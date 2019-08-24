وليد أزارو مصدوم مما يحدث معه في الأهلي

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

وليد أزارو

تسيطر حالة من الصدمة على الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب التصعيد الغريب معه في علاقته بالقلعة الحمراء. وشنت جماهير الأهلي، أمس الجمعة، هجوما شديدا من المدرجات على أزارو، وذلك في أثناء المباراة التى جمعت المارد الأحمر بنظيره فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، فى إطار إياب الدور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا، والذى انتهى بفوز تاريخي لنادي القرن الإفريقي بتسعة أهداف لصفر، ليتأهل بهذه النتيجة أصحاب الرداء الأحمر لدور الـ32 من البطولة الإفريقية.

وعلمت «التحرير» أن وليد أزارو يعيش حالة نفسية سيئة خلال إجازته التي يقضيها بالمغرب حاليا، بعد أن انتشرت أنباء تفيد رغبة الأهلي في التخلص منه، علاوة على هجوم الجماهير عليه من المدرجات خلال مباراة اطلع برة، فالتساؤل هنا: لماذا هو بالذات تمت مهاجمته؟ وأيضا منذ متى تستهدف جماهير القلعة الحمراء

وعلمت «التحرير» أن وليد أزارو يعيش حالة نفسية سيئة خلال إجازته التي يقضيها بالمغرب حاليا، بعد أن انتشرت أنباء تفيد رغبة الأهلي في التخلص منه، علاوة على هجوم الجماهير عليه من المدرجات خلال مباراة اطلع برة، فالتساؤل هنا: لماذا هو بالذات تمت مهاجمته؟ وأيضا منذ متى تستهدف جماهير القلعة الحمراء لاعبا بعينه؟



ولا يمتلك وليد أزارو أي عروض قوية حاليا، ومندهش من ترويج قصة حول أنه يمكنه الانتقال لنادٍ آخر، إلا إذا كان يرغب الأهلي في تركه والاستغناء عنه حتى يتم التعامل معه كلاعب حر.



وكشف الإعلامي أحمد شوبير، أن المارد الأحمر وافق على احتراف أزارو، وأن القرار الرسمي خلال 48 ساعة.



وجاءت أبرز هتافات جماهير النادي الأهلي ضد وليد أزارو: "وليد أزارو مين.. تيشيرت الأهلى تقيل"، "سيبنا بقى يا عم.. خلى عندك دم.. سيبنا بقى يا عم.. خلى عندك دم".

