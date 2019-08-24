تشيلسي يحقق انتصاره الأول في البريميرليج مع لامبارد

٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م

تشيلسي - نوريتش سيتي

تغلب نادي تشيلسي بقيادة مديره الفني فرانك لامبارد، على نظيره نوريتش سيتي بقيادة مدربه دانييل فاركي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على استاد كارو رود، في افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019- 2020، والتي قادها تحكيميا الحكم مارتن أتكينسون. وسجل ثلاثية البلوز تامي أبراهام (هدفين) في الدقيقتين (3- 68)، وماسون مونت في الدقيقة (17)، بينما أحرز هدفي نوريتش سيتي الثنائي تود كانتويل في الدقيقة (6)، وتيمو بوكي في الدقيقة (30).

وحقق فرانك لامبارد الفوز الأول له بالدوري الإنجليزي الممتاز، وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده للنقطة الرابعة ليحتل المركز العاشر، بعد أن خسر في اللقاء الأول أمام مانشستر يونايتد وتعادل أمام ليستر سيتي في الجولتين الأولى والثانية. في المقابل بات نوريتش سيتي في المركز الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط، بعد أن