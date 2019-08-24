جعفر الصادق.. الإمام الرائد فى علم الكيمياء

حمل أحفاد النبي على كاهلهم استكمال نشر الدعوة الإسلامية وتفقيه المسلمين ونقل أحاديث جدهم صلى الله عليه وسلم، وخوض المعارك، ورفع لواء الإسلام، ولكن لم يتوقف بعضهم عند ذلك
لم تكن الدعوة الإسلامية ورفع راية الإسلام عالية تقتصر لدى أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند نشر علوم الفقه والأحاديث النبوية وتفسير القرآن الكريم، بل تطرق بعضهم لدراسة العلوم المختلفة التي تعلي من شأن المسلمين وتجعلهم من جامعي العلوم التي تهم البشرية وتنفعها، حيث حرصوا على دراسة العديد من العلوم الأخرى ونقلها للمسلمين وتقديم المنفعة لهم سواء فى علم الطب أو الرياضيات أو علم الكيمياء الذي برع فيه أحد أحفاد النبي وهو الإمام جعفر الصادق الذي أصبح رائدا فى علم الكيمياء، إلى جانب دراسته لمجموعة من العلوم الأخرى مثل علم الفلك، والفلسفة وغيرهما.
من هو جعفر الصادق؟
هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وجدته فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجده لأمه هو محمد بن أبي بكر الصديق الذي يعد أهم علماء الفقه فى المدينة المنورة، ولقب بالصادق لأنه لم يكذب أبدا.
ولد الصادق فى 17 ربيع الأول، عام
من هو جعفر الصادق؟
هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وجدته فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجده لأمه هو محمد بن أبي بكر الصديق الذي يعد أهم علماء الفقه فى المدينة المنورة، ولقب بالصادق لأنه لم يكذب أبدا.
ولد الصادق فى 17 ربيع الأول، عام 80 هجرية، وتوفي في 25 شوال عام 148 هجرية، عن عمر يناهز 68 عاما، ودفن فى البقيع بالمدينة المنورة.
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رواية الحديث
كان جعفر الصادق من رواة الأحاديث النبوية عن آبائه، حيث يقول عنه الإمام مالك "اختلفت زمانا إلى جعفر فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال، مصلٍّ، أو صائم، أو يقرأ القرآن، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا على طهارة".
روى الصادق عن أبيه وعن عروة بن الزبير، وعطاء ونافع والزهري وابن المنكدر، وروى عنه الإمام أبو حنيفة، وأخرج حديثه الإمام مالك فى الموطأ ومسلم والأربعة، وحدث عنه كل من الثوري وابن عيينة وابن جريج وغيرهم.
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ضريح جعفر الصادق
يقع ضريح جعفر الصادق بالقرب من ضريح ومسجد جده الحسين بمنطقة الحسين التي سميت على اسمه، فبالقرب من منطقة الأزهر وقبل الوصول إلى مسجد الحسين توجد زاوية صغيرة بها مقام الإمام مكتوب خارجها لافتة بعنوان "هذا مقام إمام الأئمة سيدي جعفر الصادق بن سيدنا محمد الباقر ابن مولانا وسيدنا علي زين العابدين بن مولانا الإمام الحسين رضي الله عنهم ونفعنا بهم، آمين".
ويعد الصادق من أولياء الله الصالحين وله محبوه ومريدوه، ومن أقواله الشهيرة التي يرددها محبوه "إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت دوامها وبقاءها فأكثر من الحمد والشكر عليها، قال تعالى (لئن شكرتم لأزيدنكم)، وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار قال تعالى (استغفروا ربكم إنه كان غفارا)، وإذا أحزنك أمر أو غيره فأكثر من (لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم) فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة".
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رائد علم الكيمياء
ابتعد جعفر عن السياسة وانشغل فى المجالات العلمية، ورحل إلى العراق طلبا للعلم، وحظي علم الكيمياء باهتمام الإمام الصادق، وأصبح من رواد هذا العلم.
تتلمذ على يديه العديد من المسلمين منهم عالم الكيمياء الشهير جابر بن حيان، وألف محمد يحيى الهاشمي كتابا عن أثر جعفر الصادق في مجال الكيمياء بعنوان "الإمام الصادق ملهم الكيمياء".
خاض جعفر الصادق العديد من المناظرات العلمية، منها مناظرة الإمام جعفر الصادق مع الملحدين، ومناظرة أخرى مع أبي حنيفة في القياس وأخرى في حكم التوسل بالنبي، ومناظرة مع طبيب هندي، وأخرى مع عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم المعروف باسم عبد الله بن الفضل الهاشمي، ومناظرة مع الزنادقة.
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