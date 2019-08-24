جريمة

ضبط 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
حملة
حملة
تمكن رجال مباحث مركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أحمد بنديري، اليوم السبت، من ضبط سبعة أشخاص؛ على خلفية اتهامهم بسرقة محتويات «فيلا» يمتلكها أحد سفراء مصر السابقين لدى بعض الدول العربية، بعزبة «شوقي» التابعة لدائرة المركز، فيما جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم المسروقات، والتي كانت عبارة عن أجهزة كهربائية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بورود بلاغ من «حازم أمين يسري أحمد يسري» مدير مبيعات بإحدي الشركات الخاصة، ونجل السفير «أمين يسري» سفير مصر الأسبق لدى إحدى الدول العربية، يتهم فيه مجهولين بسرقة فيلا والده بعزبة «شوقي» بدائرة مركز شرطة مشتول السوق. بالانتقال والفحص، تبين سرقة 8 مراوح
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خطف

قبل الدخلة.. عروس تخطف عريسها في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من كشف غموض واقعة خطف عريس ليلة الدخلة، بسبب تطليق الأخير زوجته قبل حفل الزفاف بساعات لشكه في سلوكها، ونجحت القوات في تحرير المختطف، بعدما أجبره الخاطفون على الزواج منها، وألقى القبض على «العروس»، و5 متهمين آخرين، اشتركوا في الواقعة وتبين ارتكابهم الواقعة بغرض الانتقام لسمعة الفتاة والتشهير بها من قبل زوجها السابق. ورد بلاغ لمركز نجع حمادي بمديرية أمن قنا، من «ه.ع.م»، 52 سنة، ربة منزل، بقيام مجهولين باختطاف ابنها «ر.ج. ا»، 20 سنة، حال عودته وبصحبته خطيبته أثناء إجرائه بعض الفحوصات الطبية الخاصة بالمقبلين على الزواج.
استخراج جثة غريق الإسكندرية (1)

غرق3 أشخاص من أسرة واحدة خلال رحلة نيلية بأسوان

لقى 3 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم غرقا، بينما نجا شخص رابع أثناء قيامهم بالسباحة فى مياه النيل، قبالة سواحل النيل أمام كوبرى أسوان الملجم، وتبين أن هؤلاء الأشخاص كانوا فى رحلة نيلية، فقرروا النزول إلى النيل للسباحة هربا من الحر وارتفاع درجات الحرارة، فى حين جرفه التيار إلى منطقة عميقة لعدم إجادته السباحة، فلقوا مصرعهم فى الحال بإسفكسيا الغرق، بينما تم إنقاذ أحد الأشخاص من بينهم، وتكثف فرق الإنقاذ النهرى من جهودها لانتشال جثث المتوفين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.
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ضبط 838 متهما وترسانة أسلحة وتهرب بمليار ونصف جنيه

تواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، وتمت الحملة الأخيرة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وكل مديريات الأمن مع قطاع الأمن المركزى، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية.
المتهمين بضرب معاق الشرقية

تجديد حبس المُعتدين على شاب من ذوي الإعاقة بالشرقية

قرر المستشار عبد الناصر علي، قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية تجديد حبس 6 شباب، لمدة 15 على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة «معاق ذهنيًا» داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش»، التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وذلك بعد حالة من الغضب انتابت الرأي العام لدى تداول مقطع فيديو يرصد تجاوزات المتهمين وانتهاكهم آدمية المجني عليه، بعدما تناوبوا الاعتداء عليه بالضرب وركله بالأقدام، لا لشيء إلا لأجل التسلية، حتى إن أحدهم قام بالغناء وقت تصويره الفيديو.
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جثة (3)

مسجل وامرأتان يقتلون رجلا رجمًا بالحجارة في الشرقية

لقي عاطل مصرعه، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين أحد أصدقائه، مطلوب في عدة قضايا، حيث تبين وقوع مشاجرة بسبب خلافات مالية بين الطرفين، بعدما استدان الأول من الثاني مبلغًا من المال وماطل في سداده، ليستعين صديقه بامرأتين لقتله رميا بالحجارة حتى فارق الحياة فور سقوطه في مياه الترعة أمام مجمع محاكم بلبيس، بمحافظة الشرقية، وجرى ضبط المتهمين الثلاثة والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
سجن

حبس شقيقين قتلا طفلا حاول فض مشاجرة بالشرقية

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارا بحبس سائقي «توك توك» شقيقين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بقتل طفل، بالكاد أتم ربيعه السادس عشر، بعدما أصابه أحدهما بطعنة نافذة بالصدر، لا لشيء سوى أنه حاول فض مشاجرة بينهما بدأت بالمزاح وانتهت بمقتل الصغير، وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى «منيا القمح» المركزي، قبل أن تصرح النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.
سجن

حبس 4 لصولص سرقوا 380 ألف جنيه من البنك الأهلي

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس أربعة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بسرقة 380 ألف جنيه من ماكينة الصراف الآلي «ATM» التابعة للبنك الأهلي المصري، الموجودة داخل مبنى إدارة «كفر صقر» التعليمية، فيما تبين استعانة المتهمين بماكينة لحام لقص الماكينة والتحصل على المبالغ الموجودة داخلها، إذ جرى ضبطهم واستعادة جزء كبير من الأموال المسروقة.
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حامل في السابع.. إيداع «طفلة أبو كبير» دار رعاية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بإيداع طفلة، أتمت ربيعها السادس عشر، إحدى دور الرعاية بمنطقة «عين شمس» بالقاهرة؛ بعدما تبين حمل الطفلة في جنين بالشهر السابع في رحمها، بعدما تزوجت من عجوز تجاوز منتصف العقد السادس من العمر، وذلك برضا وعلم والدها، حيث جرى عرض الطفلة على الطب الشرعي فور تقدم الزوج بوثيقة زواجه عرفيًا من الطفلة التي تصغره بنحو أربعة عقود من الزمان وتبرئة شقيقها من تهمة اغتصابها.
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