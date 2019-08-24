غدا.. مصر للطيران تسير رحلة لعودة 3700 حاج

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

حجاج - صورة أرشيفية

تسير شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي لنقل 3 آلاف و700 حاج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، التي بدأت يوم 14 أغسطس الجاري وتنتهي في 5 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن تقلع رحلات من جدة لنقل 2000 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي و8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم وبعثات الداخلية وتنازلات وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.

كما تسير الشركة على مدار، اليوم السبت، 22 رحلة لنقل 4 آلاف و600 حاج وبنهاية رحلات اليوم تكون مصر للطيران قد نقلت 48 ألفا و500 حاج من الأراضي المقدسة على متن 223 رحلة من جدة والمدينة المنورة.من ناحية أخرى، قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان