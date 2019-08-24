87 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في شهر

تحرير:التحرير ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

الفيل الأزرق

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 87 مليونا و100 ألف جنيه، فى نحو 30 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته أمس الجمعة مليونا و301 ألف و251 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق 2 مليون و485 ألفا و926 جنيها. ويشارك فى بطولة الفيلم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون ضيوف شرف.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. ويعد «الفيل