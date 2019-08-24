فيات تخفض أسعار «500» وشانجي تتراقص بـ«M50»

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»، التي شهدت السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة

تحرير:كريم ربيع ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

فيات 500

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.

15 ألف جنيه تخفيضا لـ«فيات 500» أعلنت شركة السيارات الإيطالية «فيات» في مصر عن عرض تخفيض لفترة محدودة على سيارتها الصغيرة «500» خلال فترة عرضها بالساحل الشمالي حيث يحصل من يقتنيها على خصم 15.000 ج. م. من يوم 23/8/2019 حتى يوم 4/9/2019 لكمية محدودة. وتبدأ أسعار السيارة