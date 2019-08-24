كل ما تريد معرفته عن قمة السبع الكبرى «G7»
عُقدت هذه القمة لأول مرة في عام 1975 بحضور 6 دول فقط.. «الأمن الدولي والإرهاب والاتجار في البشر وتغير المناخ» أبرز قضاياها ونسبة الناتج المحلي العالمي للمشاركين فيها 40%
٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
وصول الرئيس إلى فرنسا
بدءا من اليوم وعلى مدار يومين تستضيف مدينة «بياريتز» الفرنسية، القمة الخامسة والأربعين لمجموعة السبع الكبرى، التى تشارك فيها أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم، وهى «كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة» ومن المرجح أن تنضم لهم روسيا بعد مقاطعة دامت لمدة 5 سنوات. عُقدت هذه القمة لأول مرة في عام 1975 عندما اجتمعت ست دول كبرى بهدف «تبادل الأفكار والحلول المحتملة» لأزمة الاقتصاد العالمي، وتتخذ القمة من «الحرية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، وحكم القانون، والرخاء، والتنمية المستدامة» مبادئ أساسية لها.
وفى التقرير
التالي، سلطت «بي بي سي» الضوء على جميع الأمور
المتعلقة بالقمة الخامسة والأربعين، لا
سيما أن قمة الدول السبع تتناول هذا
العام عددا من الموضوعات المهمة، أبرزها «قضايا الأمن الدولي ومكافحة
الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام
الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة
الاتجار
وفى التقرير
التالي، سلطت «بي بي سي» الضوء على جميع الأمور
المتعلقة بالقمة الخامسة والأربعين، لا
سيما أن قمة الدول السبع تتناول هذا
العام عددا من الموضوعات المهمة، أبرزها «قضايا الأمن الدولي ومكافحة
الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام
الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة
الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية،
وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين
المرأة، خاصة في إفريقيا، فضلا عن قضايا
البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي،
وتطورات النظام الاقتصادي والمالي
العالمي». (اقرأ أيضا: الاستعلامات: حضور الرئيس قمة السبع الكبرى استثنائي)
القمة العالمية لا تقتصر
على رؤساء الدول المشاركة في القمة، وإنما يحضرها رؤساء الحكومات،
ورئيس المفوضية الأوروبية «جان
كلود يونكر»، ورئيس
المجلس الأوروبي «دونالد
توسك» بالإضافة
إلى الوزراء والموظفين المدنيين من
الدول السبع على مدار العام لمناقشة
الشؤون والمصالح المشتركة، بالإضافة
إلى من توجه لهم الدعوة لحضور هذه القمة، مثلما حدث مع مصر باعتبارها رئيسة الاتحاد
الإفريقي لهذا العام، ويصدر عن القمة بيان
ختامي يوضح ما تم الاتفاق عليه.
تتولى كل دولة من الدول
السبع رئاسة القمة في كل عام
بالتوالي، على أن تستضيف الدولة رئيسة
القمة أعمال القمة داخل حدودها لمدة
يومين، وتحتل سياسات الطاقة، والتغير
المناخي، ومرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز»، والأمن
العالمي مكانا بارزا بين قضايا أخرى
كثيرة تناقشها القمة.
وينسب إلى هذه القمة
إنشاء صندوق دولي لمكافحة أمراض الإيدز
والسل والملاريا، والذى أنقذ حياة نحو 27 مليون شخص منذ عام 2002،
بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية المناخ
الموقعة في باريس في 2016. وعلى الرغم من تقديم الولايات المتحدة
طلب الانسحاب من الاتفاقية في ذلك الوقت، فإنها ما زالت تعاني من العديد من الانتقادات باعتبارها غير ذات جدوى، وتأتى هذه
القمة في أجواء تشهد خلافات كبيرة
بين الرئيس الأمريكي ترامب وعدد من الدول
المشاركة في هذه القمة ودول الاتحاد الأوروبي؛ بسبب السياسات التجارية الأمريكية
بين الطرفين.
يمثل الناتج المحلي
للدول المشاركة في اجتماع اليوم نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي
العالمي، بينما تبلغ نسبة شعوب الدول السبع 10 في المئة فقط من
عدد سكان العالم، وتعد الدول هي الأثرى عالميا،
إذ تشير أرقام صندوق النقد الدولي إلى أن
ثروتها الصافية تمثل 58 في المئة من الثروة العالمية وهي تقدر
بنحو 317 تريليار
دولار أمريكي. (اقرأ أيضا: السيسي يصل إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع)
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل صباح اليوم السبت، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عددا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة، خاصة في إفريقيا، فضلا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.