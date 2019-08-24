طارق شوقي: الصف الثاني الثانوي سنة نقل وليس تراكمية

تحرير:أمينة محمود ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم البدء في تدريب معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي بداية من 14 سبتمبر المقبل، على استراتيجيات التعلم وهذا التدريب يتم بشكل يومي، مضيفا: "اللي عايز ياخد دروس بنقوله بلاش تضيع فلوسك؛ لأن نوعية الأسئلة لها تقييم وتقيس فهم نواتج التعلم"، موضحا أن التابلت يخدم المحتوى الإلكتروني وهو مساعدة من الدولة للطالب، والامتحانات الإلكترونية تمنع التسريب والاختراق وتقليل العنصر البشرى أصبح ضروريا، والوزارة لا تضع الامتحانات الإلكترونية وإنما نظام سوفت وير.

ولفت شوقي، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم السبت، إلى أن الهدف هو أن الطالب يفهم ما يتعلمه؛ حتى يلتحق بالجامعة ويدرك ما يجب أن يتعلمه، متابعا أن التصحيح الإلكتروني له نظام دقيق، وفكرة التراكمية هدية للطلاب ليدخلوا الجامعة من خلال سنة دراسية واحدة هي الصف الثالث الثانوي.وعلق على القضايا