الاستعلامات: حضور الرئيس قمة السبع الكبرى استثنائي

الهيئة العامة للاستعلامات: حضور الرئيس قمة الدول السبع الصناعية الكبرى له العديد من الدلالات.. أبرزها تقدير الدول الكبرى بالدور الذى تقوم به مصر في مجال مكافحة الإرهاب

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا خلال الفترة من « 24 - 26 أغسطس» للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات الدول السبع الكبرى «G7» تكتسب أهمية استثنائية، مشددة على أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة «بياريتز» للدول السبع الصناعية الكبرى، مؤكدة أن دعوة الرئيس لحضور القمة تعكس تقديراً لدور مصر وإنجازاتها السياسية والاقتصادية، وأن مكافحة الإرهاب وتحقيق المساواة عالمياً وتجديد الشراكة مع إفريقيا تأتي على رأس جدول القمة.

وأضافت الهيئة في تقرير صادر عنها اليوم، أن الزيارة التي جاءت بناء على دعوة من الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» لها عدد من الدلالات سواء على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، أو بالنسبة لأهمية هذه القمة العالمية وجدول أعمالها وأهمية المشاركة المصرية فيها، وأخيراً على صعيد السياسة الخارجية