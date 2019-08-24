كل ما تريد معرفته عن قمة السبع الكبرى «G7»

عُقدت هذه القمة لأول مرة في عام 1975 بحضور 6 دول فقط.. «الأمن الدولي والإرهاب والاتجار في البشر وتغير المناخ» أبرز قضاياها ونسبة الناتج المحلي العالمي للمشاركين فيها 40%

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

وصول الرئيس إلى فرنسا

بدءا من اليوم وعلى مدار يومين تستضيف مدينة «بياريتز» الفرنسية، القمة الخامسة والأربعين لمجموعة السبع الكبرى، التى تشارك فيها أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم، وهى «كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة» ومن المرجح أن تنضم لهم روسيا بعد مقاطعة دامت لمدة 5 سنوات. عُقدت هذه القمة لأول مرة في عام 1975 عندما اجتمعت ست دول كبرى بهدف «تبادل الأفكار والحلول المحتملة» لأزمة الاقتصاد العالمي، وتتخذ القمة من «الحرية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، وحكم القانون، والرخاء، والتنمية المستدامة» مبادئ أساسية لها.

وفى التقرير التالي، سلطت «بي بي سي» الضوء على جميع الأمور المتعلقة بالقمة الخامسة والأربعين، لا سيما أن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عددا من الموضوعات المهمة، أبرزها «قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار