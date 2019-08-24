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بعد حرائق الأمازون| ارتفاع أول أكسيد الكربون في الجو

كشفت الرسوم المتحركة الصادرة عن وكالة ناسا عن الارتفاع المفزع لأول أكسيد الكربون في الجو نتيجة الحرائق التي اندلعت في غابات الأمازون المطيرة
تحرير:فيروز ياسر ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
حرائق الأمازون
حرائق الأمازون
يطلق على غابات الأمازون «رئة الأرض» فهي أكبر الغابات المطيرة على كوكب الأرض، حيث تنتج 20% من الأكسجين في الغلاف الجوي، واستيقظ العالم على حريق هائل بداخلها يقضي على الأخضر والكائنات الموجودة بها، مما تسبب في قلق محلي وعالمي نتيجة الكوارث المستقبلية الناتجة عن هذا الحريق. حدث الحريق بسبب محاولة بعض المزارعين إزالة الغابات بطريقة غير قانونية من أجل تربية الماشية، وبالرغم أن تلك الغابات مقاومة للحريق منذ عقود، ولكن بعض العوامل الطبيعية والبشرية تسببت في حدوثه.
وكشفت الرسوم المتحركة الصادرة عن وكالة ناسا عن الارتفاع المفزع لأول أكسيد الكربون في الجو نتيجة الحرائق التي اندلعت في غابات الأمازون المطيرة، حيث ارتفعت مستويات الملوثات التي يصل ارتفاعها إلى 18000 قدم فوق سطح الأرض إلى 160 جزءًا في المليار من حيث الحجم (ppbv) في بعض المناطق، مع توقع أن تكون القيم
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السكين بدلا من الشوكة.. ما لا تعرفه عن الحياة قديما

الحياة الحديثة مليئة بوسائل الراحة البسيطة، فمن السهل أن ننسى أننا اضطررنا إلى التأقلم بدونها منذ وقت ليس ببعيد، بداية من اللوحات الموجودة على الحوائط إلى الكراسي التي نجلس عليها. وأبسط الأشياء التي نستخدمها يوميا ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية عندما عاش الناس حالة من الرفاهية، حتى الأدوات البسيطة مثل الشوكة التي نفترض أنها كانت موجودة منذ زمن، لم يتم تقديمها إلا إلى أوروبا الغربية والشمالية في القرنين الماضيين، لذا تعرف على الأشياء المثيرة للدهشة والتي كنت تعتقد أنها قديمة وفقا لما ذكره موقع Listverse.
تدخين السجائر الإلكترونية

تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية

أعلنت السلطات الصحية في ولاية إلينوي الأمريكية وفاة شخص أصيب بمرض رئوي بعد تدخينه سجائر إلكترونية. وقالت الدكتورة نجوزي إزيكي مديرة قطاع الصحة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، إن "استخدام السجائر الإلكترونية قد يكون خطيرا"، مشيرة إلى أن قطاع الصحة في إلينوي طلب المساعدة من "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، التابعة لوزارة الصحة الأمريكية، للمساعدة في التحقيق في حالات مرضية أخرى مشابهة. وربما تكون تلك أول حالة وفاة في الولايات المتحدة ناتجة عن تدخين السجائر الإلكترونية.
التخلص-من-ترهل-الثدي

للتخلص من الثدي المترهل.. التدليك والرياضة هما الحل

تدخل وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا بشكل كبير، أصبح من العوامل الأساسية في فقدان الثقة بالنفس، إضافة إلى الإقبال على عمليات التجميل بشكل كبير، مما يؤدي إلى الإصابة ببعض المشكلات الصحية التي قد تصل إلى السرطان، ومن أكثر الأشياء التي يعاني منها العديد من الأشخاص "ترهل الثدي"، فعند النظر إلى موقع انستجرام ستجد إن نجمات الوطن العربي وهوليود يقمن بعمليات زراعة السيلكون وتكبير الثدي، ولكن لا حاجة إلى مثل هذه الطرق المؤذية، فيمكنك التخلص منه بطرق منزلية، نقلًا عن "organicfacts".
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لماذا قد تتعرض للدغات الناموس؟.. احمِ نفسك جيدا

خلال فصل الصيف يظهر الكثير من الناموس الذي يسبب لك الإزعاج واللدغات التي قد تنتشر في الجسم على شكل احمرار وحبوب حسب نوع بشرتك، واللدغة التي تعرضت لها، فهذه الحشرات غالبا ما تشعر بالجوع باستمرار في الصيف. ومن المعروف أن الرطوبة الزائدة أو التواجد في أماكن تحتوي على مياه راكدة يعرضك لأعداد هائلة من الناموس، لذا للتغلب على حالة الهجوم من الناموس، تحتاج إلى مجموعة من الخطوات السهلة والسريعة التي تحافظ على جلدك من اللدغات، اعرفها وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
عباية ملونة

كوني أنيقة في العيد بستايلات بسيطة ومكياج هادئ

إذا كنتِ تستعدين للعيد، فهناك بعض الأمور التي يجب القيام بها بخلاف الاهتمام بالمنزل والتنظيف وغسل الستائر والسجاجيد، إذ عليك الاهتمام بنفسك جيدا، والتحضير لتلك المناسبة السعيدة. وفي هذا الوقت من كل عام، تعرض محلات الملابس التخفيضات؛ ولهذا تلجأ الكثير من الفتيات إلى اللف على المحلات المختلفة، لشراء الملابس بأسعار مخفضة، ترتدي منها في العيد وتقضي باقي الصيف بملابس جديدة، فمن المعروف أن موسم الصيف طويل للغاية، ودرجة الحرارة غالبا ما تكون مرتفعة؛ لذا دعينا نساعدك في اختياراتك لعيد الأضحى.
ملابس-لا-تناسب-الطائرة

هذه الملابس يجب ألا ترتديها على متن الطائرة

صحيح أنك عند السفر بالطائرة تريدين التأكد أنكِ تشعرين بالراحة وأن تكوني في أفضل حال، ولهذا ليس من السهل دائما اختيار ملابس السفر المثالية، فيجب أن تكون عملية بما يكفي لإدارة عقبات تسلق السلالم وحمل الحقائب الثقيلة. في بعض الأحيان، قد تخطئين في اختيار ملابسك عند السفر بالطيران، ظنا أنكِ يجب أن تكوني بكامل أناقتك حتى وإن كانت مريحة، ولكن من المهم تجنب أي ملابس مزيفة تعوق راحتك وتسبب لك الشعور بالحَر والحكة، والاستعداد لرحلتك بهذه النصائح، وفقا لما ذكره موقع Top Journey Mag.
وظائف-تناسب-برج-الاسد

ممثل أو مقدم برامج.. برج الأسد محظوظ بهذه الوظائف

كونك من برج الأسد فأنت شخص شديد الثقة بالنفس، تستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب في وقت قصير ولديك من المهارات ما يجعل النجاح حليفك في كل مرة، وغالبا ما تبحث عن التحديات وتواجهها بكل شجاعة، فلا تغلبك المصاعب، ولا تعرف الاستسلام. على الرغم من أنك هادئ وقد تبدو متواضعا في بعض الأحيان، لكن قوتك الداخلية تنعكس على تصرفاتك وملامحك، ولهذا لديك كاريزما جذابة لمن حولك، وعند التحدث عن المهن المناسبة لك فهناك الكثير، ولكن البعض منها قد يبدو غريبا، لذا تعرف على أبرزها وفقا لما ذكره موقع Free Horoscopes.
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