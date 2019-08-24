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فيات تخفض أسعار «500» وشانجي تتراقص بـ«M50»

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»، التي شهدت السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة
تحرير:كريم ربيع ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
فيات 500
فيات 500
أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
15 ألف جنيه تخفيضا لـ«فيات 500» أعلنت شركة السيارات الإيطالية «فيات» في مصر عن عرض تخفيض لفترة محدودة على سيارتها الصغيرة «500» خلال فترة عرضها بالساحل الشمالي حيث يحصل من يقتنيها على خصم 15.000 ج. م. من يوم 23/8/2019 حتى يوم 4/9/2019 لكمية محدودة. وتبدأ أسعار السيارة
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2019 TOYOTA COROLLA

كورولا على رأسها.. السيارات اليابانية الأفضل في 2019

على مدى سنوات طويلة، استطاعت الشركات اليابانية المصنعة للسيارات وضع أسس شعبيتها في هذه الصناعة المتطورة، وذلك بعد إصدارها المئات من الموديلات ذات القدرات العالية، والتي حققت شعبية واسعة في مختلف الأسواق العالمية. وخلال العام الجاري، سارت العديد من السيارات اليابانية على نهج الموديلات التاريخية الناجحة، لتكون بذلك ضمن أفضل السيارات التي تم إنتاجها في العام الجاري بشكل عام في الأسواق العالمية، وهو ما يأتي استمرارًا للسمعة الطيبة التي تتمتع بها السيارات اليابانية.
REMOTE START

تقنيات جديدة في السيارات تستحق أموالك

على مدى السنوات القليلة الماضية، اتضح أن رهان الشركات العالمية المصنعة للسيارات بات على التقنيات الحديثة في تلك الصناعة، والتي بدورها تكون من العوامل الرئيسة القادرة على جذب فئات مختلفة من الجماهير على مستوى كل الأسواق العالمية. وخلال الأعوام الماضية، ظهرت العشرات من التقنيات الجديدة في صناعة السيارات، والتي تسعى من خلالها الشركات العالمية لجذب الجمهور، وبالفعل لاقت قبولا كبيرا من الجمهور والخبراء على حد سواء، وهو الأمر الذي جعلها تستحق الأموال.
سانج يونح 2

بـ300 ألف جنيه.. صراع شرس بين «داستر» و«تيفولي»

صراع شركات السيارات بالسوق المصرية يحتدم من أجل الحصول على حصص أكبر في العام الجديد 2019، وتحاول الشركات العاملة في السوق إدارة هذا الصراع بموديلات سياراتها الجديدة، عبر إضافة مميزات ومواصفات تجعلها أكثر قوة وتوفيرا للوقود، وأسعار تنافسية. نرصد في التقرير التالي، مواصفات وإمكانات رينو داستر وسانج يونج تيفولي، وتعد فئة السيارات الخدمية الرياضية من أكثر فئات السيارات إقبالا لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأراضي وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة.
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سانج يونح 2

بـ300 ألف جنيه.. صراع شرس بين «داستر» و«تيفولي»

صراع شركات السيارات بالسوق المصرية يحتدم من أجل الحصول على حصص أكبر في العام الجديد 2019، وتحاول الشركات العاملة في السوق إدارة هذا الصراع بموديلات سياراتها الجديدة، عبر إضافة مميزات ومواصفات تجعلها أكثر قوة وتوفيرا للوقود، وأسعار تنافسية. نرصد في التقرير التالي، مواصفات وإمكانات رينو داستر وسانج يونج تيفولي، وتعد فئة السيارات الخدمية الرياضية من أكثر فئات السيارات إقبالا لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأراضي وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة.
فضيحة الانبعاثات

فضائح الكبار| مرسيدس تتجسس على سياراتها وفولكس تعاني

تلاحق شركة مرسيدس بنز الألمانية فضيحتان مدويتان، الأولى بالتجسس على ملاك سياراتها الجدد، والثانية التلاعب في نسب الانبعاثات الكربونية، وبين عامي 2007 و2015 استوردت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ما يقرب من مليون سيارة من الشركة الألمانية فولكس فاجن، حيث كان نصيب كوريا الجنوبية 250 ألف سيارة، أما الباقي ففي الولايات المتحدة، لتخرج أمريكا بعد سبع سنوات لتقول إنها تمتلك ما يؤكد أن فولكس فاجن قد تلاعبت بنسب الانبعاثات الكربونية، مما ترتب عليه وقف الاستيراد، ولم تمض أيام قليلة حتى قامت كوريا الجنوبية بنفس الأمر، حتى اعترف أحد مسئولي الشركة.
لادا جرانتا 2019

السباق مستمر.. جرانتا تخفض أسعارها وBYD تتحدى

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
لفا روميو جوليتا

تخفيضات جديدة.. ألفاروميو تخفض جوليتا ومد عرض جلوري

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
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