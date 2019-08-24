هواوي تقتحم عالم الذكاء الاصطناعي وتطلق Ascend 910

من شأن قرار العملاق الصيني بالاستفادة من تلك الشرائح التجارية، أن يقلل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية وسيعزز قدرة الشركات الصينية على إنتاج معالجات معقدة وسريعة
أطلق عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، أسيند 910 (Ascend 910)، أقوى معالج ذكاء اصطناعي بالعالم، وهو أول رقاقة تعمل بالطاقة لتدريب ونقل الخوارزميات الذكية.
كشفت هواوي النقاب عن شريحة الذكاء الاصطناعي العام الماضي في أكتوبر، والآن تدعي أنها أسرع من منافسيها من الشرائح المصنعة من شركتي Nvidia وQualcomm.
حسب صحيفة industryjournalpro، أظهرت الاختبارات التي خضع لها المعالج، قدرته الفائقة على توفير أداء بقوة 256 TeraFLOPS، كما يمكن للمعالج الذكي أداء جميع المهمات الشرسة، من خلال استهلاك الطاقة بقوة 310 واط فقط؛ أقل من الكمية المتوقعة وهي 350 واط.
قال إريك شو، نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، إن المنصة ستصبح مفتوحة المصدر في الربع الأول من عام 2020 المقبل.
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تستهدف هواوي عبر معالجها Ascend 910 مراكز البيانات والشركات الضخمة، خاصةً أن المعالج يوفر العديد من تقنيات وميزات
قال إريك شو، نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، إن المنصة ستصبح مفتوحة المصدر في الربع الأول من عام 2020 المقبل.
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تستهدف هواوي عبر معالجها Ascend 910 مراكز البيانات والشركات الضخمة، خاصةً أن المعالج يوفر العديد من تقنيات وميزات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات بسرعة هائلة وميزات كبيرة في مجال الحوسبة؛ ما يعني منافسة واضحة وصريحة للشركات الأمريكية نيفيديا وكوالكوم.
جدير بالذكر أنه في الوقت الحالي، تهيمن شركة نيفيديا على سوق الذكاء الاصطناعي بعد إطلاق جوجل لوحدة معالجة Tensor.
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عليه؛ من شأن قرار العملاق الصيني بالاستفادة من تلك الشرائح التجارية، أن يقلل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية وسيعزز قدرة الشركات الصينية على إنتاج معالجات معقدة وسريعة.
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خلال حدث في مقر شركة هواوي في مدينة شينجن الصينية، أعلن شو أن المعالج سيكون الأقوى في العالم، في إشارة قوية إلى اقتحام الشركة الصينية للعديد من المجالات، وليس فقط سوق الهواتف الذكية.
في ظل الحرب التجارية الأمريكية الصينية، كانت شركة هواوي ضمن القائمة السوداء من قبل وزارة التجارة الأمريكية؛ ومن ثم، قيدت القائمة السوداء على هواوي أي تعامل مع الموردين الأمريكيين، حيث ادعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الشركة تساعد الحكومة الصينية في التجسس على البلاد من خلال مستهلكي هواوي.
من جانبها، نفت هواوي جميع الاتهامات المتعلقة بالمسألة.
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في الآونة الأخيرة، أطلقت أكبر شركة لتصنيع معدات الشبكات في العالم نظام التشغيل الخاص بها المسمى HarmonyOS، الذي يعمل على دعم اقتران الشاشة الذكية مع عدة أجهزة، والتحكم في الشاشة من واجهة Magic، لمشاركة المحتوى من الهاتف إلى الشاشة بتجربة سلسة وسريعة.
كما كشفت هواوي أيضًا عن إطارها الحوسبي الجديد مايندسبور؛ والذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعتبر منصة مفتوحة يمكن من خلالها مساعدة المطورين على تصميم وتطوير تطبيقاتهم المستندة على نظام الذكاء الاصطناعي والتكيف مع أجهزة وخدمات مختلفة بكل سهولة مثل أجهزة الحوسبة والخدمات السحابية.
تعمل هواوي على نشر أذرعها في كل القطاعات الأخرى؛ ما يساعد على تقليل اعتمادها بشكل دائم على التكنولوجيا الأمريكية في جميع المجالات.
فيما يخص قطاع هواوي للهواتف الذكية، أعلنت الشركة يوم الجمعة الماضي، عن انخفاض عائدات أعمال المستهلكين بمقدار 10 مليارات دولار هذا العام، بسبب الحظر الأمريكي.
قال مؤسس هواوي، في وقت سابق، إنه لا يتوقع إلغاء القيود الأمريكية الخاصة بالتصدير بسبب الأجواء السياسية في الولايات المتحدة، إلا أنه أعرب عن ثقته في أن الشركة ستزدهر؛ لأنها تطور تقنياتها بنفسها.
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