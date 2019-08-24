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الاستعلامات: حضور الرئيس قمة السبع الكبرى استثنائي

الهيئة العامة للاستعلامات: حضور الرئيس قمة الدول السبع الصناعية الكبرى له العديد من الدلالات.. أبرزها تقدير الدول الكبرى بالدور الذى تقوم به مصر في مجال مكافحة الإرهاب
٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا خلال الفترة من « 24 - 26 أغسطس» للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات الدول السبع الكبرى «G7» تكتسب أهمية استثنائية، مشددة على أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة «بياريتز» للدول السبع الصناعية الكبرى، مؤكدة أن دعوة الرئيس لحضور القمة تعكس تقديراً لدور مصر وإنجازاتها السياسية والاقتصادية، وأن مكافحة الإرهاب وتحقيق المساواة عالمياً وتجديد الشراكة مع إفريقيا تأتي على رأس جدول القمة.
وأضافت الهيئة في تقرير صادر عنها اليوم، أن الزيارة التي جاءت بناء على دعوة من الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» لها عدد من الدلالات سواء على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، أو بالنسبة لأهمية هذه القمة العالمية وجدول أعمالها وأهمية المشاركة المصرية فيها، وأخيراً على صعيد السياسة الخارجية
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.الحجاج (5)

غدا.. مصر للطيران تسير رحلة لعودة 3700 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي لنقل 3 آلاف و700 حاج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، التي بدأت يوم 14 أغسطس الجاري وتنتهي في 5 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن تقلع رحلات من جدة لنقل 2000 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي و8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم وبعثات الداخلية وتنازلات وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.
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وزير التعليم: اختبارات أولى وثانية ثانوي إلكترونية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم السبت، أن العام المقبل سيتم اختبار طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (بإجمالي حوالي مليون و200 ألف طالب) إلكترونيا، مع تذليل جميع العقبات أمام الطلبة، مشيرا إلى أنه تم تصحيح قرابة 36 مليون امتحان في اختبارات الصف الأول الثانوى العام، خلال الاختبارات الإلكترونية للعام الدراسي الماضي، موضحا: "عقدنا أكبر امتحانات إلكترونية ومنظومة الامتحان الإلكترونية ضخمة جدا".
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طارق شوقي: الصف الثاني الثانوي سنة نقل وليس تراكمية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم البدء في تدريب معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي بداية من 14 سبتمبر المقبل، على استراتيجيات التعلم وهذا التدريب يتم بشكل يومي، مضيفا: "اللي عايز ياخد دروس بنقوله بلاش تضيع فلوسك؛ لأن نوعية الأسئلة لها تقييم وتقيس فهم نواتج التعلم"، موضحا أن التابلت يخدم المحتوى الإلكتروني وهو مساعدة من الدولة للطالب، والامتحانات الإلكترونية تمنع التسريب والاختراق وتقليل العنصر البشرى أصبح ضروريا، والوزارة لا تضع الامتحانات الإلكترونية وإنما نظام سوفت وير.
تابلت-الثانوية

التعليم: سنمتلك مناهج جديدة لجميع الصفوف في 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه مع حلول عام 2021 ستمتلك الوزارة مناهج جديدة لجميع الصفوف، إذ يتم بناء مناهج 10 سنوات دراسية، وسيتم الإسراع في بناء هذه المناهج بشكل سنوي، موضحة أنه سيتم النظر في إعادة بناء التاريخ المصري. وكانت الوزارة قد ذكرت أن العام الدراسى الماضى كان ملئ بالاحداث الإيجابية، وأن الفترة الحالية يتم بناء نظام تعليم جديد في رياض الأطفال، وبناء مناهج جديدة، بجانب النظام المعدل في الثانوي العام، إذ أن نظام التعليم الجديد الذي تم بنائه هو مستقبل التعليم في مصر.
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حريق-الامازون (4)

حرائق الأمازون.. من أزمة بيئية لصراعات سياسية

لم تعد حرائق غابات الأمازون الضخمة تهديدا محليا في البرازيل فقط، بل تمثل مخاطر واسعة للعالم أجمع، لا سيما أنها المصدر الرئيسي لضخ 20% من الأكسجين على كوكب الأرض، الأمر الذي يجعل العناية بها شأنا عالميا مهما. الحرائق الضخمة التي تابعها العالم على مدى الأيام القليلة الماضية، أشعلت نيران النقد ضد البرازيل، خاصة أنها لم تتمكن من التعامل معها، كما أنها لم تحرز أي تقدم في جهود خفض عدد الحرائق التي تلتهم غابات الأمازون بشكل سنوي، وذلك على الرغم من الأهمية السياسية لذلك.
مظاهرات -ضد-ظريف (3)

«لا للديكتاتور المجرم».. ظريف غير مرغوب فيه بأوروبا

"لا للديكتاتور خامنئي" و"لا لنظام ولاية الفقيه" و"ظريف مجرم.. يمثل نظاما يقمع الشعب الإيراني"، لافتات رفعها الإيرانيون في العاصمة الفرنسية للتعبير عن غضبهم ورفضهم الزيارة التي يقوم بها وزير الخاريجية الإيراني محمد جواد ظريف. ففي الوقت الذي تحاول فيه فرنسا لعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي قبل قمة مجموعة السبع، تظاهر مئات الإيرانيين في باريس ضد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى فرنسا، ولم يكتفوا برفض الزيارة فقط إلا أنهم طالبوا بقطع العلاقات مع طهران ودعم احتجاجات الشعب الإيراني المطالبة بإسقاط النظام.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يصل إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون". وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عدداً من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في إفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.
ترامب-وماكرون (1)

ترامب يهاجم ماكرون بسبب إيران: لا تتحدث باسم أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إيران تعاني من مشكلة مالية خطيرة، وإن النظام في طهران يرغب بشدة في التحدث إلى الولايات المتحدة. وأضاف الرئيس الأمريكي، على موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر"، أن طهران تتلقى إشارات متضاربة من جميع الذين يزعمون أنهم يمثلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون. وتابع ترامب، أنه يعلم أن إيمانويل ماكرون يُريد الخير للجميع، وكذلك الآخرون، لكن لا أحد يتحدث باسم الولايات المتحدة، واشنطن تستطيع أن تتحدث باسمها ولنفسها. وشدد ترامب على أن لا أحد مصرح له بأي شكل من الأشكال أن يمثلنا أو يتحدث باسمنا.
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