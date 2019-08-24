نائبة تطالب بمحاسبة ريهام سعيد:تجاوزت في حق المصريين
تحرير:أحمد جاد
٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
ريهام سعيد
شنت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، هجوما حادا على الإعلامية ريهام سعيد، بسبب تصريحاتها في برنامج "صبابا" المذاع على قناة الحياة، ضد السيدات البدينات، ما اعتبره البعض لإهانة لقطاع كبير من نساء مصر، خاصة الفقيرات منهن، وقال النائبة إن الأسلوب الذي تحدثت به الإعلامية عن المصريات سيء للغاية وسبب أذى نفسي للعديد من المصريات، إذ أنه افتقد اللياقة المهنية والأخلاقية، لافتة إلى أن ريهام سعيد تجاوزت في حق العديد من المواطنين المصريين ويجب محاسبتها على ذلك.
وأشارت حسونة إلى تحرك المجلس القومي للمرأة سريعا للرد على حلقة هذه الإعلامية وتقديم بلاغ ضدها للمجلس الأعلى للإعلام، إعمالا لدوره في الحفاظ على حقوق المرأة والدفاع عن قضاياها، منوهة إلى استخدام هذه الإعلامية أسلوب لا يليق بأي شكل للحديث عن السيدات المصريات، ولا يمكن أن يخرج من مذيع مهني يعلم حدود مهنته،
وأشارت حسونة إلى تحرك المجلس القومي للمرأة سريعا للرد على حلقة هذه الإعلامية وتقديم بلاغ ضدها للمجلس الأعلى للإعلام، إعمالا لدوره في الحفاظ على حقوق المرأة والدفاع عن قضاياها، منوهة إلى استخدام هذه الإعلامية أسلوب لا يليق بأي شكل للحديث عن السيدات المصريات، ولا يمكن أن يخرج من مذيع مهني يعلم حدود مهنته، ما يتطلب محاسبة هذه المذيعة وفقا للقانون.
وكانت إدارة شبكة قنوات الحياة، قد أعلنت إيقاف برنامج "صبايا" ومقدمته ريهام سعيد، على خلفية إساءتها لأصحاب الوزن إذ حيث وصفتهم في إحدى حلقات البرنامج بأنهم موتى ويمثلون عبئا على الدولة.
ويستمر الإيقاف، بحسب بيان لمجموعة القنوات، إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام، على أن يتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر.