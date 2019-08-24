السلامونى تحقق لمصر الذهبية الـ22 بالألعاب الإفريقية

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

بسملة السلامونى

حققت بسملة السلامونى، لاعبة المنتخب الوطني، اليوم السبت، المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات الترايثلون "السباق الثلاثى" فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 22 المقامة بالمغرب حاليا، ونجحت بسملة السلامونى فى خطف الميدالية الذهبية بعد منافسة شرسة مع زيمبابوى والجزائر والمغرب، وبذلك رفعت بسملة السلامونى رصيد مصر فى دورة الألعاب الإفريقية إلى 67 ميدالية، بينها 22 ذهبية و27 فضية و18 برونزية، لتعزز مصر صدارتها لدورة الألعاب الإفريقية، بينما تأتى جنوب إفريقيا فى المركز الثانى برصيد 37 ميدالية، وتحتل الجزائر المركز الثالث برصيد 36 ميدالية.

وأعرب أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بحصول مصر حتى الآن على 22 ميدالية ذهبية فى دورة الألعاب الإفريقية، وكذلك تأهل أبطال مصر فى الرماية والخماسى الحديث والسباحة وتنس الطاولة لأولمبياد طوكيو 2020. وقال وزير الشباب والرياضة إن تأهل هؤلاء الأبطال يعد إنجازا كبيرا يضاف للمنظومة الرياضية المصرية،

وأعرب أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بحصول مصر حتى الآن على 22 ميدالية ذهبية فى دورة الألعاب الإفريقية، وكذلك تأهل أبطال مصر فى الرماية والخماسى الحديث والسباحة وتنس الطاولة لأولمبياد طوكيو 2020.



وقال وزير الشباب والرياضة إن تأهل هؤلاء الأبطال يعد إنجازا كبيرا يضاف للمنظومة الرياضية المصرية، وأكد أنه يتابع مشاركات الأبطال المصريين فى مختلف البطولات العالمية والقارية، خاصة المؤهلة منها لأولمبياد طوكيو 2020.



وأشار أشرف صبحى إلى أن النتائج والميداليات التى يحرزها اللاعبون المصريون فى مختلف البطولات تعد مؤشرا إيجابيا على قدرة البعثة المصرية التى ستشارك فى الدورة الأولمبية طوكيو 2020، على تحقيق نتائج مشرفة لمصر.

