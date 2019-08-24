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حميدة رئيسا وتكريم ياسمين عبد العزيز بمهرجان الأقصر

تحرير:التحرير ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
أعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أن الممثل محمود حميدة وافق على الاستمرار رئيسا شرفيا في الدورة التاسعة، والمقرر انعقادها في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020، وذلك في اجتماع جمعه بالأخير وبمديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني. كما أعلن فؤاد عن تكريم المخرج الكبير سمير سيف في الدورة التاسعة؛ لما قدمه للسينما المصرية من أعمال متنوعة تميزت بالجودة الفنية وشكلت الوجدان العربي والإفريقي، ويُعرض له فيلمه الأخير "أغسطنيوس ابن دموعها"، وهو إنتاج مشترك بين تونس والجزائر وفرنسا.
وصرحت المخرجة عزة الحسيني، مديرة المهرجان، بأن الدورة التاسعة سوف تشهد مسابقات جديدة بناءً على توصيات رئيس شرف المهرجان، وأعلنت عن سعادتها بتكريم الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي قدمت أفلامًا مبهجة أسعدت الجماهير، مضيفة: "الكوميديا نوع مهم من الأفلام السينمائية وياسمين فرضت نمطا سينمائيا إنسانيا جديدا". من
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فيلم خيال مآتة

إيرادات أفلام العيد.. «خيال مآتة» في المركز الثالث

حقق فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، أمس الجمعة إيرادات بلغت نحو 809 آلاف و952 جنيها، محتلا المركز الثالث في قائمة أفلام العيد، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني والنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل نحو 2 مليون و485 ألفًا و926 جنيهًا، و"الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد والنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو مليون و301 ألف و251 جنيهًا.
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87 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في شهر

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 87 مليونا و100 ألف جنيه، فى نحو 30 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته أمس الجمعة مليونا و301 ألف و251 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق 2 مليون و485 ألفا و926 جنيها. ويشارك فى بطولة الفيلم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون ضيوف شرف.
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«ولاد رزق 2» يصل لـ73 مليون جنيه في 17 يوما

يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وحقق أمس الجمعة 2 مليون و485 ألفا و926 جنيها، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 17 يوم عرض إلى نحو 73 مليون جنيه، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
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صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تعرف على عروض «القومي للمسرح» اليوم

تُستكمل، اليوم السبت، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، هى "أبناء قابيل" للمخرج إسلام تمام، بقاعة سيد درويش، كما يقام العرض المسرحي "أبو كلبس" للمخرج أشرف علي، بقاعة الغد، وعلى مسرح النهار تعرض مسرحية "أليس في بلاد العجائب" للمخرج إيهاب ناصر، بينما يقام العرض المسرحي "الإنسان الطيب" للمخرج سعيد منسي، على مسرح ميامي.
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ريهام سعيد عن منتقديها بسبب «تصريحات السمنة»: إخوان

انتقادات كثيرة طالت الإعلامية ريهام سعيد بعد حديثها خلال حلقة من برنامجها "صبايا" منتقدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة، مما دفعها اليوم إلى نشر مقطع فيديو على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الخميس، ردت فيه على تلك الانتقادات. وقالت إنها كانت تعيش بوزن زائد حتى انتقدها الفنان محمود حميدة بطريقة جارحة أثناء مشاركتها معه في إحدى المسرحيات، مما تسبب في اتخاذها قرار فقدان وزنها. وعلّقت: "الفنان محمود حميدة جرحني بس فوقني، والناس اللي بتاخد جزء من كلامي شوفوا الفيديو كله".
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

9 عروض مسرحية فى اليوم الرابع للقومي للمسرح

تُستكمل، اليوم الثلاثاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد وهي الحادثة" في قاعة الغد، ويقام العرض المسرحي "الضاحكون" على مسرح متروبول، كما يقام عرض "نوح الحمام"، في قاعة صلاح عبدالصبور، وفي تمام السابعة مساء، يقام العرض المسرحي "يهوذا" للمخرج كريم عبدالكريم، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، أما الثامنة مساء، تعرض مسرحية "شباك مكسور"بقاعة زكي طليمات.
ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تكشف مواصفات فتى أحلامها (فيديو)

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن مواصفات فتى أحلامها. وقالت ياسمين، خلال لقائها ببرنامج «معكم»، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، عبر فضائية «cbc»: «أنا لازم أحب وأتحب، والأهم إنى لازم أحب، وبعدين مش فارق معايا لا شكل ولا فلوس، أنا مش بتاعة الكلام دا خالص، أنا لازم اللى قدامى أكون بحبه». وأضافت: «أنا لما اتجوزت جوزى مكنش زى دلوقتى، مكانش فى نفس المركز، كبرنا مع بعض، فأنا معنديش مواصفات خالص إنه لازم يبقى غنى أو لازم يبقى شكله حلو، معنديش أنا كدا خالص، معنديش أنا مواصفات الراجل اللى هو لازم يبقى عنيه خضراء وأمور، معنديش كدا خالص».
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