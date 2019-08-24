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كل ما تريد معرفته عن قمة السبع الكبرى «G7»

عُقدت هذه القمة لأول مرة في عام 1975 بحضور 6 دول فقط.. «الأمن الدولي والإرهاب والاتجار في البشر وتغير المناخ» أبرز قضاياها ونسبة الناتج المحلي العالمي للمشاركين فيها 40%
٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
وصول الرئيس إلى فرنسا
وصول الرئيس إلى فرنسا
بدءا من اليوم وعلى مدار يومين تستضيف مدينة «بياريتز» الفرنسية، القمة الخامسة والأربعين لمجموعة السبع الكبرى، التى تشارك فيها أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم، وهى «كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة» ومن المرجح أن تنضم لهم روسيا بعد مقاطعة دامت لمدة 5 سنوات. عُقدت هذه القمة لأول مرة في عام 1975 عندما اجتمعت ست دول كبرى بهدف «تبادل الأفكار والحلول المحتملة» لأزمة الاقتصاد العالمي، وتتخذ القمة من «الحرية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، وحكم القانون، والرخاء، والتنمية المستدامة» مبادئ أساسية لها.
وفى التقرير التالي، سلطت «بي بي سي» الضوء على جميع الأمور المتعلقة بالقمة الخامسة والأربعين، لا سيما أن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عددا من  الموضوعات المهمة، أبرزها «قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار
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قوات-اجنبية-في العراق

هل تدفع أمريكا ثمن صدام إيران وإسرائيل بالعراق؟

على مدى السنوات القليلة الماضية لمست منطقة الشرق الأوسط آثار الصراع بين إسرائيل وإيران، والذي تشعب ليشمل العديد من المناطق في البلدان العربية، وبالأخص داخل سوريا والعراق، وهما البلدان اللذان توجد فيهما عناصر ومعاقل لإيران بشكل واضح. الصراع الذي تحول من المعارك الدبلوماسية وتصريحات المسؤولين في كلا الجانبين إلى خطط عسكرية موسعة في عدد من بلدان المواجهة، بات ينعكس على الأوضاع في تلك الدول العربية، خاصة وسط حالة من انعدام الأمن في بعض مناطقها، وبالأخص التي يوجد فيها الأمريكيون.
حريق-الامازون (4)

حرائق الأمازون.. من أزمة بيئية لصراعات سياسية

لم تعد حرائق غابات الأمازون الضخمة تهديدا محليا في البرازيل فقط، بل تمثل مخاطر واسعة للعالم أجمع، لا سيما أنها المصدر الرئيسي لضخ 20% من الأكسجين على كوكب الأرض، الأمر الذي يجعل العناية بها شأنا عالميا مهما. الحرائق الضخمة التي تابعها العالم على مدى الأيام القليلة الماضية، أشعلت نيران النقد ضد البرازيل، خاصة أنها لم تتمكن من التعامل معها، كما أنها لم تحرز أي تقدم في جهود خفض عدد الحرائق التي تلتهم غابات الأمازون بشكل سنوي، وذلك على الرغم من الأهمية السياسية لذلك.
مسيرة-هونج-كونج 1 (2)

استمرار احتجاجات هونج كونج.. وغلق 4 محطات مترو

تجددت، اليوم السبت، الاحتجاجات في هونج كونج، بعد خروج مظاهرات، أمس الجمعة، للمطالبة بالإصلاح والديمقراطية في الإقليم المتمتع بحريات غير محددة لكنه خاضع لحكم الصين، وأثر ذلك أغلقت السلطات 4 محطات لقطارات الأنفاق (المترو)، بعد انتقادها من وسائل إعلام صينية بحجة استغلالها من مثيري الشغب، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس". وبدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية.
ناقلة نفط

الناقلة الإيرانية «أدريان داريا» تحول وجهتها لتركيا

أظهرت بيانات من موقع "مارين ترافيك" الإلكتروني الذي يتابع تحركات السفن، اليوم السبت، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا التي كانت محور مواجهة بين واشنطن وطهران غيرت وجهتها وفي طريقها إلى تركيا بدلا من جنوب اليونان. وكان قد أفرج الأسبوع الماضي عن الناقلة التي كانت تعرف باسم (جريس 1) بعد احتجازها لمدة 5 أسابيع قبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا. وطلبت الولايات المتحدة من دول المنطقة عدم تقديم أي مساعدة للناقلة، وتقول إن الناقلة خاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه جماعة إرهابية.
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وصل -الرئيس-عبد الفتاح-السيسى - إلى-مدينة-بياريتز-الفرنسية (3)

الاستعلامات: حضور الرئيس قمة السبع الكبرى استثنائي

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا خلال الفترة من « 24 - 26 أغسطس» للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات الدول السبع الكبرى «G7» تكتسب أهمية استثنائية، مشددة على أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة «بياريتز» للدول السبع الصناعية الكبرى، مؤكدة أن دعوة الرئيس لحضور القمة تعكس تقديراً لدور مصر وإنجازاتها السياسية والاقتصادية، وأن مكافحة الإرهاب وتحقيق المساواة عالمياً وتجديد الشراكة مع إفريقيا تأتي على رأس جدول القمة.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يصل إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون". وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عدداً من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في إفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.
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السيسي يكلف بإخلاء القاهرة من الوزارات في 2020

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ تكليف الرئيس خلال عام 2020، بما يسمح لعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، متابعا: "انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية".
الرئيس-السيسى

السيسي: الدولة مستمرة في زيادة مخصصات التعليم والبحث

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في احتفالية عيد العلم، المقام في مركز المنارة، قال فيها: "أتوجه بمناسبة الاحتفال بعيد العلم بتحية تقدير لعلماء مصر لجهدهم في إعلاء شأن الوطن، ومصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيا وتعليميا وثقافيا، ومن هذا المنطلق جاء إعلان عام 2019 عاما للتعليم، فالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولا يزال من أولويات الدولة، كما أن الدولة استمرت في تنفيذ وخدمة رؤيتها التنموية بزيادة مخصصات التعليم والبحث العلمي".
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