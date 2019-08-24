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بعد فيديو القطط.. حملة تفتيش على مستشفيات القناطر

تحرير:علاء النجار ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قاد غريب أحمد علي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر حملة للمرور على مستشفى الشاملة بالمدينة بناء على توجيهات الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية عقب تداول فيديو يرصد وجود قطط بجانب المرضى في وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى. خلال المرور على جميع الأقسام ووحدة الغسيل الكلوي تبين أن عدد المترددين يوميا 100 حالة وتقدم لهم الخدمة والرعاية الطبية على أكمل وجه، وكذا المرو على المطبخ للتأكد من سلامه الأغذية والتأكد من صلاحيتها وحضانات الأطفال، وتقوم الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الواقعة.
شارك بالحملة أحمد إمام مدير إدارة التفتيش ومحمد صلاح مدير إدارة الأمن والدكتور أشرف الشافعي مدير عام المستشفيات وحمدي عيد مدير إدارة التفتيش بمديرية الصحة بالقليوبية ومحمد لاشين مدير عام الشؤون القانونية والدكتورة فاطمة عبد المنعم مديرة الإدارة الصحية بشبين القناطر والدكتور حسن منصور مدير مستشفى
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