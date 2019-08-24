التعليم:العام الدراسى لازم يطول.. والبداية 11 سبتمبر

تحرير:أمينة محمود ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

مدرسة - صورة أرشيفية

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، اليوم السبت، أن العام الدراسى الماضى كان ملئ بالاحداث الإيجابية، وأن الفترة الحالية يتم بناء نظام تعليم جديد في رياض الأطفال، وبناء مناهج جديدة، بجانب النظام المعدل في الثانوي العام، إذ أن نظام التعليم الجديد الذي تم بنائه هو مستقبل التعليم في مصر، ولا وجود لمسميات ثانوية التابلت أو التراكمية وإنما المفهوم الصحيح هو النظام المعدل، مشيرة إلى أنه تم بناء إطار عام للمناهج لمدة 12 عاما ومناهج الصف الثاني الابتدائي في المطابع حاليا.

وأضافت الوزارة، أنه تم افتتاح 35 مدرسة في سبتمبر الماضي وسيتم افتتاح 5 مدارس أخرى، كما تم افتتاح مدارس دولية حكومية، إضافة إلى 11 مدرسة لتكنولوجيا التطبيقية، كما تم تجهيز بنوك أسئلة على مستوى عال جدا للصفين الأول والثاني الثانوي، وهذه الأسئلة ليست لها إجابات نموذجية، وبالتالى تم بناء منظومة تصحيح