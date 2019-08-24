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Once Upon a Time in Hollywood| لغز تارنتينو في مصر

رغم أن الصورة السائدة عن Once upon a time in hollywood هي تركيزه على جريمة قتل تشارلز مانسون للممثلة شارون تيت، فإن أحداثه الحاملة بصمة «تارنتينو» أكبر من ذلك
تحرير:أميرة شرف ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
Once upon a time in hollywood
Once upon a time in hollywood
أخيرًا، بدأت دور العرض السينمائي في مصر عرض فيلم Once Upon a Time in Hollywood للمخرج كوينتن تارنتينو، الذي وصلت إيراداته العالمية إلى 182 مليون دولار، في أسبوعه الرابع بدور العرض السينمائي حول العالم. فيلم Once Upon a Time in Hollywood هو واحد من أكثر الأفلام العالمية المنتظرة، وسط حماسة جماهيرية كبيرة، كونه يضم مجموعة من ألمع نجوم هوليوود، في مقدمتهم "آل باتشينو، مارجوت روبي، ليوناردو دي كابريو، براد بيت"، فضلا عن عودة "تارنتينو" بفيلم جديد، وهو من المخرجين المحبوبين، بالإضافة للموسيقى التصويرية المميزة لمدير الصوت هاري كوهين.
أحداث فيلم Once upon a time in hollywood تدور حول أحداث حقيقية زلزلت الولايات المتحدة في أواخر الستينيات، عن القاتل تشارلز مانسون وعصابته التي أرعبت أمريكا خلال تلك الفترة، تلك العصابة تورطت في قتل الممثلة الأمريكية الصاعدة شارون تيت، زوجة المخرج رومان بولانسكي، بطريقة وحشية، وقد حرص المخرج "تارنتينو"
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