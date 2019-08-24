استمرار احتجاجات هونج كونج.. وغلق 4 محطات مترو

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

احتجاجات هونج كونج

تجددت، اليوم السبت، الاحتجاجات في هونج كونج، بعد خروج مظاهرات، أمس الجمعة، للمطالبة بالإصلاح والديمقراطية في الإقليم المتمتع بحريات غير محددة لكنه خاضع لحكم الصين، وأثر ذلك أغلقت السلطات 4 محطات لقطارات الأنفاق (المترو)، بعد انتقادها من وسائل إعلام صينية بحجة استغلالها من مثيري الشغب، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس". وبدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، صعدت الصين من إجراءاتها في التعامل مع التظاهرات المستمرة منذ شهرين في الإقليم، بما في ذلك إغلاق مطار هونج كونج الدولي، الخطوة التي اعتبرها المتظاهرون تصعيدا واضحا من جانب بكين في تلك الأزمة المشتعلة منذ ما يزيد على شهرين.الخطوات التي اتخذتها بكين في الأزمة مؤخرا، عكست