جريمة

إحالة عاطل للجنايات.. هتك عرض ربة منزل بالطريق العام

تحرير:أحمد الزغبي ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
تحرش
تحرش
قررت نيابة باب شرقي الإسكندرية إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، لاتهامه بهتك عرض ربة منزل بأن تحسس أماكن العفة في جسدها حال سيرها في الطريق العام. تعود الواقعة في القضية رقم 16749 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي والمقيدة كلي برقم 1208 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي بالقبض على عاطل هتك عرض ربة منزل في أحد شوارع دائرة القسم.
كشفت تحريات ضابط قسم شرطة باب شرقي أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «ه.س.ح» 19 سنة، عاطل، حال سير المجني عليها «م.م.إ» 21 سنة، ربة منزل، بمنطقة كورنيش الشاطبي بالطريق العام أبصرت المتهم قادما في مواجهتها مترجلا، وعند الاقتراب منها قام بملامسة والإمساك بمواطن العفة من الأمام عمدا
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حبس-كلابشات

انتحل صفة كشاف لتحصيل غرامات.. قصة نصاب ميت غمر

احترف السرقة ومنها إلى تجارة المخدرات بأنواعها، كان يطرق باب الجريمة بشكل يومي، مأكله ومشربه من الحرام، وفي نهاية المطاف قرر احتراف النصب على المواطنين حتى سقط في قبضة المباحث بالدقهلية، التي كانت له بالمرصاد، حيث ألقى القبض عليه حال انتحاله صفة «كشاف عدادات»، وحصوله على مبالغ نظير عدم الإبلاغ عن المخالفات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر وسماع شهادات المجني عليهم وباشرت النيابة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة التحري عن نشاط المتهم وتفاصيل الواقعة، قبل أن تقرر حبسه على ذمة التحقيقات.
جثة

فشل فى الهرب.. تفحم جثة مسن في حريق صيدلية بالبحيرة

عاين فريق من النيابة العامة بقسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، موقع حريق صيدلية أسفر عن مصرع والد مالك الصيدلية في أثناء قيامه بعمل تركيبة لأحد الزبائن داخل معمل الصيدلية، إذ لم يتمكن من الخروج بعد اشتعال النيران، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وتم استخراج تصريح دفن الجثة. تلقى اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن.
محكمة-ارشفية

إحالة مسؤولة بالتعليم و16 طالبة للجنايات للتزوير

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، و16 طالبة، وموظف بشركة خاصة وآخر عاطل إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوى لطالبات القسم الأمريكى بمدرسة خاصة مقابل مبالغ مالية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة الأولى وهى من أرباب الوظائف العمومية، اشتركت بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية، عبارة عن (نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوي).
خلافات-زوجية-طلاق

زوجة تقيم دعوى خلع بسبب حب زوجها لـ«الطعمية»

كل عاداته اليومية ثابتة، يريد أن يتناول نفس الإفطار يوميا "فول وطعمية"، ومعتاد السباب إذا نقصه شيء أو تأخر عليه شيء ولو كوب الشاي كل ساعة، خاصة بعد الأكل، بذيء لا يطلب شيئا إلا بسلاطة لسان وسوقية: "اعمليلي كوباية زفت، بدل ما أنت قاعدة كده قومي اعملي كوباية هباب أشربها، الظهر أذن وأنت لسه نايمة على ودانك ومطبختيش الغدا"، حتى فى عز لحظات مرض زوجته لا ينكف يصرخ ويذم فيها بعبارات تدفعها إلى الانهيار النفسي والبدني معًا، ورغم مشارفتها على نهاية العقد الخامس من العمر، فإنها قررت إنهاء زيجتها بالخلع.
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محكمة-ارشفية

إحالة مسؤولة بالتعليم و16 طالبة للجنايات للتزوير

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، و16 طالبة، وموظف بشركة خاصة وآخر عاطل إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوى لطالبات القسم الأمريكى بمدرسة خاصة مقابل مبالغ مالية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة الأولى وهى من أرباب الوظائف العمومية، اشتركت بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية، عبارة عن (نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوي).
اسعدادات-الاسكندرية (2)

شاب يستولى على مليون جنيه من مواطنين أوهمهم بالسفر

استغل شاب بالإسكندرية، حاجة الشباب خاصة العاطلين والطامحين فى الحصول على فرص عمل بالخارج، توفر لهم مستقبل مشرق وحياة كريمة، وادعى قدرته على توفير فرص عمل جيدة لقطاع كبير من الشباب على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بلغت نحو مليون جنيه، وتمكن ضباط ورجال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط وتوجيه اتهام النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد على خلاف الحقيقة.
جثة

ذبح زوجة جاره في عز الظهر.. تفاصيل جريمة كوتسيكا

قبل سنوات حزم «عادل»حقائبه تاركا بلدته في أسيوط وشد رحاله إلى القاهرة بحثا عن لقمة العيش، راح يتنقل من مكان لآخر بأسرته ومنذ 4 أشهر استقر به الحال في شقة متواضعة بمنطقة كوتسيكا بطرة بنطاق حي المعادي، وسارت الحياة عادية يخرج للعمل كلما جاءت له"حمولة" حيث كان عاملا في نقل وتركيب الحجر الفرعوني ويعود بعد يوم أو يومين لبيته مرة آخرى، في المقابل نشأت ثمة خلافات جيرة بين زوجته وزوجة جاره "عماد" الذي يعمل في مهنة النجارة، وامتدت تلك الخلافات لتصل للجار وجاره ووصلت لتحرير محضر بينهما سابقا.
السيطرة على حريق في شقة سكنية

حاصرتهما النيران.. تفحم ربة منزل ونجلها بحريق بشبرا

في حادث مأساوي لقيت ربة منزل ونجلها مصرعهما على أثر حريق نشب في شقتهما الكائنة خلف مساكن عثمان وراء ترعة الشابوري بمدينة شبرا الخيمة، اليوم الإثنين. تم نقل المتوفيين لمستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، والذي أمر بندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق لتحديد أسبابه وتقدير الخسائر، كما أمر بندب الطب الشرعي لتشريح الجثمانين لمعرفة أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب التشريح، وكلفت المباحث بعمل التحريات اللازمة.
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