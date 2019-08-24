إحالة عاطل للجنايات.. هتك عرض ربة منزل بالطريق العام

تحرير:أحمد الزغبي ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

تحرش

قررت نيابة باب شرقي الإسكندرية إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، لاتهامه بهتك عرض ربة منزل بأن تحسس أماكن العفة في جسدها حال سيرها في الطريق العام. تعود الواقعة في القضية رقم 16749 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي والمقيدة كلي برقم 1208 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي بالقبض على عاطل هتك عرض ربة منزل في أحد شوارع دائرة القسم.

كشفت تحريات ضابط قسم شرطة باب شرقي أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «ه.س.ح» 19 سنة، عاطل، حال سير المجني عليها «م.م.إ» 21 سنة، ربة منزل، بمنطقة كورنيش الشاطبي بالطريق العام أبصرت المتهم قادما في مواجهتها مترجلا، وعند الاقتراب منها قام بملامسة والإمساك بمواطن العفة من الأمام عمدا



كشفت تحريات ضابط قسم شرطة باب شرقي أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «ه.س.ح» 19 سنة، عاطل، حال سير المجني عليها «م.م.إ» 21 سنة، ربة منزل، بمنطقة كورنيش الشاطبي بالطريق العام أبصرت المتهم قادما في مواجهتها مترجلا، وعند الاقتراب منها قام بملامسة والإمساك بمواطن العفة من الأمام عمدا بيده رغما عنها، ثم قام بالتعدي عليها فاستغاثت بالمارة وتمكنوا من الإمساك به وطلبوا النجدة، وجرى ضبط المتهم من قبل ضباط قسم شرطة باب شرقي، وبمواجهته أنكر الواقعة وأفاد بأنه لا يعرفها وبسؤال شهود الواقعة أكدوا ارتكابه الجريمة.



وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي حددت جلسة 8 سبتمبر المقبل لمحاكمته.





