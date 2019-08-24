نائبة تطالب بمحاسبة ريهام سعيد:تجاوزت في حق المصريين

تحرير:أحمد جاد ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

ريهام سعيد

شنت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، هجوما حادا على الإعلامية ريهام سعيد، بسبب تصريحاتها في برنامج "صبابا" المذاع على قناة الحياة، ضد السيدات البدينات، ما اعتبره البعض لإهانة لقطاع كبير من نساء مصر، خاصة الفقيرات منهن، وقال النائبة إن الأسلوب الذي تحدثت به الإعلامية عن المصريات سيء للغاية وسبب أذى نفسي للعديد من المصريات، إذ أنه افتقد اللياقة المهنية والأخلاقية، لافتة إلى أن ريهام سعيد تجاوزت في حق العديد من المواطنين المصريين ويجب محاسبتها على ذلك.

وأشارت حسونة إلى تحرك المجلس القومي للمرأة سريعا للرد على حلقة هذه الإعلامية وتقديم بلاغ ضدها للمجلس الأعلى للإعلام، إعمالا لدوره في الحفاظ على حقوق المرأة والدفاع عن قضاياها، منوهة إلى استخدام هذه الإعلامية أسلوب لا يليق بأي شكل للحديث عن السيدات المصريات، ولا يمكن أن يخرج من مذيع مهني يعلم حدود مهنته،