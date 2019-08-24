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مدبولي: لازم نموت نفسنا في الشغل علشان خاطر بلدنا

رئيس الوزراء يكلف بالانتهاء من كافة أعمال إنشاء ورصف الطرق الداخلية بالعلمين الجديدة بحيث تكون على أعلى مستوى من الجودة وتظهر شكلا جماليا وحضاريا للمنطقة
تحرير:أ.ش.أ ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد أي دولة بالمنطقة لديها هذا الكم من المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في آن واحد، وبهذه الاستثمارات الضخمة، مؤكدا على ضرورة أن تغتنم شركات المقاولات هذه الفرصة المتاحة لديها وتؤكد جدارتها لتنفيذ أعمال الإنشاءات المطلوبة منها بمستوى فائق من الجودة، مع التزامها بالتوقيتات والجداول الزمنية للتنفيذ، لأن ذلك سيفتح لها مجالات أوسع للعمل من جانب الحكومة، وهذا ما يحدث بالفعل، مضيفا أننا ننفذ ملحمة عظيمة من البناء والتعمير في ربوع الوطن.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، رؤساء ومسئولي شركات المقاولات العاملة في مدينة العلمين الجديدة والمكتب الاستشاري، بحضور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع أبراج المنطقة الشاطئية، والمشروعات السكنية المختلفة، وباقى المشروعات.وذكر
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غدا.. مصر للطيران تسير رحلة لعودة 3700 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي لنقل 3 آلاف و700 حاج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، التي بدأت يوم 14 أغسطس الجاري وتنتهي في 5 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن تقلع رحلات من جدة لنقل 2000 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي و8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم وبعثات الداخلية وتنازلات وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.
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وزير التعليم: اختبارات أولى وثانية ثانوي إلكترونية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم السبت، أن العام المقبل سيتم اختبار طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (بإجمالي حوالي مليون و200 ألف طالب) إلكترونيا، مع تذليل جميع العقبات أمام الطلبة، مشيرا إلى أنه تم تصحيح قرابة 36 مليون امتحان في اختبارات الصف الأول الثانوى العام، خلال الاختبارات الإلكترونية للعام الدراسي الماضي، موضحا: "عقدنا أكبر امتحانات إلكترونية ومنظومة الامتحان الإلكترونية ضخمة جدا".
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طارق شوقي: الصف الثاني الثانوي سنة نقل وليس تراكمية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم البدء في تدريب معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي بداية من 14 سبتمبر المقبل، على استراتيجيات التعلم وهذا التدريب يتم بشكل يومي، مضيفا: "اللي عايز ياخد دروس بنقوله بلاش تضيع فلوسك؛ لأن نوعية الأسئلة لها تقييم وتقيس فهم نواتج التعلم"، موضحا أن التابلت يخدم المحتوى الإلكتروني وهو مساعدة من الدولة للطالب، والامتحانات الإلكترونية تمنع التسريب والاختراق وتقليل العنصر البشرى أصبح ضروريا، والوزارة لا تضع الامتحانات الإلكترونية وإنما نظام سوفت وير.
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التعليم: سنمتلك مناهج جديدة لجميع الصفوف في 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه مع حلول عام 2021 ستمتلك الوزارة مناهج جديدة لجميع الصفوف، إذ يتم بناء مناهج 10 سنوات دراسية، وسيتم الإسراع في بناء هذه المناهج بشكل سنوي، موضحة أنه سيتم النظر في إعادة بناء التاريخ المصري. وكانت الوزارة قد ذكرت أن العام الدراسى الماضى كان ملئ بالاحداث الإيجابية، وأن الفترة الحالية يتم بناء نظام تعليم جديد في رياض الأطفال، وبناء مناهج جديدة، بجانب النظام المعدل في الثانوي العام، إذ أن نظام التعليم الجديد الذي تم بنائه هو مستقبل التعليم في مصر.
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مصطفى-مدبولي

قرارات من الوزراء بشأن المتحف الكبير والسكة الحديد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد بمقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة، على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، في اجتماعها، الذي عقد مؤخرا، بشأن تعاقد هيئة المتحف المصري الكبير، مع شركة/ تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، طبقا للقواعد والمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك إعمالا لأحكام الفقرة (2) من المادة (79) من القانون رقم (182) لسنة 2018.
مصطفى-مدبولى

للقطاع العام| إجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارا بأن تكون الفترة من السبت، 10 أغسطس، حتى الأربعاء، 14 أغسطس 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وهنأ رئيس الوزراء الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة، متمنيا أن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
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النقل: 1.5 مليون شخص يستقلون 3000 أتوبيس يوميا

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في تطوير هيئة النقل العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، إذ أنها تسهم في حركة نقل عدد كبير من الركاب يوميا على طول مسار خطوطها، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك قدرة لدى الهيئة على الاستمرار في تشغيل وصيانة أسطولها والاستغلال الأمثل لامكاناتها، سعيا لعدم تحقيق أى خسائر، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه، اليوم الأحد، لاستعراض خطط تطوير خدمات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، بحضور محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، خالد عبد العال محافظ القاهرة، رزق علي رئيس هيئة النقل العام.
اجتماع-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-مع-الحكومة

السيسي يوجه ببذل أقصى جهد لإتمام مدن الجيل الرابع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض الإطار العام للبنية العمرانية للمدن الجديدة الجاري إنشاؤها والتي تنتشر في كافة أقاليم الجمهورية، مثل: العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، غرب قنا، غرب أسيوط، بئر العبد الجديدة بشمال سيناء، وغيرها.
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