رياضة

السلامونى تحقق لمصر الذهبية الـ22 بالألعاب الإفريقية

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
بسملة السلامونى
بسملة السلامونى
حققت بسملة السلامونى، لاعبة المنتخب الوطني، اليوم السبت، المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات الترايثلون "السباق الثلاثى" فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 22 المقامة بالمغرب حاليا، ونجحت بسملة السلامونى فى خطف الميدالية الذهبية بعد منافسة شرسة مع زيمبابوى والجزائر والمغرب، وبذلك رفعت بسملة السلامونى رصيد مصر فى دورة الألعاب الإفريقية إلى 67 ميدالية، بينها 22 ذهبية و27 فضية و18 برونزية، لتعزز مصر صدارتها لدورة الألعاب الإفريقية، بينما تأتى جنوب إفريقيا فى المركز الثانى برصيد 37 ميدالية، وتحتل الجزائر المركز الثالث برصيد 36 ميدالية.
وأعرب أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بحصول مصر حتى الآن على 22 ميدالية ذهبية فى دورة الألعاب الإفريقية، وكذلك تأهل أبطال مصر فى الرماية والخماسى الحديث والسباحة وتنس الطاولة لأولمبياد طوكيو 2020. وقال وزير الشباب والرياضة إن تأهل هؤلاء الأبطال يعد إنجازا كبيرا يضاف للمنظومة الرياضية المصرية،
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صبحي: قادرون على تحقيق نتائج مشرفة في أولمبياد طوكيو

أعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتأهل أبطال مصر فى الرماية والخماسى الحديث والسباحة وتنس الطاولة لأولمبياد طوكيو 2020، وكذلك حصول مصر حتى الآن على 21 ميدالية ذهبية فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 22 المقامة بالمغرب، ليرتفع رصيد مصر من الميداليات إلى 66 ميدالية حتى الآن، 21 ذهبية، و27 فضية، و18 ميدالية برونزية، وبذلك تحتل المركز الأول فى رصيد الميداليات، بينما تأتى جنوب إفريقيا فى المركز الثانى برصيد 37 ميدالية، وتحتل الجزائر المركز الثالث برصيد 36 ميدالية. وقال صبحى إن تأهل هؤلاء الأبطال يعد إنجازا كبيرا يضاف للمنظومة الرياضية المصرية.
ياسين -الشماع‎

مصر تواصل حصد الميداليات في دورة الألعاب الإفريقية

حصد مروان القماش، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، ذهبية 200 متر حرة عن منافسات الرجال، خلال دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًّا في المغرب، بعد أن حقق زمنا قدره دقيقة واحدة و49 ثانية و10 أجزاء من الثانية، كما حصد مواطنه ياسين الشماع الميدالية البرونزية في نفس السباق، باحتلاله المركز الثالث بزمن قدره دقيقة واحدة و49 ثانية و40 جزءا من الثانية، وفي سباق 100 متر صدر، فاز محمد عيساوي بالميدالية الفضية، بزمن قدره دقيقة واحدة و3 ثوانٍ و24 جزءا من الثانية.
فريدة-عثمان (2)

فريدة عثمان تحصد ميدالية فضية بدورة الألعاب الإفريقية

حققت فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، الميدالية الأولى لها في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعدما حصلت على المركز الثاني في سباق 100 متر حرة، وفازت فريدة بالميدالية الفضية بعدما أنهت السباق في زمن 55 ثانية و62 جزءا من الثانية، خلف السباحة الجنوب إفريقية إيرين التي فازت بالميدالية الذهبية، ليرتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية إلى 16 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات. وتشارك فريدة عثمان في سباقات 50 مترا حرة وفراشة خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية.
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«يد الفراعنة» تكتسح غينيا في دورة الألعاب الإفريقية

حقق منتخب مصر لكرة اليد، فوزًا كبيرًا على نظيره غينيا بنتيجة (42 - 22)، في إطار أولى مواجهات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليًا، وتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري، حيث انتهى الشوط الأول بفوز الفراعنة بنتيجة 21 مقابل 8، ليحصد الفريق الوطني نقاط اللقاء، في إطار سعيه للاحتفاظ باللقب الذي حققه في دورة الألعاب السابقة بالكونغو برازافيل، وتقام مباريات كرة اليد بمجمع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء العاصمة المغربية، حيث يخوض الفريق المصري ثاني مبارياته يوم الجمعة أمام نظيره الزامبي.
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