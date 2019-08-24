فيات تخفض أسعار «500» وشانجي تتراقص بـ«M50»

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»، التي شهدت السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة
أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
15 ألف جنيه تخفيضا لـ«فيات 500»
أعلنت شركة السيارات الإيطالية «فيات» في مصر عن عرض تخفيض لفترة محدودة على سيارتها الصغيرة «500» خلال فترة عرضها بالساحل الشمالي حيث يحصل من يقتنيها على خصم 15.000 ج. م. من يوم 23/8/2019 حتى يوم 4/9/2019 لكمية محدودة.
وتبدأ أسعار السيارة
15 ألف جنيه تخفيضا لـ«فيات 500»
أعلنت شركة السيارات الإيطالية «فيات» في مصر عن عرض تخفيض لفترة محدودة على سيارتها الصغيرة «500» خلال فترة عرضها بالساحل الشمالي حيث يحصل من يقتنيها على خصم 15.000 ج. م. من يوم 23/8/2019 حتى يوم 4/9/2019 لكمية محدودة.
وتبدأ أسعار السيارة الهاتشباك بعد العرض من 250.000 جنيه، بدلا من 265.000 جنيه، للفئة «لونج 1» ذات المحرك الـ1.2 لتر موديل 2019، وتصل إلى 320.000 جنيه، بدلا من 335.000 جنيه للفئة «لونج 2» ذات المحرك الـ1.4 لتر موديل 2020. علما بأنه لا يشمل الطراز 500 سي، ذا السقف القابل للكشف، ولا الطراز 500 أكس الكروس أوفر.
وتعتمد السيارة الهاتشباك على محرك سعة 1242 CC، بقوة 69 حصانا، ويبلغ العزم الأقصى 102 نيوتن. متر، مع 4 سلندرات، وناقل حركة يدوي، من 5 نقلات، ليمكنها من التسارع إلى 100 كم/ ساعة خلال 14.8 ثانية -زمن طويل- وتصل السرعة القصوى إلى 160 كم في الساعة، ويسع خزان الوقود نحو 35 لترا، بمعدل استهلاك ممتاز للوقود 4.7 لتر لكل 100 كيلومتر.
وبالنسبة لأنظمة الأمان بالسيارة، فتشتمل على "نظام فرامل ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، وسائد هوائية للسائق، وسائد هوائية للراكب الأمامى، حزام أمان خلفي".
وفي ما يخص التجهيزات، تضم "فتحة سقف، فرش جلد، عجلة القيادة مكسوة بالجلد، عجلة قيادة يمكن التحكم بها، مساند رأس، التحكم في ارتفاع كرسي السائق، زجاج كهرباء أمامي بلمسة واحدة، قفل مركزي للأبواب، حامل أكواب خلفي، أماكن تخزين بالأبواب الأمامية، درج تخزين أمامي، إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية، تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب".
كما تضم السيارة نظاما صوتيا من "مدخل AUX، مدخل USB، بلوتوث، كمبيوتر رحلات، تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة، ولاعة سجائر، طفاية سجائر متحركة، مخرج كهرباء، غطاء للشنطة الخلفية".
ارتفاعات وانخفاضات بأسعار شانجي
أجرت شركة السيارات الصينية «شانجي» في مصر، تخفيض أسعار إحدى فئات سيارتها العائلية متعددة الأغراض «إم 50 إس»، مع رفع سعر أخرى، خلال شهر أغسطس الحالي.
وتعد شانجي سيارة متعددة الأغراض مدمجة الحجم، تأتي للسوق المحلية بنوعين من المحركات، إما 1400 سي سي وإما 1500 سي سي، يرتبطان بناقل حركة يدوي، وانخفضت شانجي M50S، حيث حصل الطراز ذو المحرك سعة 1.4 لتر على تخفيض بقيمة 1000 جنيه، ليكون سعره 183.000 جنيه، بينما حصل الطراز ذو المحرك سعة 1.5 لتر على زيادة بقيمة 2000 جنيه، ليرتفع إلى 186.000 جنيه.
ويمكن للمحرك الأول سعة 1.4 لتر ذي الأصل الياباني لـ«M50S» أن ينتج قوة 99 حصانا عند 6000 د.د وعزم 128 نيوتن. متر مع متوسط استهلاك وقود 6.5 لتر لكل 100 كم داخل وخارج المدن. بينما يمكن للمحرك الثاني صيني الأصل سعة 1.5 لتر أن ينتج قوة 116 حصانا عند 6000 د.د وعزم 144 نيوتن. متر مع متوسط استهلاك وقود 6.8 لتر لكل 100 كم داخل وخارج المدن. وكلا المحركين يرتبط بصندوق تروس يدوي من 5 سرعات أمامية لتحويل القوة إلى العجلات الخلفية للدفع بها.
وتظل "M50S" مقدمة كموديل 2019 حاليا في السوق المصرية بثلاثة صفوف من المقاعد يمكن أن تستقبل حتى 8 ركاب بتجهيزات قياسية موحدة «تعزيز كهربائي لعجلة القيادة، كمبيوتر رحلات، قفل مركزي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكيف هواء مزدوج للأمام والخلف، راديو مع منفذ USB، عجلات حديدية مقاس 14 أو 15 بوصة حسب المحرك، سبويلر خلفي، قضبان تحميل أمتعة».