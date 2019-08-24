حميدة رئيسا وتكريم ياسمين عبد العزيز بمهرجان الأقصر

تحرير:التحرير ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

ياسمين عبد العزيز

أعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أن الممثل محمود حميدة وافق على الاستمرار رئيسا شرفيا في الدورة التاسعة، والمقرر انعقادها في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020، وذلك في اجتماع جمعه بالأخير وبمديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني. كما أعلن فؤاد عن تكريم المخرج الكبير سمير سيف في الدورة التاسعة؛ لما قدمه للسينما المصرية من أعمال متنوعة تميزت بالجودة الفنية وشكلت الوجدان العربي والإفريقي، ويُعرض له فيلمه الأخير "أغسطنيوس ابن دموعها"، وهو إنتاج مشترك بين تونس والجزائر وفرنسا.

وصرحت المخرجة عزة الحسيني، مديرة المهرجان، بأن الدورة التاسعة سوف تشهد مسابقات جديدة بناءً على توصيات رئيس شرف المهرجان، وأعلنت عن سعادتها بتكريم الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي قدمت أفلامًا مبهجة أسعدت الجماهير، مضيفة: "الكوميديا نوع مهم من الأفلام السينمائية وياسمين فرضت نمطا سينمائيا إنسانيا جديدا". من