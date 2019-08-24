الناقلة الإيرانية «أدريان داريا» تحول وجهتها لتركيا

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

ناقلة نفط - صورة أرشيفية

أظهرت بيانات من موقع "مارين ترافيك" الإلكتروني الذي يتابع تحركات السفن، اليوم السبت، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا التي كانت محور مواجهة بين واشنطن وطهران غيرت وجهتها وفي طريقها إلى تركيا بدلا من جنوب اليونان. وكان قد أفرج الأسبوع الماضي عن الناقلة التي كانت تعرف باسم (جريس 1) بعد احتجازها لمدة 5 أسابيع قبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا. وطلبت الولايات المتحدة من دول المنطقة عدم تقديم أي مساعدة للناقلة، وتقول إن الناقلة خاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه جماعة إرهابية.

وكانت بيانات سابقة قد أظهرت أن الناقلة التي كانت محملة بالنفط عن آخرها في طريقها إلى ميناء كالاماتا في جنوب اليونان، لكن البيانات الجديدة لموقع "مارين ترافيك" أظهرت، اليوم، أنها ستبحر الآن من أمام اليونان عبر البحر المتوسط وترسو في ميناء مرسين بجنوب تركيا في 31 أغسطس.من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية