التعليم: سنمتلك مناهج جديدة لجميع الصفوف في 2021

تحرير:أمينة محمود ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

طلاب - صورة أرشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه مع حلول عام 2021 ستمتلك الوزارة مناهج جديدة لجميع الصفوف، إذ يتم بناء مناهج 10 سنوات دراسية، وسيتم الإسراع في بناء هذه المناهج بشكل سنوي، موضحة أنه سيتم النظر في إعادة بناء التاريخ المصري. وكانت الوزارة قد ذكرت أن العام الدراسى الماضى كان ملئ بالاحداث الإيجابية، وأن الفترة الحالية يتم بناء نظام تعليم جديد في رياض الأطفال، وبناء مناهج جديدة، بجانب النظام المعدل في الثانوي العام، إذ أن نظام التعليم الجديد الذي تم بنائه هو مستقبل التعليم في مصر.

وتابعت أنه لا وجود لمسميات ثانوية التابلت أو التراكمية وإنما المفهوم الصحيح هو النظام المعدل، مشيرة إلى أنه تم بناء إطار عام للمناهج لمدة 12 عاما ومناهج الصف الثاني الابتدائي في المطابع حاليا.وأضافت الوزارة، أنه تم افتتاح 35 مدرسة في سبتمبر الماضي وسيتم افتتاح 5 مدارس أخرى، كما تم افتتاح مدارس دولية