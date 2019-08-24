جريمة

ضبط 838 متهما وترسانة أسلحة وتهرب بمليار ونصف جنيه

حملة أمنية لوزارة الداخلية نفذت 2415 قرار إزالة لحالات تعدّ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف و692 قضية اتجار فى المواد المخدرة
تحرير:محمد عبد الجليل ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية
تواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، وتمت الحملة الأخيرة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وكل مديريات الأمن مع قطاع الأمن المركزى، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية.
ضبطت الحملة فى مداهمة تلك البؤر 838 متهمًا وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية و5 فرد محلية وطلقات لتلك الأسلحة، و11 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو "61 كيلوجراما لنبات البانجو المخدر، 1,150 كيلوجراما لمخدر الحشيش، 140 جراما لمخدر الهيروين"، علاوة على تنفيذ 3024 حكما قضائيا متنوعا، وتأمين تنفيذ
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استخراج جثة غريق الإسكندرية (1)

غرق3 أشخاص من أسرة واحدة خلال رحلة نيلية بأسوان

لقى 3 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم غرقا، بينما نجا شخص رابع أثناء قيامهم بالسباحة فى مياه النيل، قبالة سواحل النيل أمام كوبرى أسوان الملجم، وتبين أن هؤلاء الأشخاص كانوا فى رحلة نيلية، فقرروا النزول إلى النيل للسباحة هربا من الحر وارتفاع درجات الحرارة، فى حين جرفه التيار إلى منطقة عميقة لعدم إجادته السباحة، فلقوا مصرعهم فى الحال بإسفكسيا الغرق، بينما تم إنقاذ أحد الأشخاص من بينهم، وتكثف فرق الإنقاذ النهرى من جهودها لانتشال جثث المتوفين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.
حبس-قاتل-اخيه-بعد-اكتشاف-علاقة-غرامية-مع-زوجته-بالدقهلية (5)

ضبط 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أحمد بنديري، اليوم السبت، من ضبط سبعة أشخاص؛ على خلفية اتهامهم بسرقة محتويات «فيلا» يمتلكها أحد سفراء مصر السابقين لدى بعض الدول العربية، بعزبة «شوقي» التابعة لدائرة المركز، فيما جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم المسروقات، والتي كانت عبارة عن أجهزة كهربائية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
المتهمين بضرب معاق الشرقية

تجديد حبس المُعتدين على شاب من ذوي الإعاقة بالشرقية

قرر المستشار عبد الناصر علي، قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية تجديد حبس 6 شباب، لمدة 15 على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة «معاق ذهنيًا» داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش»، التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وذلك بعد حالة من الغضب انتابت الرأي العام لدى تداول مقطع فيديو يرصد تجاوزات المتهمين وانتهاكهم آدمية المجني عليه، بعدما تناوبوا الاعتداء عليه بالضرب وركله بالأقدام، لا لشيء إلا لأجل التسلية، حتى إن أحدهم قام بالغناء وقت تصويره الفيديو.
تحرش (1)

إحالة عاطل للجنايات.. هتك عرض ربة منزل بالطريق العام

قررت نيابة باب شرقي الإسكندرية إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، لاتهامه بهتك عرض ربة منزل بأن تحسس أماكن العفة في جسدها حال سيرها في الطريق العام. تعود الواقعة في القضية رقم 16749 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي والمقيدة كلي برقم 1208 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي بالقبض على عاطل هتك عرض ربة منزل في أحد شوارع دائرة القسم.
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اعتداء

أساطير الإجرام في مصر.. «سفاح المسنات» يكتب تاريخا جديدا

"السفاح" كلمة بمجرد سماعها تلقي الفزع والرعب في القلوب، فمن وقت لآخر على مدار التاريخ يظهر سفاح جديد وقاتل ضليع في الإجرام، يكون الأكثر شهرة بين مجرمي زمانه، ومهما تنوعت جرائمه ما بين قتل وسرقات وقطع طريق وغيرها، إلا أن أسطورته تنتهي ويسقط في قبضة الشرطة.. تاريخ الإجرام في مصر يسجل أساطير كثيرة للسفاحين أشهرهم الشقيقتان ريا وسكينة والتوربيني وسفاح كرموز، وسفاح المهندسين وخط الصعيد والتي استوحت من قصصهم أفلاما سينمائية، وغيرهم من طوت سجلات المحاكم صفحاتهم، لكن لم ينته الإجرام، إذ نجحت وزارة الداخلية، أمس، في القبض على سفاح بني سويف قاتل المسنات.
سفاح -النساء

سفاح العواجيز.. القبض على المتهم بقتل 4 سيدات في بني سويف

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، تفاصيل القبض على مسجل خطر متهم بقتل 4 سيدات مسنات في بني سويف، بعد رصد 4 حوادث قتل مجهلة بدائرة مركز شرطة بنى سويف على فترات زمنية مختلفة لسيدات مُسنات تشابهت ظروف وملابسات إرتكابها. وأسفرت جهود أجهزة الوزارة عن تحديد مرتكب تلك الوقائع وهو«م. أ. ع» 53 عاما، مسجل شقى خطر، مزارع، مقيم بقرية إبشنا دائرة المركز، مسجل جنائى سرقات مواشى، وسبق اتهامه فى 36 قضية: "سرقة بالإكراه، وشروع فى قتل، سرقات مواشى، سلاح بدون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب".
المتهمين

سقوط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ200 مليون جنيه(صور)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وإجهاض محاولات تصنيع المخدرات التخليقية لحجبها عن سوق الاتجار غير المشروع دعما للجهود المبذولة فى مجال خفض الطلب على المخدرات لدرء آثارها الضارة عن المجتمع، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط (عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم (3 مصريين– اثنين يحملان جنسية عربية) قاموا بإعداد معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) والذى يعد من المخدرات التخليقية ذات التاثير المنشط شديد الخطورة مع متعاطيه، وإنتاجه بكميات كبيرة بمحافظتى (الجيزة- الإسكندرية).
سماعة-بلوتوث

ضبط طالب روج لسماعة بلوتوث للغش في الامتحانات

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر إعلان بأحد مواقع التسوق الإلكترونى متضمن عرض بيع سماعات "بلوتوث" ضد التشويش تستخدم فى الغش أثناء انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة، وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات، أن وراء ارتكاب الواقعة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه فيمحل إقامته.
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