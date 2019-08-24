جريمة

غرق3 أشخاص من أسرة واحدة خلال رحلة نيلية بأسوان

تحرير:عوض سليم ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
غرق
غرق
لقى 3 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم غرقا، بينما نجا شخص رابع أثناء قيامهم بالسباحة فى مياه النيل، قبالة سواحل النيل أمام كوبرى أسوان الملجم، وتبين أن هؤلاء الأشخاص كانوا فى رحلة نيلية، فقرروا النزول إلى النيل للسباحة هربا من الحر وارتفاع درجات الحرارة، فى حين جرفه التيار إلى منطقة عميقة لعدم إجادته السباحة، فلقوا مصرعهم فى الحال بإسفكسيا الغرق، بينما تم إنقاذ أحد الأشخاص من بينهم، وتكثف فرق الإنقاذ النهرى من جهودها لانتشال جثث المتوفين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.
تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بغرق 3 أشخاص من بينهم أب وابنه أثناء رحلة نيلية بمنطقة كوبرى أسوان المعلق غرب النيل، ومحاولتهم السباحة فى تلك المنطقة. وبالانتقال والفحص تبين أن هناك ثلاث وفيات هم: "جمال عباس أحمد، 50 سنة، وابنه حمدى جمال عباس، 13 سنة، وثالث
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خطف

قبل الدخلة.. عروس تخطف عريسها في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من كشف غموض واقعة خطف عريس ليلة الدخلة، بسبب تطليق الأخير زوجته قبل حفل الزفاف بساعات لشكه في سلوكها، ونجحت القوات في تحرير المختطف، بعدما أجبره الخاطفون على الزواج منها، وألقى القبض على «العروس»، و5 متهمين آخرين، اشتركوا في الواقعة وتبين ارتكابهم الواقعة بغرض الانتقام لسمعة الفتاة والتشهير بها من قبل زوجها السابق. ورد بلاغ لمركز نجع حمادي بمديرية أمن قنا، من «ه.ع.م»، 52 سنة، ربة منزل، بقيام مجهولين باختطاف ابنها «ر.ج. ا»، 20 سنة، حال عودته وبصحبته خطيبته أثناء إجرائه بعض الفحوصات الطبية الخاصة بالمقبلين على الزواج.
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ضبط 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أحمد بنديري، اليوم السبت، من ضبط سبعة أشخاص؛ على خلفية اتهامهم بسرقة محتويات «فيلا» يمتلكها أحد سفراء مصر السابقين لدى بعض الدول العربية، بعزبة «شوقي» التابعة لدائرة المركز، فيما جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم المسروقات، والتي كانت عبارة عن أجهزة كهربائية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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ضبط 838 متهما وترسانة أسلحة وتهرب بمليار ونصف جنيه

تواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، وتمت الحملة الأخيرة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وكل مديريات الأمن مع قطاع الأمن المركزى، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية.
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تجديد حبس المُعتدين على شاب من ذوي الإعاقة بالشرقية

قرر المستشار عبد الناصر علي، قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية تجديد حبس 6 شباب، لمدة 15 على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة «معاق ذهنيًا» داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش»، التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وذلك بعد حالة من الغضب انتابت الرأي العام لدى تداول مقطع فيديو يرصد تجاوزات المتهمين وانتهاكهم آدمية المجني عليه، بعدما تناوبوا الاعتداء عليه بالضرب وركله بالأقدام، لا لشيء إلا لأجل التسلية، حتى إن أحدهم قام بالغناء وقت تصويره الفيديو.
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داعش

دماء مصرية بليبيا.. تفاصيل إحالة 10 دواعش للمحاكمة

أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، 10 متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك لاتهامهم بالتخابر لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "تنظيم داعش الإرهابي وكتائب قوة الردع بليبيا"، إلى جانب قيامهم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين المصريين إلى ليبيا عبر الحدود الغربية بغرض ارتكاب جرائم تضر بمصلحة المواطنين المصريين تنفيذا لغرض إرهابي. ونسب أمر الإحالة للمتهمين أيضا خطف مواطنين مصريين باستخدام القوة وحبسهم واحتجازهم.
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السيطرة على حريق «ماجيك لاند» دون خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بأكتوبر، في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مدينة ماجيك لاند الترفيهية بأكتوبر، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بحسب مصادر في الحماية. كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في ملاهي ماجيك لاند بأكتوبر، تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران. وكشف مصدر أمني لـ"التحرير" أن النيران اندلعت بداية فى ماكيت مصنوع من الفوم والمعدن، وسرعان ما امتدت النيران إلى مبنى محاكاة منشأ من المعدن المدعوم بالخشب المصنع والفوم والمواد الكرتونية، مما تسبب فى تفاقم النيران
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الداخلية تنفي «واقعة المولوتوف» بالقاهرة الجديدة

نفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ما تداوله بعض الصفحات المحرضة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن هجوم مجموعة من البلطجية على أحد المحلات بمنطقة القاهرة الجديدة، مستخدمين زجاجات مولوتوف. وأكدت أن الواقعة عارية تماما من الصحة والقصد منها نشر الخوف بين المواطنين والأخبار الكاذبة. وقالت الوزارة إنه «تداولت عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع فيسبوك مقطع فيديو زعمت خلاله هجوم مجموعة من البلطجية مستخدمين "المولوتوف" على أحد المتاجر بمنطقة "الحى الثالث بالقاهرة الجديدة" نتيجة لضعف التواجد الأمنى».
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (5)

«الداخلية»: حركة حسم متورطة في تفجير معهد الأورام

أعلنت وزارة الداخلية أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة نحو 32 آخرين، كما كشفت الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، وكانت في طريقها لتفجير أحد الأهداف. في نفس الوقت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا.
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