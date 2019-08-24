Once Upon a Time in Hollywood| لغز تارنتينو في مصر

رغم أن الصورة السائدة عن Once upon a time in hollywood هي تركيزه على جريمة قتل تشارلز مانسون للممثلة شارون تيت، فإن أحداثه الحاملة بصمة «تارنتينو» أكبر من ذلك

تحرير:أميرة شرف ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

أخيرًا، بدأت دور العرض السينمائي في مصر عرض فيلم Once Upon a Time in Hollywood للمخرج كوينتن تارنتينو، الذي وصلت إيراداته العالمية إلى 182 مليون دولار، في أسبوعه الرابع بدور العرض السينمائي حول العالم. فيلم Once Upon a Time in Hollywood هو واحد من أكثر الأفلام العالمية المنتظرة، وسط حماسة جماهيرية كبيرة، كونه يضم مجموعة من ألمع نجوم هوليوود، في مقدمتهم "آل باتشينو، مارجوت روبي، ليوناردو دي كابريو، براد بيت"، فضلا عن عودة "تارنتينو" بفيلم جديد، وهو من المخرجين المحبوبين، بالإضافة للموسيقى التصويرية المميزة لمدير الصوت هاري كوهين.

أحداث فيلم Once upon a time in hollywood تدور حول أحداث حقيقية زلزلت الولايات المتحدة في أواخر الستينيات، عن القاتل تشارلز مانسون وعصابته التي أرعبت أمريكا خلال تلك الفترة، تلك العصابة تورطت في قتل الممثلة الأمريكية الصاعدة شارون تيت، زوجة المخرج رومان بولانسكي، بطريقة وحشية، وقد حرص المخرج "تارنتينو"

أحداث فيلم Once upon a time in hollywood تدور حول أحداث حقيقية زلزلت الولايات المتحدة في أواخر الستينيات، عن القاتل تشارلز مانسون وعصابته التي أرعبت أمريكا خلال تلك الفترة، تلك العصابة تورطت في قتل الممثلة الأمريكية الصاعدة شارون تيت، زوجة المخرج رومان بولانسكي، بطريقة وحشية، وقد حرص المخرج "تارنتينو" على لقاء شقيقتها ديبرا تيت قبل ظهور الفيلم للنور، كي يحصل على مباركتها، وبالفعل منحته إياها.

ورغم أن الصورة السائدة عن Once upon a time in hollywood هى تركيزه على جريمة قتل تشارلز مانسون للممثلة شارون تيت، فإن أحداثه أكبر من ذلك، إذ إن تركيز المخرج الأساسي سوف يكون على صناعة السينما في أواخر الستينيات، وأوائل السبعينيات، هذه الفترة التي عرفت بالعصر الذهبي لصناعة السينما في هوليوود، ومن خلال بطلي الفيلم الممثل التليفزيوني ريك دالتون (ليوناردو دي كابريو) ومؤدي الحركات الخطرة الخاص به، كليف بووث (براد بيت) نشاهد صراع الاثنين للعودة إلى الأضواء في هوليوود، وتأثير جريمة "مانسون" فى صناعة السينما.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من ألمع نجوم هوليوود، منهم الممثل والمخرج والمنتج الأسترالي دامون هاريمان، في دور تشارلز مانسون، والممثل المخضرم آل باتشينو، ولينا دانهام، والممثل ليوناردو دي كابريو في دور "ريل" بطل مسلسل Bounty Law الذي عرض على شاشة التليفزيون في الفترة من 1958 إلى 1963، وأخيرًا وليس آخرًا، الممثلة الأسترالية مارجوت روبي التي تقوم بدور الممثلة شارون تيت الحامل في ذلك الوقت من زوجها رومان بولانسكي.

ويجسد شخصية "ريك" ليوناردو دي كابريو، بينما يجسد شخصية "كليف" براد بيت، ويكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة في هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ومنذ طرح تريلر الفيلم، أثار العمل حيرة الجمهور وبدأ الترقب له، فالبعض توقع أنه بصدد مشاهدة فيلم دموي آخر للمخرج الذي عودنا على وجود جرعات دماء مكثفة في أفلامه، كما في Kill Bill بجزأيه، وHateful Eight، إلا أن التريلر جاء خفيفًا كأنه فيلم كوميدي من السبعينيات، الأمر الذي فجر كثيرا من التساؤلات، هل يحضر "تارنتينو" لجمهوره مفاجأة صادمة في دور العرض، أم أنه قرر أن يغير مساره ويتخلى عن بصمته الدموية في أفلامه؟

استغرق العمل على الفيلم 5 سنوات كاملة من المخرج كوينتن تارنتينو، بسبب رغبته في أن يجسد فترة حقيقية في تاريخ هوليوود، ويفي هذه الحقبة التاريخية حقها دون مبالغة أو تهويل، وفي نفس الوقت أراد أن يحافظ على تناوله الخفيف للأحداث دائمًا في أفلامه، فهو لا يعرض فيلمًا وثائقيا، ويصف "تارنتينو" فيلمه بأنه أقرب إلى الكوميديا السوداء منه إلى الدراما، فقد يجد المشاهد نفسه متحمسًا أحيانًا، ومنزعجًا وربما خائفًا في أحيان أخرى.

شهد تصوير الفيلم، الذي بدأ في 18 يونيو 2018، وانتهى في 1 نوفمبر 2018، وتتراوح ميزانيته بين 95 و100 مليون دولار، بعض الأحداث الحزينة، منها وفاة الممثل بيرت رينولدز الذي كان من المفترض أن يلعب دور جورج سباهن، وذهاب الدور إلى الممثل بروس ديرن بدلًا منه، وأيضًا توفى الممثل لوك بيري (واحد من أبطال الفيلم) بعد التصوير مباشرة، وهو ما أثار حزن بقية زملائه، وبذلك يعد العمل آخر فيلم ظهر فيه الممثل الأمريكي.

ويعد الفيلم هو التاسع في مسيرة "تارنتينو" الإخراجية، والذي أشار في مقابلة أجراها مع مجلة "جي كيو أستراليا"، إلى أنه ينوي صنع فيلم إضافي بعد "Once Upon a Time in Hollywood" ليتوج مسيرته الإخراجية بـ10 أفلام، قائلا: "أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بالأفلام، فقد وصلت إلى نهاية الطريق"، مضيفًا أنه سيواصل العمل في مشاريع إبداعية عبر وسائل أخرى.

وأشاد النقاد بالفيلم الذي عُرض للمرة الأولى في المسابقة الرسمية بالدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائى، وطالبوا مخرجه "تارنتينو" بعدم التفكير في التقاعد حتى لا تفقد السينما مثل موهبته، كما أشادوا باختياره للممثلين الذين أدوا أدوارهم ببراعة، فالفيلم يعد إنجازا في الإخراج والقصة التي بلغت ذروتها في نهاية مرضية، بحسب All Movie.

ويعد فيلم كوينتين تارنتينو (أول عمل له غير مرتبط بالمنتج هارفي وينشتاين، بعد أن قطع تارنتينو العلاقات بعد مزاعم الاعتداء الجنسي ضد وينشتاين في أكتوبر الماضي) رسالة حب لعصر لم يكن فيه غريبًا، إذ يسلط الضوء على حياة الممثل الباهت ورجل أعماله خلال 161 دقيقة من الإثارة والكوميديا يظهر فيها تارنتينو موهبته في تحقيق التوازن بين قوة نجوم الفيلم والكمال، ووصفوا الفيلم بأنه لا يعوقه إلا القليل من المشكلات.