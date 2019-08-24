تعرف على الفئات الرابحة والخاسرة من خفض سعر الفائدة

أعلن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، ويعد هذا القرار مفيدا لبعض الفئات مثل أصحاب القروض، بينما يعد ضارا لفئات أخرى ومنهم المودعون

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، وتعد هذه هي المرة الثانية لخفض الفائدة خلال العام الجاري 2019. ويعرف سعر الفائدة بأنه السعر الذى يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء كان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر، ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التى ينبغى ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي فى التحكم فى عرض النقد فى التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.

ونعرض في هذا التقرير الفئات الرابحة والخاسرة من قرار خفض أسعار الفائدة وفقا لما يلي: الرابحون من قرار خفض الفائدة أصحاب القروض بعد خفض أسعار الفائدة، ستقوم البنوك بخفض الفائدة مباشرة على القروض بكل أنواعها سواء كانت قروضا شخصية أو شركات، بالإضافة إلى قروض التجزئة والتمويل العقاري. وتحدد البنوك سعر الفائدة