رياضة

الأهلي يصدم وليد أزارو بعد هجوم الجماهير

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
وليد أزارو
وليد أزارو
كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أن النادي الأهلي وافق على احتراف الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. وشنت جماهير القلعة الحمراء، أمس الجمعة، هجوما شديدا من المدرجات على أزارو، وذلك في أثناء المباراة التى جمعت الأهلى بنظيره فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، فى إطار إياب الدور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا، والذى انتهى بفوز تاريخي لنادي القرن الإفريقي بتسعة أهداف لصفر، ليتأهل بهذه النتيجة المارد الأحمر لدور الـ32 من البطولة الإفريقية.
وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على تويتر: "رسميا، الأهلي يوافق على احتراف وليد أزارو، والقرار الرسمي خلال 48 ساعة، كما أنهى الأهلي اتفاقه مع مهاجم إفريقي جديد والإعلان خلال أيام".   رسميا الأهلي يوافق على احتراف وليد أزارو والقرار الرسمي خلال 48 ساعة كما أنهى الأهلي اتفاقه مع مهاجم إفريقي جديد والإعلان
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بسملة-السلامونى (1)

السلامونى تحقق لمصر الذهبية الـ22 بالألعاب الإفريقية

حققت بسملة السلامونى، لاعبة المنتخب الوطني، اليوم السبت، المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات الترايثلون "السباق الثلاثى" فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 22 المقامة بالمغرب حاليا، ونجحت بسملة السلامونى فى خطف الميدالية الذهبية بعد منافسة شرسة مع زيمبابوى والجزائر والمغرب، وبذلك رفعت بسملة السلامونى رصيد مصر فى دورة الألعاب الإفريقية إلى 67 ميدالية، بينها 22 ذهبية و27 فضية و18 برونزية، لتعزز مصر صدارتها لدورة الألعاب الإفريقية، بينما تأتى جنوب إفريقيا فى المركز الثانى برصيد 37 ميدالية، وتحتل الجزائر المركز الثالث برصيد 36 ميدالية.
اتحاد-الكرة

دمج لجنة عمومية الجبلاية المفوضة مع المجلس المؤقت

كشف محمد الطويلة، رئيس اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية بالاتحاد المصري لكرة القدم، لجميع أعضاء الجمعية العمومية، عن استجابة الدولة لدمج العمل المشترك من خلال لجنة واحدة تضم أعضاء من اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية واللجنة المشكلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك للعمل على تخطيط وتطوير كرة القدم في مصر. وقال الطويلة إن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد له خلال مكالمة هاتفية احترام الدولة لأهمية وشرعية الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم وأهمية دورها الطليعي في التخطيط والتطوير لكرة القدم بالمرحلة القادمة.
صلاح-وزوجته

محمد صلاح: بحب الكشري وصورة «مكة» خلفية هاتفي

كشف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عن معلومات لم يعرف محبوه إجاباتها سابقا، وذلك خلال مقابلته الحصرية مع شبكة CNN، وأجاب صلاح عن بعض الأسئلة السريعة، كشف خلالها عمن هم قدوته في كرة القدم والمسلسلات التي يفضّل مشاهدتها، والقوة الخارقة التي يريد الحصول عليها. واختار صلاح عند سؤاله عن قدوته خلال نشأته، ثلاثة لاعبين هم: رونالدو الظاهرة، زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد وفرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الإيطالي، وبسؤاله عن زميله الأكثر فكاهة في فريقه ليفربول، اختار صلاح ديان لوفرين مدافع الريدز.
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الأهلى -واطلع برة (3)

المستكاوي ساخرا من اطلع بره: الأهلي كسب 9 بالعافية

سخر حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، من مايكل موريس، المدير الفني لنادي اطلع بره، بطل جنوب السودان. واكتسح الأهلي ضيفه اطلع بره، بنتيجة (9-0)، مساء أمس الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا، ويعد هذا الفوز الأكبر في تاريخ الأندية المصرية بالمشاركات القارية. وسجل أهداف المارد الأحمر كل من، حسين الشحات "هاتريك" في الدقائق 19 و46 و62، وصلاح محسن "هدفين" في الدقيقتين 6 و40، وحمدي فتحي "هدفين" في الدقيقتين 54 و67، وأحمد فتحي في الدقيقة 45، ومصطفى سليم في مرماه بالدقيقة 81.
حفلة-لاسارتي-في-الأهلي‎ (2)

أحمد الطيب: إقالة لاسارتي إهدار للمال العام

قال أحمد الطيب، المعلق الرياضي، إنه يجب محاسبة من أقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء. وقررت لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي بتوجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، عقب توديع فريق الكرة مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، وقادها تحكيميا الحكم الدولي جهاد جريشة.
مصر-وزيمبابوي (7)

صالح جمعة: معسكر الفراعنة في كأس الأمم كان فوضويا

كشف صالح جمعة، صانع ألعاب فريق الأهلي، أسباب خروج المنتخب الوطني المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها أرض الفراعنة مؤخرًا، وفاز بلقبها منتخب الجزائر، عقب تغلبه في النهائي على السنغال، على استاد القاهرة الدولي، بهدف نظيف. وقال صالح جمعة: "أعتقد أن المنتخب دفع ثمن سوء اختيارات الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، الفريق كان بحاجة إلى 6 لاعبين على رأسهم شقيقي عبد الله جمعة ورمضان صبحي ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد فتحي ومحمد هاني ومصطفى محمد".
اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (3)

ورطة في الأهلي بسبب المدير الفني الجديد

ورطة حقيقية وقع فيها النادي الأهلي بعدما أصبح منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم شاغرًا، عقب قرار لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي بتوجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، عقب توديع فريق الكرة مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وقادها تحكيميا الحكم الدولي جهاد جريشة.
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