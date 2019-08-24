مدبولي: لازم نموت نفسنا في الشغل علشان خاطر بلدنا

رئيس الوزراء يكلف بالانتهاء من كافة أعمال إنشاء ورصف الطرق الداخلية بالعلمين الجديدة بحيث تكون على أعلى مستوى من الجودة وتظهر شكلا جماليا وحضاريا للمنطقة

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد أي دولة بالمنطقة لديها هذا الكم من المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في آن واحد، وبهذه الاستثمارات الضخمة، مؤكدا على ضرورة أن تغتنم شركات المقاولات هذه الفرصة المتاحة لديها وتؤكد جدارتها لتنفيذ أعمال الإنشاءات المطلوبة منها بمستوى فائق من الجودة، مع التزامها بالتوقيتات والجداول الزمنية للتنفيذ، لأن ذلك سيفتح لها مجالات أوسع للعمل من جانب الحكومة، وهذا ما يحدث بالفعل، مضيفا أننا ننفذ ملحمة عظيمة من البناء والتعمير في ربوع الوطن.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، رؤساء ومسئولي شركات المقاولات العاملة في مدينة العلمين الجديدة والمكتب الاستشاري، بحضور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع أبراج المنطقة الشاطئية، والمشروعات السكنية المختلفة، وباقى المشروعات.وذكر

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، رؤساء ومسئولي شركات المقاولات العاملة في مدينة العلمين الجديدة والمكتب الاستشاري، بحضور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع أبراج المنطقة الشاطئية، والمشروعات السكنية المختلفة، وباقى المشروعات.

وذكر مدبولي: "يجب أن نكون جميعا على قدر هذه المسئولية الملقاة على عاتقنا، ولازم كلنا نموت نفسنا في الشغل علشان خاطر بلدنا"، مشددا على ضرورة الانتهاء من أعمال التشطيبات لجميع الأبراج الخارجية بواجهاتها في 30 يونيو المقبل، طالبا من جميع الشركات التوقيع على التزام بذلك، لعدم التعرض للغرامات التي سيتم توقيعها على أي شركة تخالف ذلك.

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وكلف بالانتهاء من كافة أعمال إنشاء ورصف الطرق الداخلية، بحيث تكون على أعلى مستوى من الجودة، وبحيث تُظهر شكلا جمالياً وحضارياً للمنطقة، قائلا: "نحن نقدم مصر للعالم في ثوب جديد، لأن هذه مرحلة تاريخية في انطلاقة الدولة لتثبت من خلالها للعالم أجمع، أن مصر تستطيع بأبنائها وبعزيمة شبابها المخلصين أن تحقق إنجازات عظيمة في كافة المجالات بصورة مبهرة".

من جانبه، أعلن وزير الإسكان، استعداده التام لتذليل أي عقبات قد تطرأ في أثناء تنفيذ جميع أعمال الإنشاءات والتشطيبات ورصف الطرق، قائلا: "مكتبي وتليفوني مفتوحان على مدار الساعة لحل أي مشكلة"، منوها باستعداد الوزارة لصرف المستحقات المالية لجميع شركات المقاولات.

وأشار الوزير إلى أن حجم المشروعات المقبلة أكبر من تلك التي يتم تنفيذها، لافتا إلى أن الشركات الملتزمة التي ستنجح في تحقيق إنجازات ملموسة بمستوى فائق من جودة التنفيذ وسرعة الأداء وفاعليته سيكون لها نصيب في المشروعات الجديدة.

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من ناحية أخرى، استعرض رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لفرع الأكاديمية العربية لعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، وتمت الإشارة إلى أن هناك استعدادات تجرى حاليا لافتتاح بعض المباني في شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم افتتاح مبانٍ أخرى عقب ذلك في ديسمبر المقبل، وهناك مرحلة أخرى لاحقة سيتم افتتاح مبانيها في 2020.

كما استعرض مدبولي، موقف تنفيذ المرافق والبنية الأساسية بالمدينة والوحدات السكنية التي يتم تنفيذها بها، طالبا الإسراع في معدلات الأداء والتنفيذ، وسرعة طرح الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها لتناسب مختلف شرائح وفئات الدخل.

من جانبهم، أكد مسئولو شركات المقاولات أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتنفيذ كافة أعمال الإنشاءات ورصف الطرق المطلوبة بالكفاءة والجودة المطلوبة، مُبدين حرصهم على الانتهاء منها في أسرع وقت.

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وعقب الانتهاء من اجتماعه مع مسئولي المكتب الاستشاري وشركات المقاولات التي تنفذ المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، عقد مدبولي، اجتماعا مع وزير الإسكان، ومسئولي الوزارة؛ لمراجعة موقف تنفيذ مدن الجيل الرابع، وكذا آخر مستجدات أعمال محطات الصرف الصحي التي تم تحويلها لنظام المعالجة الثلاثية، والتي يبلغ عددها 52 محطة.‎