تجديد حبس المُعتدين على شاب من ذوي الإعاقة بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

المتهمون

قرر المستشار عبد الناصر علي، قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية تجديد حبس 6 شباب، لمدة 15 على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة «معاق ذهنيًا» داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش»، التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وذلك بعد حالة من الغضب انتابت الرأي العام لدى تداول مقطع فيديو يرصد تجاوزات المتهمين وانتهاكهم آدمية المجني عليه، بعدما تناوبوا الاعتداء عليه بالضرب وركله بالأقدام، لا لشيء إلا لأجل التسلية، حتى إن أحدهم قام بالغناء وقت تصويره الفيديو.

ونقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، المتهمين الستة إلى سراي النيابة العامة، في وقتٍ سابق؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على «مصطفى رضا عبد الحميد حبيشي» ابن السبعة عشر ربيعًا، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل



ونقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، المتهمين الستة إلى سراي النيابة العامة، في وقتٍ سابق؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على «مصطفى رضا عبد الحميد حبيشي» ابن السبعة عشر ربيعًا، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهرون خلاله وهم يتناوبون الاعتداء عليه داخل صالون حلاقة بالقرية.



وأثار الفيديو نوبة من الاستعطاف تجاه المجني عليه، وخلق حالة من السخط والاستنكار مما فعله الشباب، وما مارسوه من عنف ضد شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.



من جانبه، وفي أول رد فعل رسمي على واقعة التعدي، وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بتشميع «الصالون» الذي شهد الواقعة، فضلًا عن قطع المرافق عنه من مياه وكهرباء، وهو ما جرى تنفيذه.



