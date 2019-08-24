رياضة

تشيلسي يحقق انتصاره الأول في البريميرليج مع لامبارد

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م
تشيلسي - نوريتش سيتي
تشيلسي - نوريتش سيتي
تغلب نادي تشيلسي بقيادة مديره الفني فرانك لامبارد، على نظيره نوريتش سيتي بقيادة مدربه دانييل فاركي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على استاد كارو رود، في افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019- 2020، والتي قادها تحكيميا الحكم مارتن أتكينسون. وسجل ثلاثية البلوز تامي أبراهام (هدفين) في الدقيقتين (3- 68)، وماسون مونت في الدقيقة (17)، بينما أحرز هدفي نوريتش سيتي الثنائي تود كانتويل في الدقيقة (6)، وتيمو بوكي في الدقيقة (30).
وحقق فرانك لامبارد الفوز الأول له بالدوري الإنجليزي الممتاز، وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده للنقطة الرابعة ليحتل المركز العاشر، بعد أن خسر في اللقاء الأول أمام مانشستر يونايتد وتعادل أمام ليستر سيتي في الجولتين الأولى والثانية. في المقابل بات نوريتش سيتي في المركز الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط، بعد أن
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ثروت-سويلم

سويلم يستقيل من الجبلاية.. وتكليف العطار بمهامه

علم «التحرير» أن ثروت سويلم، المدير التنفيذي باتحاد الكرة، تقدم باستقالته، اليوم السبت. وعقدت لجنة إدارة اتحاد الكرة اجتماعها الأول اليوم السبت، برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد، وقبلت اللجنة استقالة سويلم، كما قررت اللجنة تكليف وليد العطار بالقيام بمهام ثروت سويلم. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.
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عامر حسين يتقدم باستقالته من رئاسة لجنة المسابقات

علم «التحرير» أن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تقدم باستقالته، اليوم السبت. وعقدت لجنة إدارة اتحاد الكرة اجتماعها الأول اليوم السبت، برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة. واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل.
وليد-ازارو

وليد أزارو مصدوم مما يحدث معه في الأهلي

تسيطر حالة من الصدمة على الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب التصعيد الغريب معه في علاقته بالقلعة الحمراء. وشنت جماهير الأهلي، أمس الجمعة، هجوما شديدا من المدرجات على أزارو، وذلك في أثناء المباراة التى جمعت المارد الأحمر بنظيره فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، فى إطار إياب الدور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا، والذى انتهى بفوز تاريخي لنادي القرن الإفريقي بتسعة أهداف لصفر، ليتأهل بهذه النتيجة أصحاب الرداء الأحمر لدور الـ32 من البطولة الإفريقية.
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تشيلسي

نوريتش يبحث عن أول انتصار على تشيلسي منذ 25 عاما

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل نوريتش سيتي صاحب المركز الـ11 برصيد 3 نقاط، نظيره تشيلسي الـ16 برصيد نقطة واحدة على ملعب كارو رود في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ولم يخسر تشيلسي في آخر 15 مباراة أمام نوريتش في جميع المسابقات، وتفادي تشيلسي في تلك الفترة الخسارة على ملعب نوريتش في 7 مباريات، والأكثر أن نوريتش جمع نقطتين فقط أمام تشيلسي في 10 مباريات في البريميرليج منذ الفوز بثلاثية نظيفة في عام 1994، ويتطلع نوريتش لتحقيق 3 انتصارات متتالية على ملعبه في الدوري للمرة الأولى منذ عام 2012.
تشيلسى

لامبارد يعلن عدم جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة نورويتش

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، نبأً غير سار لجماهير البلوز، قبل مباراة فريقه ضد نورويتش سيتي المقرر لها غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وقال لامبارد، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نجولو كانتي يعاني من إصابة في الكاحل، وسيتم تقييم حالته قبل لقاء نورويتش. هناك شك في إمكانية مشاركته، وأتمنى أن يكون روديجير في حالة جيدة، ويصبح لائقا للمشاركة في المباريات خلال الأسبوع المقبل، وهودسون أودوي لاعب مبشر للغاية. أتمنى أن يكون متاحًا معنا في الفريق عقب فترة التوقف الدولي المقبلة".
أحمد-المحمدي-أستون-فيلا

أستون فيلا يمدد تعاقده مع أحمد المحمدي

أعلن نادي أستون فيلا، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، اليوم الخميسٍ، تمديد تعاقده مع أحمد المحمدي، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، لموسم جديد. أحمد المحمدي صاحب الـ31 عاما انتقل إلى أستون فيلا في 2017 قادما من هال سيتي، وعقد الظهير الأيمن للمنتخب الوطني مع أستون فيلا كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم التمديد لنهاية موسم 2020-2021. وساهم أحمد المحمدي الموسم الماضي في وصول أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز، فظهر في 42 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8.
تريزيجيه‎

أسطورة أرسنال: تريزيجيه سيصبح له شأن كبير

تحدث إيان رايت، أسطورة نادي أرسنال، عن محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، الذي ظهر الأسبوع الماضي لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث شارك أساسيا في لقاء فريقه ضد توتنهام هوتسبير بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، واستبدل حين كان فريقه متقدما بهدف قبل الخسارة (3-1) في نهاية اللقاء. وقال إيان رايت الذي سجل 128 هدفا لأرسنال خلال 221 مباراة، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "لأخبركم بمن أحب، إنه تريزيجيه جناح أستون فيلا، وأعتقد أن تريزيجيه سيصبح له شأن كبير في الدوري الإنجليزي".
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