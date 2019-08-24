بعد قرار المنع.. محطات مثيرة للجدل لـ«ريهام سعيد»

ريهام سعيد.. إعلامية مُنعت وتم إيقافها فى أكثر من مرة.. واقعة فتاة المول والاتهام بخطف طفلين واستضافة أصحاب علاقة غير مشروعة أبرز معاركها على الشاشة

تحرير:باهر القاضى ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

«ريهام سعيد»، مسيرة حافلة بالكثير من المحطات الجدلية، آخرها الساعات الماضية عقب هجومها على صاحبات السمنة، الأمر الذى استدعى على الفور تدخل نقابة الإعلاميين على خط المواجهة مع الأخيرة، فقررت رسميا، برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع الإعلامية ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي بعد حلقة برنامجها "صبايا" المُثيرة للجدل على قناة الحياة، حول "صاحبات السمنة". ريهام سعيد هي مذيعة ومقدمة برامج وممثلة، ولدت في مايو 1975، شاركت في العديد من المسلسلات التليفزيونية وتقدم حالياً برنامج صبايا الخير.

منع من الظهور بررت نقابة الإعلاميين قرارها بمنع الظهو، بأنه بالبحث في جداول القيد بالنقابة تبين أن ريهام سعيد غير مقيدة لديهم، مؤكدين أن الإعلامية غير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016، الذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح منها. تفاصيل

منع من الظهور

بررت نقابة الإعلاميين قرارها بمنع الظهو، بأنه بالبحث في جداول القيد بالنقابة تبين أن ريهام سعيد غير مقيدة لديهم، مؤكدين أن الإعلامية غير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016، الذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح منها.

تفاصيل واقعة صاحبات السمنة

وتدور تفاصيل الواقعة الأخيرة، بانتقاد ريهام سعيد خلال برنامجها، أصحاب السِمنة المفرطة، قائلة: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر".

وأضافت: "منظرك بيكون مش حلو وأنتِ بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك"، الأمر الذى نال غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وجعلها تدخل ضمن قائمة الأكثر تدوينًا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" أمس الجمعة، وحفاظا على حقوق المرأة المصرية، تقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج "صبايا" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد.

وقررت النقابة: "إبلاغ النيابة العامة ضد المذكورة لممارستها النشاط بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، والتنبيه على القناة بعدم السماح لغير الإعلاميين المقيدين بالنقابة أو الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة بممارسة النشاط".

قرار المنع ليس الأول

غير أن قرار منع ريهام سعيد من الظهور، خلال الساعات الماضية، على خلفية هجومها على أصحاب السمنة، لم يكن الأول من نوعه، فقد شهدت السنوات الماضية إصدار العديد من قرارات الوقف فى حق الإعلامية، وذلك نظرا لما اعتادت عليه الأخيرة من اختراق مواثيق ومعايير العمل الإعلامي.

الاتهام في واقعة خطف طفلين

«ريهام سعيد» عنوان لإثارة الجدل طوال الفترة الماضية، ففى فبراير عام 2018، وخروجا على المواثيق المتعارف عليها فى تقديم المادة الإعلامية، دفعت إدارة قنوات "النهار" إلى إلغاء برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه ريهام من خريطة القناة بشكل نهائي بعد حبسها والمنتج الفني ورئيس تحرير برنامجها في اتهامهما بالتحريض على خطف طفلين لتصوير حلقة تليفزيونية.

استضافة صاحبي علاقة غير مشروعة

كما كان للإعلامية ريهام سعيد، واقعة شهيرة أثارت الجدل والعديد من ردود الأفعال الغاضبة، وذلك بعدما قررت الأخيرة استضافة صاحبي علاقة غير مشروعة رسميا وشرعا بين سيدة متزوجة وعشيقها، وعرض كل منهما قصة خيانة الزوج، فى مشهد غير مهني ولا يليق بعادات وتقاليد المجتمع المصرى، حيث اعتبره الكثيرون بأنه خروج على المعايير المهنية، وترويج للأفكار الشاذة والخيانة الزوجية، وانتهت الواقعة بإصدار قرار بوقفها لمدة 3 أشهر آنذاك.

فتاة المول

وتعد واقعة فتاة المول من أشهر الوقائع التى هاجم فيها الرأى العام الإعلامية ريهام سعيد، واتهمها بشن حملة تشهير ضد فتاة تدعى سمية عرفت إعلاميا بـ"فتاة المول" تم التحرش بها أمام أحد مراكز التسوق في مصر الجديدة، وعرض صور شخصية لها دون إذنها واتهامها أمام الملايين بسوء سمعتها، في إشارة إلى أنها تستحق التحرش..اقرأ ايضا..«قومي المرأة» يقدم شكوى ضد ريهام سعيد بسبب «السمنة»

وشن مستخدمو مواقع التواصل وإعلاميون ومشاهير آنذاك حملة هجوم على الإعلامية، وتوالت الشركات المعلنة في وقف رعايتها للبرنامج، ما اضطرت على أثره قناة النهار لتقديم الاعتذار عن الواقعة، وقامت بوقف إذاعة برنامج صبايا الخير وفتح تحقيق موسع بشأن الحلقة.

الإصابة بمرض جلدي

وفى واقعة مماثلة للوقائع التى نالت بسببها ريهام سعيد العديد من سهام الغضب على السوشيال ميديا، واقعة ادعائها إصابتها بمرض جلدى خطير أدى إلى تساقط جلد بشرتها وكذلك أنفها، الأمر الذى خلق حالة من التعاطف فى بداية الأمر، ولكن مع أول ظهور لها بعد حديثها للجمهور بإصابتها بمرض جلدى خطير، تعاقب الهجوم عليها من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتضح للبعض بأنها أجرت عملية تجميل.



غير أنها دافعت عن نفسها، بتأكيدها مرارا وتكرارا بخضوعها لعملية جراحية لعلاجها من المرض الجلدى الخطير وليس إجراء عمليات تجميل، إلا أن الكثير من متابعيها لم يقتنع بحديثها، مؤكدا فى تغريدات له أنها خضعت لعملية تجميل، الأمر الذى خلق حالة من الاستياء لدى البعض منهم.



وعلقت الإعلامية ريهام سعيد على ما تردد عن ادعائها المرض بعدما أعلنت عودتها لبرنامجها "صبايا" عبر قناة "الحياة". ونشرت ريهام سعيد، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو ترد فيه على هذه الاتهامات، قائلة: "بشكر ناس كتير على وقفتهم في ضهري ودعاهم لي، أنا عملت لايف دلوقتي عشان اللي هقوله مينفعش أقوله في البرنامج، أنا بتكلم كمواطنة مصرية مش شخصية مشهورة، أنا مش قادرة أمسك نفسي عن الاستفزاز الرهيب اللي أنا فيه بسبب ناس بتقول إني كنت بمثل إني مريضة، اللي بيقولوا كده هما اللي مرضى، دي سفالة وقلة أدب وقلة ذوق وقلة رحمة".