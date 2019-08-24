ضبط 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

حملة

تمكن رجال مباحث مركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أحمد بنديري، اليوم السبت، من ضبط سبعة أشخاص؛ على خلفية اتهامهم بسرقة محتويات «فيلا» يمتلكها أحد سفراء مصر السابقين لدى بعض الدول العربية، بعزبة «شوقي» التابعة لدائرة المركز، فيما جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم المسروقات، والتي كانت عبارة عن أجهزة كهربائية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بورود بلاغ من «حازم أمين يسري أحمد يسري» مدير مبيعات بإحدي الشركات الخاصة، ونجل السفير «أمين يسري» سفير مصر الأسبق لدى إحدى الدول العربية، يتهم فيه مجهولين بسرقة فيلا والده بعزبة «شوقي» بدائرة مركز شرطة مشتول السوق. بالانتقال والفحص، تبين سرقة 8 مراوح



البداية كانت بورود بلاغ من «حازم أمين يسري أحمد يسري» مدير مبيعات بإحدي الشركات الخاصة، ونجل السفير «أمين يسري» سفير مصر الأسبق لدى إحدى الدول العربية، يتهم فيه مجهولين بسرقة فيلا والده بعزبة «شوقي» بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.



بالانتقال والفحص، تبين سرقة 8 مراوح سقف، ومولد كهرباء، وآخر صغير، ومحول كهرباء، وتليفزيون، وفيديو، وريسيفر، وسخان، وثلاجتين، وغسالة أوتوماتيك، وبوتاجاز مُسطح، وأسطوانة بوتاجاز، ومكنسة كهربائية، ودفاية.



وتبين أن المتهمين هم: «إسلام.أ.ر»، 20 عامًا، عامل زراعي، سبق اتهامه في عدة قضايا «سرقات»، و«فارس.ع.ال.ح»، 18 عامًا، نجار مُسلح، و«أحمد.ف.ع.ح»، و«وحيد.أ.ج»، و«كريم.ع.ال.م»، و«كريم.ع.ف.ع»، عاطلين، مُقيمون بدائرة المركز، و«عماد.س.ر.م.س»، 31 عامًا، مُقيم بشبين القناطر، وجرى ضبطهم واستعادة المضبوطات.



