لمدة دقيقة واحدة".