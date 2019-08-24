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طارق شوقي: الصف الثاني الثانوي سنة نقل وليس تراكمية

تحرير:أمينة محمود ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم البدء في تدريب معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي بداية من 14 سبتمبر المقبل، على استراتيجيات التعلم وهذا التدريب يتم بشكل يومي، مضيفا: "اللي عايز ياخد دروس بنقوله بلاش تضيع فلوسك؛ لأن نوعية الأسئلة لها تقييم وتقيس فهم نواتج التعلم"، موضحا أن التابلت يخدم المحتوى الإلكتروني وهو مساعدة من الدولة للطالب، والامتحانات الإلكترونية تمنع التسريب والاختراق وتقليل العنصر البشرى أصبح ضروريا، والوزارة لا تضع الامتحانات الإلكترونية وإنما نظام سوفت وير.
ولفت شوقي، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم السبت، إلى أن الهدف هو أن الطالب يفهم ما يتعلمه؛ حتى يلتحق بالجامعة ويدرك ما يجب أن يتعلمه، متابعا أن التصحيح الإلكتروني له نظام دقيق، وفكرة التراكمية هدية للطلاب ليدخلوا الجامعة من خلال سنة دراسية واحدة هي الصف الثالث الثانوي.وعلق على القضايا
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.الحجاج (5)

غدا.. مصر للطيران تسير رحلة لعودة 3700 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي لنقل 3 آلاف و700 حاج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، التي بدأت يوم 14 أغسطس الجاري وتنتهي في 5 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن تقلع رحلات من جدة لنقل 2000 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي و8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم وبعثات الداخلية وتنازلات وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.
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وزير التعليم: اختبارات أولى وثانية ثانوي إلكترونية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم السبت، أن العام المقبل سيتم اختبار طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (بإجمالي حوالي مليون و200 ألف طالب) إلكترونيا، مع تذليل جميع العقبات أمام الطلبة، مشيرا إلى أنه تم تصحيح قرابة 36 مليون امتحان في اختبارات الصف الأول الثانوى العام، خلال الاختبارات الإلكترونية للعام الدراسي الماضي، موضحا: "عقدنا أكبر امتحانات إلكترونية ومنظومة الامتحان الإلكترونية ضخمة جدا".
تابلت-الثانوية

التعليم: سنمتلك مناهج جديدة لجميع الصفوف في 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه مع حلول عام 2021 ستمتلك الوزارة مناهج جديدة لجميع الصفوف، إذ يتم بناء مناهج 10 سنوات دراسية، وسيتم الإسراع في بناء هذه المناهج بشكل سنوي، موضحة أنه سيتم النظر في إعادة بناء التاريخ المصري. وكانت الوزارة قد ذكرت أن العام الدراسى الماضى كان ملئ بالاحداث الإيجابية، وأن الفترة الحالية يتم بناء نظام تعليم جديد في رياض الأطفال، وبناء مناهج جديدة، بجانب النظام المعدل في الثانوي العام، إذ أن نظام التعليم الجديد الذي تم بنائه هو مستقبل التعليم في مصر.
مدرسة بالقليوبية تلغي الاحتفال بعيد الأم لوفاة معلمة

التعليم:العام الدراسى لازم يطول.. والبداية 11 سبتمبر

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، اليوم السبت، أن العام الدراسى الماضى كان ملئ بالاحداث الإيجابية، وأن الفترة الحالية يتم بناء نظام تعليم جديد في رياض الأطفال، وبناء مناهج جديدة، بجانب النظام المعدل في الثانوي العام، إذ أن نظام التعليم الجديد الذي تم بنائه هو مستقبل التعليم في مصر، ولا وجود لمسميات ثانوية التابلت أو التراكمية وإنما المفهوم الصحيح هو النظام المعدل، مشيرة إلى أنه تم بناء إطار عام للمناهج لمدة 12 عاما ومناهج الصف الثاني الابتدائي في المطابع حاليا.
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مدرسة بالقليوبية تلغي الاحتفال بعيد الأم لوفاة معلمة

التعليم:العام الدراسى لازم يطول.. والبداية 11 سبتمبر

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، اليوم السبت، أن العام الدراسى الماضى كان ملئ بالاحداث الإيجابية، وأن الفترة الحالية يتم بناء نظام تعليم جديد في رياض الأطفال، وبناء مناهج جديدة، بجانب النظام المعدل في الثانوي العام، إذ أن نظام التعليم الجديد الذي تم بنائه هو مستقبل التعليم في مصر، ولا وجود لمسميات ثانوية التابلت أو التراكمية وإنما المفهوم الصحيح هو النظام المعدل، مشيرة إلى أنه تم بناء إطار عام للمناهج لمدة 12 عاما ومناهج الصف الثاني الابتدائي في المطابع حاليا.
تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق القبول، من خلال فتح موقع التنسيق الالكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019 ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وتستمر حتى الأربعاء 28 أغسطس الجارى. ويبلغ العدد المقدر لهذه المرحلة 63 ألفا و318 طالبا وطالبة للشعبة العلمية و21 ألفا و554 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية بإجمالي 84 ألفا و872 طالبا وطالبة، حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على 205 درجات بحد أدنى 50?.
لقطة من فيديو رقص مدرس مع الطلاب

«المُعلم الراقص» يثير الجدل.. تقاليع الدروس الخصوصية

«قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا»، مقولة أراد من خلالها أمير الشعراء أحمد شوقي أن يظهر مكانة المعلم ودوره الكبير في تربية النشء في القرن الماضي، لكنه لم يكن يعلم أن بعض المعلمين سوف يضربون بمقولته عرض الحائط، وأنهم سيعملون على تشويه سمعة المعلمين بأيديهم، بعدما ظلت لسنوات عديدة ناصعة البياض ويُضرب بهم المثل في الاحترام والوقار، فالسنوات الأخيرة كانت شاهدة على العديد من الوقائع المثيرة للجدل، والتى كان أبطالها معلمين، لا سيما أنها كانت محل رفض من قبَل المجتمع المصري.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (6)

التعليم: 268 ألف تظلم من نتائج الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن وصول عدد طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي2018 - 2019، إلى 91 ألفا و142 طالبا تقدموا بتظلم من نتيجة الامتحانات حتى الآن. وأوضح خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن العدد الكبير للتظلمات بسبب ارتفاع المجاميع هذا العام وارتفاع الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى من التنسيق. وبلغ إجمالي عدد كراسات الامتحانات المتظلم من نتائجها في الدور الأول 268 ألفا و988 كراسة امتحان.
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