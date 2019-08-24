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87 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في شهر

تحرير:التحرير ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
الفيل الأزرق
الفيل الأزرق
نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 87 مليونا و100 ألف جنيه، فى نحو 30 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته أمس الجمعة مليونا و301 ألف و251 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق 2 مليون و485 ألفا و926 جنيها. ويشارك فى بطولة الفيلم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون ضيوف شرف.
تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. ويعد «الفيل
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فيلم خيال مآتة

إيرادات أفلام العيد.. «خيال مآتة» في المركز الثالث

حقق فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، أمس الجمعة إيرادات بلغت نحو 809 آلاف و952 جنيها، محتلا المركز الثالث في قائمة أفلام العيد، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني والنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل نحو 2 مليون و485 ألفًا و926 جنيهًا، و"الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد والنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو مليون و301 ألف و251 جنيهًا.
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حميدة رئيسا وتكريم ياسمين عبد العزيز بمهرجان الأقصر

أعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أن الممثل محمود حميدة وافق على الاستمرار رئيسا شرفيا في الدورة التاسعة، والمقرر انعقادها في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020، وذلك في اجتماع جمعه بالأخير وبمديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني. كما أعلن فؤاد عن تكريم المخرج الكبير سمير سيف في الدورة التاسعة؛ لما قدمه للسينما المصرية من أعمال متنوعة تميزت بالجودة الفنية وشكلت الوجدان العربي والإفريقي، ويُعرض له فيلمه الأخير "أغسطنيوس ابن دموعها"، وهو إنتاج مشترك بين تونس والجزائر وفرنسا.
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«ولاد رزق 2» يصل لـ73 مليون جنيه في 17 يوما

يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وحقق أمس الجمعة 2 مليون و485 ألفا و926 جنيها، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 17 يوم عرض إلى نحو 73 مليون جنيه، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
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خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق 2» يتخطى 77 مليون جنيه في 24 يوما

نجح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" في الصعود للمركز الثاني بعد تفوقه على فيلم "خيال مآتة" الذي احتل نفس المركز لمدة 5 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى. وحقق "الفيل الأزرق 2" أمس الجمعة، إيرادات تقدر بنحو 3 ملايين و62 ألفًا و872 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 77 مليونا و660 ألفا و517 جنيهًا في 24 يومًا. وبذلك اقترب "الفيل الأزرق 2" من تحطيم فيلم "كازابلانكا" صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها بما يزيد على 79 مليونا. الفيلم بطولة النجوم "كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم"، إلى جانب وجود عدد من النجوم ضيوف شرف.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

58 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 17 يوما

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ58 مليون جنيه، بعد مرور 17 يوما من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى 3 ملايين و908 آلاف و852 جنيها. ويشارك فى بطولة الفيلم كل من النجوم: «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي، ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى بعض السينمات بتقنية 4D.
كريم عبد العزيز الفيل الازرق الجزء الثانى

25 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق» في أول أسبوع

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات قدرها 3 ملايين و12 ألفا و453 جنيها، في شباك التذاكر أمس الأربعاء، وبذلك يواصل تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، ليتخطى الإيراد الإجمالي للفيلم في 7 أيام 25 مليون جنيه. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

16 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 4 أيام

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق المزيد من الإيرادات العالية، إذ حقق 3 ملايين و90 ألف جنيه، أمس الأحد، رابع أيام عرضه في دور العرض السينمائية، ليسجل نحو 16 مليون جنيه في 4 أيام فقط من طرحه في شباك التذاكر، إذ حقق في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 3 ملايين و800 ألف جنيه، وفي ثاني أيام عرضه إيرادات 4 ملايين و620 ألف جنيه، وفي ثالث أيام عرضه حقق ما يزيد على 4 ملايين جنيه. الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
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