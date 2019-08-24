أزمة نقص الأطباء في طلب إحاطة لوزيرة الصحة

تحرير:أحمد جاد ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

استنكر محمد فؤاد عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، اليوم السبت، أزمة نقص الأطباء في المستشفيات الحكومية، واستقالاتهم بسبل تدني مرتباتهم، ما يؤثر سلبا على عدد كبير من المستشفيات الحكومية، قائلا إن تصريحات وزيرة الصحة أمام المجلس يوم 18 سبتمبر 2018، أكدت فيها أن 90% من الأطباء سافروا للعمل بالخارج وأن هناك عجزا شديدا في عدد الأطباء، موضحا أنه عدد الأطباء المستقيلين في عام 2016 بلغ 1044 طبيبا، وفي عام 2017، 2049 طبيبا، وفي 2018 2397 طبيبا.

وتابع فؤاد، في طلبه بشأن ارتفاع نسبة الاستقالات بين الأطباء، أنه على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن الحد الأدنى لعدد مقدمي الرعاية الطبية هو 3.4 إلى كل ألف مواطن، إلا أنه في مصر وصل عدد مقدمي الرعاية الطبية إلى 2.2 إلى كل ألف مواطن في مصر.وأشار إلى أن ما زاد الأمر سوءا بالنسبة إلى المحافظات