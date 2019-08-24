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الناقلة الإيرانية «أدريان داريا» تحول وجهتها لتركيا

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
ناقلة نفط - صورة أرشيفية
ناقلة نفط - صورة أرشيفية
أظهرت بيانات من موقع "مارين ترافيك" الإلكتروني الذي يتابع تحركات السفن، اليوم السبت، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا التي كانت محور مواجهة بين واشنطن وطهران غيرت وجهتها وفي طريقها إلى تركيا بدلا من جنوب اليونان. وكان قد أفرج الأسبوع الماضي عن الناقلة التي كانت تعرف باسم (جريس 1) بعد احتجازها لمدة 5 أسابيع قبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا. وطلبت الولايات المتحدة من دول المنطقة عدم تقديم أي مساعدة للناقلة، وتقول إن الناقلة خاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه جماعة إرهابية.
وكانت بيانات سابقة قد أظهرت أن الناقلة التي كانت محملة بالنفط عن آخرها في طريقها إلى ميناء كالاماتا في جنوب اليونان، لكن البيانات الجديدة لموقع "مارين ترافيك" أظهرت، اليوم، أنها ستبحر الآن من أمام اليونان عبر البحر المتوسط وترسو في ميناء مرسين بجنوب تركيا في 31 أغسطس.من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية
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حرائق الأمازون.. من أزمة بيئية لصراعات سياسية

لم تعد حرائق غابات الأمازون الضخمة تهديدا محليا في البرازيل فقط، بل تمثل مخاطر واسعة للعالم أجمع، لا سيما أنها المصدر الرئيسي لضخ 20% من الأكسجين على كوكب الأرض، الأمر الذي يجعل العناية بها شأنا عالميا مهما. الحرائق الضخمة التي تابعها العالم على مدى الأيام القليلة الماضية، أشعلت نيران النقد ضد البرازيل، خاصة أنها لم تتمكن من التعامل معها، كما أنها لم تحرز أي تقدم في جهود خفض عدد الحرائق التي تلتهم غابات الأمازون بشكل سنوي، وذلك على الرغم من الأهمية السياسية لذلك.
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استمرار احتجاجات هونج كونج.. وغلق 4 محطات مترو

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«لا للديكتاتور المجرم».. ظريف غير مرغوب فيه بأوروبا

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قائد الحرس الثوري: طهران اختبرت صاروخا جديدا

زعم قائد بالحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، السبت، أن طهران اختبرت صاروخا جديدا، لكنه لم يذكر أي معلومات إضافية عن الصاروخ. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء، السبت، عن قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران اختبرت صاروخا جديدا. وقال سلامي: "بلدنا دائمة ساحة لاختبار العديد من الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية، وهذه تحركات دائبة صوب تطوير قوتنا الرادعة... وكان يوم أمس هو أحد أيام نجاح هذه الأمة". وتشكل الصواريخ الإيرانية تهديدا أمنيا لجيرانها، كما تدعم بها الميليشيات المتطرفة الموالية لها في المنطقة.
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ناقلة النفط أدريان

ناقلة النفط الإيرانية تغير اتجاهها إلى تركيا

أظهرت بيانات تعقب حركة السفن أن ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1»، التي كانت تعرف في السابق باسم «جريس 1»، غيرت وجهتها إلى أحد الموانى في تركيا، وفقا لما ذكرته وكالة «أسوشيتدبرس»، السبت. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، كانت السفينة التي تبحر في البحر المتوسط وتريد واشنطن مصادرتها متجهة صوب اليونان، لكن رئيس وزراء اليونان قال إنها ليست متجهة إلى بلاده. وسبق أن حذر مسؤول أمريكي من أن الولايات المتحدة ستتحرك ضد أي أحد يساعد الناقلة بشكل مباشر أو غير مباشر.
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بعد مغادرتها جبل طارق.. ناقلة النفط الإيرانية تتجه لليونان

أظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقب السفن، أن ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" التي احتجزتها القوات البريطانية، منذ يوليو الماضي، غيرت وجهتها إلى مدينة كالاماتا اليونانية، بعد أن غادرت جبل طارق، وفقًا لموقع سكاي نيوز عربية. وكانت حكومة جبل طارق رفضت، أمس الأحد، مذكرة أميركية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المتوقفة قبالة جبل طارق. وقالت سلطات جبل طارق في بيان: "بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل طارق تقديم المساعدة التي تطلبها الولايات المتحدة"، إذ تريد واشنطن حجز الناقلة استناداً إلى العقوبات الأميركية على إيران.
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رسائل سياسية أمريكية من اختبار «أرو 3» مع إسرائيل

لم يتوقف دور الولايات المتحدة الأمريكية في التوترات المتصاعدة مع إيران عند زيادة تواجدها العسكري في مضيق هرمز، ضمن خطة أكثر شمولًا لإعادة الانتشار في الخليج العربي مجددًا، ولكن الدور الأمريكي امتد أيضًا ليشمل تأمين إسرائيل. العلاقة التي تجمع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي بدأت بشكلها الحالي في منتصف القرن الماضي تقريبًا، استدعت أن تبعث الولايات المتحدة بمجموعة من رسائل التهدئة والطمأنة لإسرائيل بشأن التوترات المتصاعدة مع إيران منذ شهر مايو الماضي.
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