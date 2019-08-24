الأهلي يصدم وليد أزارو بعد هجوم الجماهير

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

وليد أزارو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أن النادي الأهلي وافق على احتراف الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. وشنت جماهير القلعة الحمراء، أمس الجمعة، هجوما شديدا من المدرجات على أزارو، وذلك في أثناء المباراة التى جمعت الأهلى بنظيره فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، فى إطار إياب الدور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا، والذى انتهى بفوز تاريخي لنادي القرن الإفريقي بتسعة أهداف لصفر، ليتأهل بهذه النتيجة المارد الأحمر لدور الـ32 من البطولة الإفريقية.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على تويتر: "رسميا، الأهلي يوافق على احتراف وليد أزارو، والقرار الرسمي خلال 48 ساعة، كما أنهى الأهلي اتفاقه مع مهاجم إفريقي جديد والإعلان خلال أيام". رسميا الأهلي يوافق على احتراف وليد أزارو والقرار الرسمي خلال 48 ساعة كما أنهى الأهلي اتفاقه مع مهاجم إفريقي جديد والإعلان