جريمة

تجديد حبس المُعتدين على شاب من ذوي الإعاقة بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
المتهمون
المتهمون
قرر المستشار عبد الناصر علي، قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية تجديد حبس 6 شباب، لمدة 15 على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة «معاق ذهنيًا» داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش»، التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وذلك بعد حالة من الغضب انتابت الرأي العام لدى تداول مقطع فيديو يرصد تجاوزات المتهمين وانتهاكهم آدمية المجني عليه، بعدما تناوبوا الاعتداء عليه بالضرب وركله بالأقدام، لا لشيء إلا لأجل التسلية، حتى إن أحدهم قام بالغناء وقت تصويره الفيديو.
ونقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، المتهمين الستة إلى سراي النيابة العامة، في وقتٍ سابق؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على «مصطفى رضا عبد الحميد حبيشي» ابن السبعة عشر ربيعًا، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل
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ضبط 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أحمد بنديري، اليوم السبت، من ضبط سبعة أشخاص؛ على خلفية اتهامهم بسرقة محتويات «فيلا» يمتلكها أحد سفراء مصر السابقين لدى بعض الدول العربية، بعزبة «شوقي» التابعة لدائرة المركز، فيما جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم المسروقات، والتي كانت عبارة عن أجهزة كهربائية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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ضبط 838 متهما وترسانة أسلحة وتهرب بمليار ونصف جنيه

تواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، وتمت الحملة الأخيرة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وكل مديريات الأمن مع قطاع الأمن المركزى، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية.
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إحالة عاطل للجنايات.. هتك عرض ربة منزل بالطريق العام

قررت نيابة باب شرقي الإسكندرية إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، لاتهامه بهتك عرض ربة منزل بأن تحسس أماكن العفة في جسدها حال سيرها في الطريق العام. تعود الواقعة في القضية رقم 16749 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي والمقيدة كلي برقم 1208 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي بالقبض على عاطل هتك عرض ربة منزل في أحد شوارع دائرة القسم.
حبس-كلابشات

انتحل صفة كشاف لتحصيل غرامات.. قصة نصاب ميت غمر

احترف السرقة ومنها إلى تجارة المخدرات بأنواعها، كان يطرق باب الجريمة بشكل يومي، مأكله ومشربه من الحرام، وفي نهاية المطاف قرر احتراف النصب على المواطنين حتى سقط في قبضة المباحث بالدقهلية، التي كانت له بالمرصاد، حيث ألقى القبض عليه حال انتحاله صفة «كشاف عدادات»، وحصوله على مبالغ نظير عدم الإبلاغ عن المخالفات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر وسماع شهادات المجني عليهم وباشرت النيابة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة التحري عن نشاط المتهم وتفاصيل الواقعة، قبل أن تقرر حبسه على ذمة التحقيقات.
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المتهمين (3)

حجز المعتدين على شاب من «ذوي الاحتياجات» بالشرقية

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحجز ستة شباب على ذمة تحريات رجال البحث الجنائي؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش»، التابعة لدائرة المركز، وأمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي، يحاول أهالي الشباب المتهمين توسيط رجال من كبار القرية وأحد أعضاء مجلس النواب السابقين، في محاولة منهم للصلح مع أسرة المجني عليه، إلا أن أسرة الشاب أكدت عدم تنازلهم عن حقه.
مواقع-التواصل-الاجتماعى

في 7 أيام.. ضبط 85 قضية نصب وتشهير عبر الإنترنت

على مدار أسبوع كامل، نجحت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، في ضبط 85 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت، وتنوعت القضايا ما بين ابتزاز وتهديد، وسب وقذف وتشهير بمواطنين، واختراق وسرقة حسابات، والترويج لأعمال الدجل والشعوذة، فضلا عن انتحال الصفة وجرائم النصب على المواطنين والترويج لبيع أدوية مستوردة، بنطاق عدد من مديريات الأمن، بإجمالي 85 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، و85 متهما.
فتاة-العياط

«أميرة قتلت الأمير».. تأييد حبس فتاة العياط

رفضت غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، الاستئناف الذى تقدمت به دينا المقدم المحامية، على قرار تجديد حبس موكلتها الطفلة "أميرة" البالغة من العمر 14 سنة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، وأيدت المحكمة قرار محكمة الجنح بتجديد حبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق "الأمير هند" لمحاولته الاعتداء عليها جنسيا -حد قولها بالتحقيقات، وأكدت المحامية فى دفوعها أمام القاضي اليوم أن موكلتها كانت فى حالة دفاع شرعي عن شرفها وقت قتلها المجني عليه، علاوة على كونها قاصرا.
سجن

تجديد حبس عامل حرق ابنة أخيه بـ«مولوتوف» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد حبس عامل، في منتصف العقد الرابع من العمر، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بإصابة طفلة شقيقه، البالغة من العمر أربع سنوات، بحرووق نسبتها 30% بأنحاء مختلفة بالجسد، وذلك بعدما ألقى عليها زجاجة «مولوتوف» إثر نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه (والد الطفلة) بسبب خلافات بينهما على «شجرة» في منزل ميراث مشترك بينهما بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.
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