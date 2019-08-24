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استمرار احتجاجات هونج كونج.. وغلق 4 محطات مترو

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
احتجاجات هونج كونج
احتجاجات هونج كونج
تجددت، اليوم السبت، الاحتجاجات في هونج كونج، بعد خروج مظاهرات، أمس الجمعة، للمطالبة بالإصلاح والديمقراطية في الإقليم المتمتع بحريات غير محددة لكنه خاضع لحكم الصين، وأثر ذلك أغلقت السلطات 4 محطات لقطارات الأنفاق (المترو)، بعد انتقادها من وسائل إعلام صينية بحجة استغلالها من مثيري الشغب، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس". وبدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية.
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، صعدت الصين من إجراءاتها في التعامل مع التظاهرات المستمرة منذ شهرين في الإقليم، بما في ذلك إغلاق مطار هونج كونج الدولي، الخطوة التي اعتبرها المتظاهرون تصعيدا واضحا من جانب بكين في تلك الأزمة المشتعلة منذ ما يزيد على شهرين.الخطوات التي اتخذتها بكين في الأزمة مؤخرا، عكست
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حريق-الامازون (4)

حرائق الأمازون.. من أزمة بيئية لصراعات سياسية

لم تعد حرائق غابات الأمازون الضخمة تهديدا محليا في البرازيل فقط، بل تمثل مخاطر واسعة للعالم أجمع، لا سيما أنها المصدر الرئيسي لضخ 20% من الأكسجين على كوكب الأرض، الأمر الذي يجعل العناية بها شأنا عالميا مهما. الحرائق الضخمة التي تابعها العالم على مدى الأيام القليلة الماضية، أشعلت نيران النقد ضد البرازيل، خاصة أنها لم تتمكن من التعامل معها، كما أنها لم تحرز أي تقدم في جهود خفض عدد الحرائق التي تلتهم غابات الأمازون بشكل سنوي، وذلك على الرغم من الأهمية السياسية لذلك.
ناقلة نفط

الناقلة الإيرانية «أدريان داريا» تحول وجهتها لتركيا

أظهرت بيانات من موقع "مارين ترافيك" الإلكتروني الذي يتابع تحركات السفن، اليوم السبت، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا التي كانت محور مواجهة بين واشنطن وطهران غيرت وجهتها وفي طريقها إلى تركيا بدلا من جنوب اليونان. وكان قد أفرج الأسبوع الماضي عن الناقلة التي كانت تعرف باسم (جريس 1) بعد احتجازها لمدة 5 أسابيع قبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا. وطلبت الولايات المتحدة من دول المنطقة عدم تقديم أي مساعدة للناقلة، وتقول إن الناقلة خاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه جماعة إرهابية.
مظاهرات -ضد-ظريف (3)

«لا للديكتاتور المجرم».. ظريف غير مرغوب فيه بأوروبا

"لا للديكتاتور خامنئي" و"لا لنظام ولاية الفقيه" و"ظريف مجرم.. يمثل نظاما يقمع الشعب الإيراني"، لافتات رفعها الإيرانيون في العاصمة الفرنسية للتعبير عن غضبهم ورفضهم الزيارة التي يقوم بها وزير الخاريجية الإيراني محمد جواد ظريف. ففي الوقت الذي تحاول فيه فرنسا لعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي قبل قمة مجموعة السبع، تظاهر مئات الإيرانيين في باريس ضد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى فرنسا، ولم يكتفوا برفض الزيارة فقط إلا أنهم طالبوا بقطع العلاقات مع طهران ودعم احتجاجات الشعب الإيراني المطالبة بإسقاط النظام.
صاروخ-باليستى

قائد الحرس الثوري: طهران اختبرت صاروخا جديدا

زعم قائد بالحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، السبت، أن طهران اختبرت صاروخا جديدا، لكنه لم يذكر أي معلومات إضافية عن الصاروخ. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء، السبت، عن قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران اختبرت صاروخا جديدا. وقال سلامي: "بلدنا دائمة ساحة لاختبار العديد من الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية، وهذه تحركات دائبة صوب تطوير قوتنا الرادعة... وكان يوم أمس هو أحد أيام نجاح هذه الأمة". وتشكل الصواريخ الإيرانية تهديدا أمنيا لجيرانها، كما تدعم بها الميليشيات المتطرفة الموالية لها في المنطقة.
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شرطة-هونج-كونج (1)

هل يورط «يوتيوب» أمريكا في أزمة هونج كونج مجددًا؟

لا تزال الولايات المتحدة تدخل بصفة أساسية ضمن حلقات الصراع في هونج كونج، والذي تراه الصين من الملفات الحساسة التي تسعى لإبعاد أي طرف دولي عنها، وبالأخص كل ما هو أمريكي. وخلال الأيام القليلة الماضية، بات من الواضح أن بعض المؤسسات والشركات التكنولوجية الأمريكية سيكون لها تأثيرها الواضح في الأزمة القائمة بهونج كونج، ولذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية باتت ضالعة بشكل رئيسي في الأزمة، سواء كان ذلك عن طريق مؤسساتها السياسية أو حتى الكيانات التكنولوجية العملاقة، وعلى رأسها يوتيوب.
القوات-الجوية-التايوانية

الصين تحذر.. ترامب يوافق على بيع 66 مقاتلة لتايوان

أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، الكونجرس رسميا بخططها للترخيص ببيع 66 طائرة مقاتلة من طراز "إف 16" بقيمة 8 مليارات دولار إلى تايوان، على الرغم من اعتراضات بكين، في خطوة تجعل الصفقة أقرب للحدوث. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها وافقت على طلب مكتب التمثيل الاقتصادي والثقافي التابع لتايبيه في الولايات المتحدة، وسفارة تايوان الموجودة بحكم الواقع، ووكالة التعاون الأمني الدفاعي، وهي ذراع تابعة لوزارة الدفاع، لشراء المقاتلات، وسلمت إخطارا رسميا إلى الكونجرس، وهي خطوات أساسية لإكمال مثل هذه الصفقات.
احتجاجات- فى-مطار هونج-كونج

تظاهرات هونج كونج تهدد فرص إنهاء الحرب التجارية

بدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية بين البلدين. وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، صعدت الصين من إجراءاتها في التعامل مع التظاهرات المستمرة منذ شهرين في الإقليم، بما في ذلك إغلاق مطار هونج كونج الدولي، الخطوة التي اعتبرها المتظاهرون تصعيدًا واضحًا من جانب بكين في تلك الأزمة المشتعلة منذ ما يزيد على شهرين.
اجتماع-ترامب وشي في-قمة-العشرين

لماذا فشلت المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين؟

اختتم المفاوضون التجاريون الأمريكيون والصينيون محادثات استمرت يومين في شنغهاي، وبينما اتفق الجانبان على أن المناقشات الأخيرة كانت "بناءة"، لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على أن الحرب التجارية ستنتهي في أي وقت قريب بين البلدين. وعلى الرغم من أن ذلك كان أول اجتماع مباشر بين المفاوضين بين البلدين منذ أن أعلن قادتهم هدنة مؤقتة في أواخر يونيو، عندما التقى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، لم تظهر المحادثات سوى القليل من التقدم الملموس.
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