غرق3 أشخاص من أسرة واحدة خلال رحلة نيلية بأسوان

تحرير:عوض سليم ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

غرق

لقى 3 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم غرقا، بينما نجا شخص رابع أثناء قيامهم بالسباحة فى مياه النيل، قبالة سواحل النيل أمام كوبرى أسوان الملجم، وتبين أن هؤلاء الأشخاص كانوا فى رحلة نيلية، فقرروا النزول إلى النيل للسباحة هربا من الحر وارتفاع درجات الحرارة، فى حين جرفه التيار إلى منطقة عميقة لعدم إجادته السباحة، فلقوا مصرعهم فى الحال بإسفكسيا الغرق، بينما تم إنقاذ أحد الأشخاص من بينهم، وتكثف فرق الإنقاذ النهرى من جهودها لانتشال جثث المتوفين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بغرق 3 أشخاص من بينهم أب وابنه أثناء رحلة نيلية بمنطقة كوبرى أسوان المعلق غرب النيل، ومحاولتهم السباحة فى تلك المنطقة. وبالانتقال والفحص تبين أن هناك ثلاث وفيات هم: "جمال عباس أحمد، 50 سنة، وابنه حمدى جمال عباس، 13 سنة، وثالث

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بغرق 3 أشخاص من بينهم أب وابنه أثناء رحلة نيلية بمنطقة كوبرى أسوان المعلق غرب النيل، ومحاولتهم السباحة فى تلك المنطقة.



وبالانتقال والفحص تبين أن هناك ثلاث وفيات هم: "جمال عباس أحمد، 50 سنة، وابنه حمدى جمال عباس، 13 سنة، وثالث يدعى حسن أحمد محمد، 24 سنة، بينما نجا رابع من الغرق، وأصيب بضيق فى التنفس وتم علاجه فى المكان.



وتبين قيام عائلة واحدة بالسباحة داخل النيل، بينما جرفهم التيار إلى منطقة عميقة، لعدم إجادته السباحة فلقى 3 أشخاص مصرعهم فى الحال ونجا رابع وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.







