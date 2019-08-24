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غدا.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 25 35شبين الكوم 24 34طنطا 24 34دمنهور 25 33الإسكندرية 25 32بلطيم 24 31مطروح 24 32السلوم 22 33سيوة 23 40بورسعيد 26 31دمياط 25 31الزقازيق 24 37الاسماعيلية 23 37السويس 24 37العريش 23 34رفح 22 33رأس سدر 25 36نخل 21 36نويبع 28 39طابا 25 35كاترين 18 34الطور
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عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (3)

تأجيل محاكمة عمر البشير إلى السبت المقبل

انتهت الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم السبت، في التهم المتعلقة بالفساد، وسط إجراءات أمنية مشددة. وتقرر تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل، لسماع باقي الشهود في التهم الموجهة إليه. ووصل البشير إلى المحكمة في الخرطوم، حيث يواجه تهما بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن تهم بغسيل الأموال، إذ ينتظر سماع شهود الاتهام في الجلسة الثانية، بعد أن عقدت الأولى السبت الماضي، ووجهت للبشير، في مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
علم الاردن

مجهولون يطلقون النار على حافلة في البتراء بالأردن

ذكرت مصادر أردنية، السبت، أن إطلاق النار على حافلة في البتراء جنوبي البلاد، أسفر غن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية. وأكد مصدر أمني لسكاي نيوز عربية أن "مجهولين أطلقوا النار على سيارة تابعة لإقليم البتراء التنموي"، مؤكدا عدم وجود إصابات. ولم تتضح حتى الآن هوية "المجهولين" وما إذا كان الأمن تمكن من إلقاء القبض عليهم.
صحف سعودية

صحف سعودية: مصير إدلب يعمق الخلاف بين بوتين وأردوغان

تصدرت تطورات الأوضاع في سوريا عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت الأوضاع في اليمن بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. تحت عنوان "دمشق تستبق قمة آستانة بمزيد من التقدم جنوبا"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن قوات النظام السوري تمكنت الجمعة، من محاصرة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك الواقعة جنوب محافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة على حساب الفصائل المسلحة. تأتي هذه التطورات الميدانية قبل أسابيع من قمة مرتقبة في أنقرة، تبحث ملف سوريا، خصوصا إدلب.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: بريطانيا تحقق مع «الريان» القطري

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت الصراعات في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف. نبدأ من سوريا، حيث ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الجيش السوري تمكن أمس، من محاصرة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك، الواقعة جنوب محافظة إدلب، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة، على حساب الفصائل المسلحة، بينما اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على تفعيل الجهود من أجل القضاء على التهديدات الإرهابية التي تنطلق من منطقة خفض التصعيد بإدلب.
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طقس-حار (7)

الأرصاد: غدا طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء أحيانا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وشبورة ورياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار رطب على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا، وأيضا تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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