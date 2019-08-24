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بعد قرار المنع.. محطات مثيرة للجدل لـ«ريهام سعيد»

ريهام سعيد.. إعلامية مُنعت وتم إيقافها فى أكثر من مرة.. واقعة فتاة المول والاتهام بخطف طفلين واستضافة أصحاب علاقة غير مشروعة أبرز معاركها على الشاشة
تحرير:باهر القاضى ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد
«ريهام سعيد»، مسيرة حافلة بالكثير من المحطات الجدلية، آخرها الساعات الماضية عقب هجومها على صاحبات السمنة، الأمر الذى استدعى على الفور تدخل نقابة الإعلاميين على خط المواجهة مع الأخيرة، فقررت رسميا، برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع الإعلامية ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي بعد حلقة برنامجها "صبايا" المُثيرة للجدل على قناة الحياة، حول "صاحبات السمنة". ريهام سعيد هي مذيعة ومقدمة برامج وممثلة، ولدت في مايو 1975، شاركت في العديد من المسلسلات التليفزيونية وتقدم حالياً برنامج صبايا الخير.
منع من الظهور بررت نقابة الإعلاميين قرارها بمنع الظهو، بأنه بالبحث في جداول القيد بالنقابة تبين أن ريهام سعيد غير مقيدة لديهم، مؤكدين أن الإعلامية غير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016، الذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح منها. تفاصيل
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غدا.. مصر للطيران تسير رحلة لعودة 3700 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي لنقل 3 آلاف و700 حاج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، التي بدأت يوم 14 أغسطس الجاري وتنتهي في 5 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن تقلع رحلات من جدة لنقل 2000 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي و8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم وبعثات الداخلية وتنازلات وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.
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وزير التعليم: اختبارات أولى وثانية ثانوي إلكترونية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم السبت، أن العام المقبل سيتم اختبار طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (بإجمالي حوالي مليون و200 ألف طالب) إلكترونيا، مع تذليل جميع العقبات أمام الطلبة، مشيرا إلى أنه تم تصحيح قرابة 36 مليون امتحان في اختبارات الصف الأول الثانوى العام، خلال الاختبارات الإلكترونية للعام الدراسي الماضي، موضحا: "عقدنا أكبر امتحانات إلكترونية ومنظومة الامتحان الإلكترونية ضخمة جدا".
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طارق شوقي: الصف الثاني الثانوي سنة نقل وليس تراكمية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم البدء في تدريب معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي بداية من 14 سبتمبر المقبل، على استراتيجيات التعلم وهذا التدريب يتم بشكل يومي، مضيفا: "اللي عايز ياخد دروس بنقوله بلاش تضيع فلوسك؛ لأن نوعية الأسئلة لها تقييم وتقيس فهم نواتج التعلم"، موضحا أن التابلت يخدم المحتوى الإلكتروني وهو مساعدة من الدولة للطالب، والامتحانات الإلكترونية تمنع التسريب والاختراق وتقليل العنصر البشرى أصبح ضروريا، والوزارة لا تضع الامتحانات الإلكترونية وإنما نظام سوفت وير.
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التعليم: سنمتلك مناهج جديدة لجميع الصفوف في 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه مع حلول عام 2021 ستمتلك الوزارة مناهج جديدة لجميع الصفوف، إذ يتم بناء مناهج 10 سنوات دراسية، وسيتم الإسراع في بناء هذه المناهج بشكل سنوي، موضحة أنه سيتم النظر في إعادة بناء التاريخ المصري. وكانت الوزارة قد ذكرت أن العام الدراسى الماضى كان ملئ بالاحداث الإيجابية، وأن الفترة الحالية يتم بناء نظام تعليم جديد في رياض الأطفال، وبناء مناهج جديدة، بجانب النظام المعدل في الثانوي العام، إذ أن نظام التعليم الجديد الذي تم بنائه هو مستقبل التعليم في مصر.
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ريهام سعيد

نائبة تطالب بمحاسبة ريهام سعيد:تجاوزت في حق المصريين

شنت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، هجوما حادا على الإعلامية ريهام سعيد، بسبب تصريحاتها في برنامج "صبابا" المذاع على قناة الحياة، ضد السيدات البدينات، ما اعتبره البعض لإهانة لقطاع كبير من نساء مصر، خاصة الفقيرات منهن، وقال النائبة إن الأسلوب الذي تحدثت به الإعلامية عن المصريات سيء للغاية وسبب أذى نفسي للعديد من المصريات، إذ أنه افتقد اللياقة المهنية والأخلاقية، لافتة إلى أن ريهام سعيد تجاوزت في حق العديد من المواطنين المصريين ويجب محاسبتها على ذلك.
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«قومي المرأة» يقدم شكوى ضد ريهام سعيد بسبب «السمنة»

تقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج "صبايا" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة، جاء في الشكوى أن الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة أثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الاعلى للإعلام فى هذا الشأن. ومن المقرر أن تحقق اللجنة برئاسة جمال شوقي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في الشكوى الأحد المقبل.
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