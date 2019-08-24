التعليم:العام الدراسى لازم يطول.. والبداية 11 سبتمبر
تحرير:أمينة محمود
٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
مدرسة - صورة أرشيفية
ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، اليوم السبت، أن العام الدراسى الماضى كان ملئ بالاحداث الإيجابية، وأن الفترة الحالية يتم بناء نظام تعليم جديد في رياض الأطفال، وبناء مناهج جديدة، بجانب النظام المعدل في الثانوي العام، إذ أن نظام التعليم الجديد الذي تم بنائه هو مستقبل التعليم في مصر، ولا وجود لمسميات ثانوية التابلت أو التراكمية وإنما المفهوم الصحيح هو النظام المعدل، مشيرة إلى أنه تم بناء إطار عام للمناهج لمدة 12 عاما ومناهج الصف الثاني الابتدائي في المطابع حاليا.
وأضافت الوزارة، أنه تم افتتاح 35 مدرسة في سبتمبر الماضي وسيتم افتتاح 5 مدارس أخرى، كما تم افتتاح مدارس دولية حكومية، إضافة إلى 11 مدرسة لتكنولوجيا التطبيقية، كما تم تجهيز بنوك أسئلة على مستوى عال جدا للصفين الأول والثاني الثانوي، وهذه الأسئلة ليست لها إجابات نموذجية، وبالتالى تم بناء منظومة تصحيح
وأضافت الوزارة، أنه تم افتتاح 35 مدرسة في سبتمبر الماضي وسيتم افتتاح 5 مدارس أخرى، كما تم افتتاح مدارس دولية حكومية، إضافة إلى 11 مدرسة لتكنولوجيا التطبيقية، كما تم تجهيز بنوك أسئلة على مستوى عال جدا للصفين الأول والثاني الثانوي، وهذه الأسئلة ليست لها إجابات نموذجية، وبالتالى تم بناء منظومة تصحيح إلكترونية.
وأوضحت أنه وتم فصل الباقة عن بعضها إذ تم بناء كتاب خاص للرياضيات وآخر للباقة، مؤكدة أن كل التقارير حول النظام الجديد في الصفوف الأولى مبشرة.
وأشارت إلى أن موعد بدء الدراسة في الصفوف الأولى 11 سبتمبر والصفوف الأعلى بعدها بـ10 أيام، مؤكدة أن مدة الدراسة قليلة وأولياء الأمور يشتكون من صعوبة المناهج والحشو، والحقيقة المناهج ليس بها حشو ولكن يجب أن يكون العام الدراسي أطول.