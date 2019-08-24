هواوي تقتحم عالم الذكاء الاصطناعي وتطلق Ascend 910

من شأن قرار العملاق الصيني بالاستفادة من تلك الشرائح التجارية، أن يقلل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية وسيعزز قدرة الشركات الصينية على إنتاج معالجات معقدة وسريعة

تحرير:مي فؤاد ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

هواوي

أطلق عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، أسيند 910 (Ascend 910)، أقوى معالج ذكاء اصطناعي بالعالم، وهو أول رقاقة تعمل بالطاقة لتدريب ونقل الخوارزميات الذكية. كشفت هواوي النقاب عن شريحة الذكاء الاصطناعي العام الماضي في أكتوبر، والآن تدعي أنها أسرع من منافسيها من الشرائح المصنعة من شركتي Nvidia وQualcomm. حسب صحيفة industryjournalpro، أظهرت الاختبارات التي خضع لها المعالج، قدرته الفائقة على توفير أداء بقوة 256 TeraFLOPS، كما يمكن للمعالج الذكي أداء جميع المهمات الشرسة، من خلال استهلاك الطاقة بقوة 310 واط فقط؛ أقل من الكمية المتوقعة وهي 350 واط.

قال إريك شو، نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، إن المنصة ستصبح مفتوحة المصدر في الربع الأول من عام 2020 المقبل. اقرأ أيضًا: البصمة والإخطارات.. 7 مزايا لتطبيق «واتس آب» تستهدف هواوي عبر معالجها Ascend 910 مراكز البيانات والشركات الضخمة، خاصةً أن المعالج يوفر العديد من تقنيات وميزات