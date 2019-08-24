عجلة لكل مواطن| هل تتجه الدولة لتصنيع الدراجات محليا

تستهدف الحكومة تفعيل مبادرة دراجة لكل مواطن.. حسانين: 3 ملايين طالب مستهدف.. عبد المعطي: التصنيع المحلي سيخفض الأسعار 50%.. مهران: لا يوجد مصنع حكومي لإنتاج الدراجات بمصر

تحرير:صابر العربي ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

ماراثون حكومي بين الوزارات لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوفير الدراجات للمواطنين، فكانت البداية مع إعلان وزارة التعليم العالي إطلاق مبادرة رياضية تحت شعار "دراجة لكل طالب"، ولحقتها وزارة الشباب والرياضة بمبادرة بعنوان "دراجة لكل مواطن"، وتهدف الوزارتان إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين بدلا من اعتمادهم على السيارات التي تضر البيئة والإنسان بالعوادم المنبعثة منها، إضافة إلى سعيهم لترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة، وذلك بتوفير الحكومة لهذه الدراجات.

وتتكون الدراجة الهوائية من 26 جزءًا، يتم استيرادها جميعًا من الخارج ويتم تجميعها في الورش والمحال التجارية بدءا من الهيكل والأنابيب والدعامات والصمامات. وتسعى مصر إلى أن تلتحق بهولندا التي تعد من أشهر الدول في ركوب الدراجات الهوائية. 100 ألف دراجة كمرحلة أولى في هذا الصدد، قال الدكتور أشرف صبحى وزير

وتتكون الدراجة الهوائية من 26 جزءًا، يتم استيرادها جميعًا من الخارج ويتم تجميعها في الورش والمحال التجارية بدءا من الهيكل والأنابيب والدعامات والصمامات. وتسعى مصر إلى أن تلتحق بهولندا التي تعد من أشهر الدول في ركوب الدراجات الهوائية.

100 ألف دراجة كمرحلة أولى

في هذا الصدد، قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إنه تمت دراسة كل المعطيات اللازمة للإسراع بتنفيذ المبادرة من خلال تدبير 100 ألف دراجة كمرحلة أولى، مشددا على أهمية تعميق التصنيع المحلى بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.



ومع توجه الدولة بكثافة خلال الفترة المقبلة لتعميم ثقافة ركوب الدراجات الهوائية، هل تتجه مصر لإنتاج الدراجات محليا، بهدف خفض سعر تكلفتها؟ لا سيما أن أسعار الدراجات تبدأ حاليا من 1000 جنيه على أقل التقديرات وتصل إلى ما يتخطى الـ25 ألف جنيه، إلا أن التصنيع المحلي لتلك الدراجات كفيل بأن يُخفض سعرها لقرابة الـ50%. اقرأ أيضًا.. (دراجة لكل طالب.. هل تتحمل طرق القاهرة مبادرة الحكومة؟)

وقال الدكتور محمد صبحي حسانين رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، وصاحب فكرة المشروع القومي للدراجات "دراجة لكل طالب"، إنه سيتم تطبيق المشروع بدءا من العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه جار تنظيم الكثير من المقابلات مع البنوك المصرية لبحث تمويل المشروع، بجانب مجموعة من البنوك الخاصة.

3 ملايين طالب مستهدف

وأضاف حسانين أنه تم التعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي لإنتاج الدراجات المصرية وإنتاج أول دراجة، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المستهدفين في المشروع 3 ملايين طالب في 54 جامعة حكومية وخاصة، وأكثر من 100 ألف عضو هيئة تدريس.



وأكد نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أنه سيتم منح الدراجات للطلاب بالتقسيط المريح على أن تصبح ملكا للطالب بعد انتهاء فترة دراسته في الجامعة، لافتا إلى أن الهدف منها هو تكثيف الاهتمام بصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتماشيا مع رؤية الدولة المصرية بالاهتمام بالجانب الرياضي في كل المجالات، ومنها المجال التعليمي الجامعي.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور جمال عبد المعطي، رئيس شعبة الدراجات الهوائية والنارية باتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة الرئيس ممتازة، ولذا فالقطاع الخاص سواء التجاري أو الصناعي، لا بد أن يساهم فى هذه المبادرة، ولكن حتى الآن أعلنت الحكومة توفير الدراجات من خلال وزارة الإنتاج الحربي فقط، وأوجدت العميل والتمويل بعيدًا عن القطاع الخاص، صاحب الخبرات فى هذا المجال، سواء المستوردون أو المصنعون لأجزاء منها.

50 % انخفاضا في الأسعار

وكشف عبد المعطي عن أنه قبل عامين كانت هناك مبادرة عن طريق الغرفة التجارية، وقطاع الدراجات الهوائية والنارية بغرفة القاهرة بالتعاون مع الصين، للتصنيع المحلى فى مصر أولًا والتي كانت ستنعكس بالقطع على توفير منتج بسعر أقل 50% من سعر الاستيراد، فضلا عن تغطية الطلب الداخلي والتصدير، على أن يتم توفير حماية للمنتج فى البداية وباستثمار ضخم يزيد على المئة مليون جنيه، ولكن لم نجد إرادة لدى وزارة التجارة والصناعة للمضى قدمًا، فتوقف المشروع، وحتى اللحظة غير معلوم كيف سيتم تدبير المئة ألف دراجة (الدفعة الأولى) فى هذا الوقت القصير!

وأشار عبد المعطي إلى أن هناك قرارا بمنع الاستيراد، فإذا كان سيتم إلغاؤه نحتاج إلى شهرين على الأقل للتواصل مع الموردين واختيار الجودة الأفضل بالسعر المناسب، والسعر لن يقل عن أربعة آلاف للدراجة بمواصفات أمان للسير على الطرق السريعة، أما إذا قررت الحكومة فتح المجال أمام المستثمرين للتصنيع المحلي فالأمر سيحتاج إلى سنوات، والأفضل الآن إتاحة الفرصة أمام المستوردين للاستيراد لتنخفض الأسعار لكثرة الطلب من المواطنين خلال الفترة المقبلة. اقرأ أيضًا.. (الشباب والرياضة: مبادرة «دراجة لكل مواطن» قريبا)

بدوره، عقب طاهر مهران، صاحب توكيل إحدى ماركات الدراجات بالقاهرة، بأن أسعار الدراجات زادت بنسب متفاوتة وفقا لنوع التصميم وبلد التصنيع، فكلما كانت الدراجة مهيأة للسباقات كان سعرها أعلى، وأشار إلى أن معدل الزيادة لا يقل عن 100 في المئة لمعظم الأنواع، بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

لا يوجد إنتاج مصنع في مصر

وناشد مهران الدولة إتاحة فرص التصنيع المحلي للمستثمرين بجانب الجهات الحكومية، حتى يكون هناك تنوع وتطوير في المنتج من أكثر من جهة، ما سيكون مردوده النهائي منتجا جيدا وبسعر رخيص إذا ما قورن بالمستورد.



وأكد مهران أنه لا يوجد حاليا في مصر مصنع حكومي لإنتاج الدراجات، وذلك بعد إغلاق شركة وسائل النقل الخفيف الحكومية، التي كانت تنتج أنماطا من الدراجات الكلاسيكية المتينة، وقد تمت خصخصة هذه الشركة، فتحولت نحو تجميع الدراجات الهوائية والنارية، ومع ذلك ما زال موجودا بالسوق البعض من منتجاتها القديمة التي يستخدمها بائعو "أسطوانات الغاز وموزعو الألبان على المنازل".



