انقطاع المياه عن 3 مراكز و13 قرية بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

صورة أرشيفية

تسبب كسر مفاجئ في محبس رئيسي داخل عنبر الطلمبات بالمرحلة الثانية بمحطة مياه شرب العزب الجديدة، اليوم السبت، فى انقطاع المياه عن 3 مراكز كاملة، بالإضافة إلى انقطاعها عن 13 قرية أخرى بأنحاء المحافظة المختلفة، الأمر الذي تسبب في غضب العديد من الأهالي بسبب تكرار انقطاع المياه كثيرًا خلال الآونة الأخيرة. وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن انقطاع المياه عن تلك المناطق لفترة طويلة قد تتجاوز اليوم، وذلك حتى الانتهاء من إصلاح العطل وإعادة ضخ المياه مرة أخرى لكل المناطق المنقطعة عنها المياه.

في سياق متصل، قال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في مركز الفيوم هي زاوية الكرداسة وبني صالح وتلات ودسيا ومناشي الخطيب والزملوطي والعدوة والعامرية، وفي مركز إطسا مدينة إطسا، وقصر الباسل وتطون وقلمشاه وعزبة قلمشاه، بالإضافة إلى مركز ومدينة

في سياق متصل، قال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في مركز الفيوم هي زاوية الكرداسة وبني صالح وتلات ودسيا ومناشي الخطيب والزملوطي والعدوة والعامرية، وفي مركز إطسا مدينة إطسا، وقصر الباسل وتطون وقلمشاه وعزبة قلمشاه، بالإضافة إلى مركز ومدينة أبشواي بالكامل ما عدا العجميين والناصرية، ومركز ومدينة يوسف الصديق بالكامل ما عدا الحامولي والريان والنزلة، ومركز ومدينة سنورس بالكامل ما عدا أبهيت الحجر ونقاليفه وترسا وفيدمين، بينما يقوم المسؤولون الآن بإصلاح العطل وتغيير المحبس لإعادة ضخ المياه مرة أخرى.



