ضبط 838 متهما وترسانة أسلحة وتهرب بمليار ونصف جنيه

حملة أمنية لوزارة الداخلية نفذت 2415 قرار إزالة لحالات تعدّ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف و692 قضية اتجار فى المواد المخدرة

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

تواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، وتمت الحملة الأخيرة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وكل مديريات الأمن مع قطاع الأمن المركزى، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية.

ضبطت الحملة فى مداهمة تلك البؤر 838 متهمًا وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية و5 فرد محلية وطلقات لتلك الأسلحة، و11 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو "61 كيلوجراما لنبات البانجو المخدر، 1,150 كيلوجراما لمخدر الحشيش، 140 جراما لمخدر الهيروين"، علاوة على تنفيذ 3024 حكما قضائيا متنوعا، وتأمين تنفيذ

ضبطت الحملة فى مداهمة تلك البؤر 838 متهمًا وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية و5 فرد محلية وطلقات لتلك الأسلحة، و11 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو "61 كيلوجراما لنبات البانجو المخدر، 1,150 كيلوجراما لمخدر الحشيش، 140 جراما لمخدر الهيروين"، علاوة على تنفيذ 3024 حكما قضائيا متنوعا، وتأمين تنفيذ 11 قرار إزالة، وضبط 350 قضية متنوعة أخرى.



ونجحت الحملة على مستوى باقى المحافظات فى استهداف تجار السلاح، إذ ضبطت 644 قطعة سلاح نارى، عبارة عن (72 بندقية آلية - 114 بندقية مششخنة وغير مششخنة - 60 طبنجة - 398 فردا محلى الصنع - 2485 طلقة مختلفة الأعيرة - 1585 قطعة سلاح أبيض، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلها 3 مسدسات - 4 فرد محلية - أدوات وأجزاء التصنيع).







تنفيذ الأحكام

ضبط التشكيلات العصابية

نفذت الحملة الأمنية على مدار أسبوع 368521 حكما قضائيا، بواقع 1345 حكما جنائيا، و123850 حكم حبس، و194399 حكم غرامة، و48927 حكم مخالفة.

ألقت قوات الحملة القبض على 16 تشكيلا عصابيا قائما عليهم 48 متهما، ارتكبوا 62حادث سرقة متنوعة، وضبطت 98 قضية أحداث، و10949 قضية مرافق عامة، و15 سيارة مُبلغا بسرقتها.

وكشفت قوات الحملة غموض 54 جريمة قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وحريق عمد، وانتحال صفة، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (79) متهما.

فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة

أمنت قوات الحملة على مستوى الجمهورية تنفيذ 2415 قرار إزالة لحالات تعدّ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.



وضبطت القوات 232313 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 34946 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و504 قيادة تحت تأثير مخدر، و4213 موقفا عشوائيا، و443 طمس وبدون لوحات معدنية.



وحررت الحملة 5484 محضر قضية تموينية متنوعة، تضمنت 69 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 3720 أسطوانة بوتاجاز، و17 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 20060 لترا، و5398 قضية تموينية متنوعة، بمضبوطات وزنت 1013,721 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 320 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت 132,290 طنا، وكذا 82 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت 13,670 طنا.



ضبطت الحملة فى مجال شرطة الكهرباء 67848 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (41,190,070) جنيها.

قضايا الضرائب

وضبطت 1104 قضايا فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها "127 حالة ضرائب عامة، كشف 262 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 44 قضية فى مجال الجمارك، (268) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، 123 حالة تحرى مدين ولجان فحص، تنفيذ 272 حكما قضائيا"، وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا مليارا و643مليون جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.



أسفرت جهود الحملة كذلك عن ضبط 16 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى - الاختلاس والإضرار بالمال العام - الاحتيال المصرفى - غسل أموال - كسب غير مشروع" بقيمة بلغت 84,450,245 (أربعة وثمانون مليونا وأربعمئة وخمسون ألفا ومئتان وخمسة وأربعون جنيها مصريا)، و(1,680,350) مليون وستمئة وثمانون ألفا وثلاثمئة وخمسون دولارا أمريكيا.



شرطة النقل والمواصلات ضبطت 140 قضية متنوعة، أبرزها (جرائم سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وبيضاء - أموال عامة - تسول - حيازة مواد مخدرة - اتصالات وبريد - باعة متجولون) بالإضافة إلى ضبط تشكيلين عصابيين، ضما (5) متهمين ارتكبوا (3) وقائع "سرقة مهمات مصلحية، نشل".



كما ضبطت القوات 397 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا صيد مخالف، لنشات ومراكب مخالفة، 496 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 187 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف والتعدى بالردم، (158) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، 135 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين تنفيذ 510 قرارات إزالة لحالات تعد على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين 1036 لنشا وباخرة سياحية.

فى مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط 692 قضية اتجار فى المواد المخدرة، بها 735 متهمًا، كان بحوزتهم حشيش وزن 83,578 كيلوجراما، وبانجو وزن 110,497 كيلوجراما، وأفيون وزن 730 جراما، وهيروين بوزن 9,885 كيلوجراما، و95 جراما من مخدر الفودو، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 3,165 كيلوجراما، و3165 قرصا مخدرا مختلفة الأنواع.



ضبطت الحملة 3 قضايا تهريب من الموانئ، و(37) قضية متنوعة بين مخالفات مرورية ودخول الدائرة الجمركية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وفى مجال الأمن السياحى، تم ضبط 1737 قضية ومخالفة فى مجالات (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار، حيازة قطع أثرية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.



وفى سياق قضايا المصنفات ضبطت الحملة 181 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.





