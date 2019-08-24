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انقطاع المياه عن 3 مراكز و13 قرية بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تسبب كسر مفاجئ في محبس رئيسي داخل عنبر الطلمبات بالمرحلة الثانية بمحطة مياه شرب العزب الجديدة، اليوم السبت، فى انقطاع المياه عن 3 مراكز كاملة، بالإضافة إلى انقطاعها عن 13 قرية أخرى بأنحاء المحافظة المختلفة، الأمر الذي تسبب في غضب العديد من الأهالي بسبب تكرار انقطاع المياه كثيرًا خلال الآونة الأخيرة. وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن انقطاع المياه عن تلك المناطق لفترة طويلة قد تتجاوز اليوم، وذلك حتى الانتهاء من إصلاح العطل وإعادة ضخ المياه مرة أخرى لكل المناطق المنقطعة عنها المياه.
في سياق متصل، قال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في مركز الفيوم هي زاوية الكرداسة وبني صالح وتلات ودسيا ومناشي الخطيب والزملوطي والعدوة والعامرية، وفي مركز إطسا مدينة إطسا، وقصر الباسل وتطون وقلمشاه وعزبة قلمشاه، بالإضافة إلى مركز ومدينة
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.الحجاج (5)

غدا.. مصر للطيران تسير رحلة لعودة 3700 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي لنقل 3 آلاف و700 حاج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، التي بدأت يوم 14 أغسطس الجاري وتنتهي في 5 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن تقلع رحلات من جدة لنقل 2000 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي و8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم وبعثات الداخلية وتنازلات وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (2)

وزير التعليم: اختبارات أولى وثانية ثانوي إلكترونية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم السبت، أن العام المقبل سيتم اختبار طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (بإجمالي حوالي مليون و200 ألف طالب) إلكترونيا، مع تذليل جميع العقبات أمام الطلبة، مشيرا إلى أنه تم تصحيح قرابة 36 مليون امتحان في اختبارات الصف الأول الثانوى العام، خلال الاختبارات الإلكترونية للعام الدراسي الماضي، موضحا: "عقدنا أكبر امتحانات إلكترونية ومنظومة الامتحان الإلكترونية ضخمة جدا".
طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

طارق شوقي: الصف الثاني الثانوي سنة نقل وليس تراكمية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم البدء في تدريب معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي بداية من 14 سبتمبر المقبل، على استراتيجيات التعلم وهذا التدريب يتم بشكل يومي، مضيفا: "اللي عايز ياخد دروس بنقوله بلاش تضيع فلوسك؛ لأن نوعية الأسئلة لها تقييم وتقيس فهم نواتج التعلم"، موضحا أن التابلت يخدم المحتوى الإلكتروني وهو مساعدة من الدولة للطالب، والامتحانات الإلكترونية تمنع التسريب والاختراق وتقليل العنصر البشرى أصبح ضروريا، والوزارة لا تضع الامتحانات الإلكترونية وإنما نظام سوفت وير.
تابلت-الثانوية

التعليم: سنمتلك مناهج جديدة لجميع الصفوف في 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه مع حلول عام 2021 ستمتلك الوزارة مناهج جديدة لجميع الصفوف، إذ يتم بناء مناهج 10 سنوات دراسية، وسيتم الإسراع في بناء هذه المناهج بشكل سنوي، موضحة أنه سيتم النظر في إعادة بناء التاريخ المصري. وكانت الوزارة قد ذكرت أن العام الدراسى الماضى كان ملئ بالاحداث الإيجابية، وأن الفترة الحالية يتم بناء نظام تعليم جديد في رياض الأطفال، وبناء مناهج جديدة، بجانب النظام المعدل في الثانوي العام، إذ أن نظام التعليم الجديد الذي تم بنائه هو مستقبل التعليم في مصر.
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انقطاع-مياه

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مناطق: مساكن الضباط، الرماية، إسكان الشباب، عزبة جبريل، كوم بكار، كفر نصار، كفر غطاطي، الوفاء والأمل، بالإضافة إلى ضعف المياه بمناطق فيصل والهرم: شارع ترعة المريوطية، الكوم الأخضر، الثلاث طوابق، التعاون، المطبعة، حسن محمد، وذلك من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة، وحتى الساعة السادسة صباح بعد غد السبت، وذلك بسبب القيام بأعمال ربط خط 800 مم على خط قطر 1500 مم بترعة المنصورية بالهرم، للاستفادة من مشروع توسعات محطة جزيرة الدهب.
قطن (6)

البيع بالمزاد.. هل يعيد النظام الجديد القطن لمكانته؟

نظام جديد أقدمت عليه الحكومة بهدف النهوض بزراعة محصول القطن، وعودته مرة أخرى ليتبوَّأ مكانته العالمية والتصدير إلى دول العالم، كون مصر تصنف في مقدمة الدول تصديرًا للقطن، كما أن القطن المصري يعد أجود أنواع القطن في العالم. ويهدف النظام إلى مواجهة السلبيات فى نظام التداول السابق، والتي أدت إلى انخفاض جودة القطن، مما أثر سلبا على سمعة القطن المصرى بين الأقطان العالمية، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية في هذا النظام، والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادة القطن المصري إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة.
مسقطرأس عبد-الرحمن-خالد-محمود-أحد-منفذي-الهجوم-الإرهابي

والده غير محبوب.. «التحرير» في مسقط رأس مفجر معهد الأورام

20 دقيقة فقط، تلك المدة التي تفصل قرية جبلة التابعة لمركز سنورس ومسقط رأس عبد الرحمن خالد محمود، منفذ الهجوم الإرهابي على معهد الأورام بالمنيل، قرية هادئة بسيطة تحيط بها الأراضي الزراعية، وطرقها ترابية غير ممهدة، ما إن دخلت القرية إلا وبدأت أعين الأهالي تترصد من هذه الغريبة؟ ولماذا هي هنا؟ فقد أصابهم الرعب والخوف، بعدما علموا أنّ منفذ الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته 23 شهيدًا هو أحد أبناء قريتهم، فلا يعرفون هل يشعرون بالحزن أم الخوف من وصم القرية بالإرهابية بسبب ما حدث، أم يخشون الحملات الأمنية التي ستطول بلدتهم الصغيرة خلال الفترة المقبلة.
سوق-الماشية (5)

يا أضحية مين يشتريكي.. سوق ماشية الفيوم بين الركود والفرصة الأخيرة

"الأضحية" هي إحدى شعائر الإسلام التي يتميز بها عيد الأضحى، وأكثر ما يميز "عيد الأضحى" في مصر عموما والفيوم خصوصًا هو ذبح الأضحية في الشوارع والمنازل، ولهو الأطفال وسط دماء الأضاحي، ولا يمر العيد دون قيام الأهالي بذبح أحد الأنعام كل حسب مقدرته المادية فهناك من يذبح "عجل" وآخر يذبح "خروف" بينما يذبح البعض "الماعز".. وفي منطقة العزب بمركز الفيوم، تنتشر أشكالًا وأنواعًا من الأضاحي بدءًا من الماعز وانتهاءًا بالأبقار، يعرضها التجار بأسعارًا مختلفة ويتنافسون فيما بينهم على جذب "الزبون" من أجل الشراء منهم، حيث كان اليوم الجمعة هو آخر سوق قُبيل العيد.
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